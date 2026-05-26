Артём Логинов

Дорожные расходы вне контроля: стоит ли ждать дефицита и скачков цен на бензин этим летом

Российский рынок топлива демонстрирует устойчивый тренд на опережение инфляционных показателей, что вызывает закономерное беспокойство у автовладельцев в преддверии летнего сезона отпусков. По данным Росстата, за последнюю неделю цена на бензин увеличилась на 0,11%, а с начала текущего года стоимость топлива выросла на 3,95%, тогда как общий уровень инфляции в стране зафиксирован на отметке 3,15%. Сегодня средние расценки на АИ-92 достигают 63,69 рубля, а за литр АИ-95 водителям приходится платить 69,21 рубля.

Эксперты связывают такую динамику с комплексом факторов, включая плановые ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях и сохраняющиеся риски дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке. Хотя правительство предпринимает меры для стабилизации ситуации, экономия россиян становится вынужденной стратегией из-за роста цен. По сообщению inkazan.ru ведущий эксперт ФНЭБ Игорь Юшков отмечает, что факторы инфляционного давления сохраняются, а запрет на экспорт топлива вряд ли будет снят в ближайшие месяцы, несмотря на текущие схемы обмена ресурсами с белорусскими партнерами.

"Рост стоимости топлива — это закономерная реакция рынка на долгосрочный дефицит предложения и высокую капиталоемкость отрасли, которая в текущих геополитических условиях требует постоянных инвестиций в инфраструктуру", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ожидания относительно "курортного" скачка цен разнятся: в то время как популярные направления могут показывать локальное удорожание, существенного ценового разрыва по регионам не прогнозируется. Однако Крым остается зоной риска из-за сложной логистики и зависимости независимых АЗС от биржевых котировок. Расчеты показывают, что недельное путешествие на автомобиле по окрестностям Сочи с учетом текущих цен на АИ-95 потребует около 11,6 тысяч рублей, что на 1,2 тысячи выше показателей прошлого года.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему цены растут быстрее официальной инфляции?

Стоимость топлива зависит не только от потребительской инфляции, но и от биржевых цен на нефть, затрат на обслуживание НПЗ и баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

Стоит ли ждать дефицита топлива летом?

Риски дефицита существуют из-за ремонтных работ на заводах, однако правительственные меры, такие как обнуление импортных пошлин и сотрудничество с соседними государствами, направлены на минимизацию подобных угроз.

Подорожает ли бензин на южных курортах?

В регионах с высокой концентрацией туристов цены могут незначительно колебаться, однако основной вклад в расходы водителей внесет возросшая нагрузка на инфраструктуру, а не резкий скачок стоимости литра топлива.

Как сэкономить на автопутешествии в отпуск?

Эксперты советуют заранее планировать маршруты, следить за акциями на федеральных сетях АЗС и прокладывать путь с учетом более доступного топлива в регионах присутствия крупных нефтеперерабатывающих хабов.

Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
