Осторожно, мошенники: 5 типов номеров, на которые нельзя отвечать ни в коем случае

Звонок телефона в неурочный час вызывает тревогу. Экран светится незнакомым номером, а палец замирает над кнопкой ответа. Мошенники давно превратили обычную связь в минное поле, где за каждым случайным поднятием трубки прячется риск обнуления счета. Тонкий нюанс заключается в том, что некоторые комбинации цифр на экране — это прямой сигнал немедленно нажать на сброс.

Человек говорит по телефону

Короткая фальшь: маска доверия

Короткие номера из трех или четырех цифр подсознательно считываются как официальные. Кажется, звонит банк или городская служба. Злоумышленники активно используют этот эффект, арендуя похожие линии. Ответ на такой вызов часто инициирует платную подписку или дает старт сложной схеме социальной инженерии.

Часто такие звонки имитируют уведомления о доставке. Жертве сообщают о прибытии посылки, провоцируя интерес. В последнее время популярна новая схема обмана на Wildberries и Ozon, где под видом сотрудников ПВЗ преступники выманивают коды доступа к личному кабинету.

Зарубежные префиксы и ловушка Вангири

Видеть на экране +44, +31 или +84, не имея родственников в Лондоне или Ханое, — повод для мгновенной блокировки. Это работа виртуальных АТС. Преступникам не нужны физические сим-карты, достаточно IP-телефонии. Если произошел мгновенный сброс, перезванивать нельзя ни при каких обстоятельствах. Это схема Вангири: расчет на любопытство, за которое оператор спишет сотни рублей как за международный звонок.

Тип номера Характер угрозы Зарубежный (+44, +49) Платный перезвон, международные тарифы Короткий (900, 1000) Мимикрия под банки, фишинг данных Скрытый номер Анонимный спам, обход черных списков

Важный нюанс: при ответе на подобные звонки можно услышать пугающие звуки или тишину. Это аудио-ловушки, созданные для удержания абонента на линии. Чем дольше длится соединение, тем больше зарабатывает владелец платного номера. Масштаб проблемы заставил регуляторов действовать жестче, и сейчас Банк России перекрыл кислород мошенникам, внедряя системы автоматической блокировки подозрительного трафика.

"Схемы стали гибридными: звонок из мессенджера комбинируется с обещаниями помочь в списании долгов. Нужно помнить, что любые обещания списать долги по ЖКХ по телефону являются финансовой ловушкой", — объяснила Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Оптические иллюзии: буквы вместо цифр

Технология подмены номера позволяет заменять цифру 0 на латинскую букву O или единицу на символ l. Глаз не цепляется за разницу, и номер 90O кажется идеально правильным. Это расчет на невнимательность. Лучшая защита — не отвечать на вызов, а если дело кажется срочным, вручную набрать официальный номер организации, указанный на карте или сайте.

Государство усиливает надзор. Даже мелкие нарушения в финансовой отчетности могут обернуться судом, как в случае, когда женщина получила пособие и ошиблась на 168 рублей. В цифровом мире любая неосторожность оставляет след, поэтому гигиена телефонных разговоров становится вопросом личного выживания.

"Мы видим всплеск использования подменных номеров именно в сегменте социальной инженерии. Важно понимать: легальные организации никогда не используют международную связь для контакта с клиентом внутри страны", — отметил в разговоре с Pravda.Ru эксперт по безопасности Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о защите от звонков

Что будет, если я отвечу на звонок с номера +666 или подобного?

Сам факт ответа обычно бесплатен, если вы находитесь в домашнем регионе. Однако это подтверждает мошенникам, что ваш номер активен. После этого шквал спама увеличится в разы.

Как работают приложения-определители номеров?

Они используют общую базу жалоб. Если сотни людей пометили номер как спам, приложение покажет предупреждение красным цветом. Это эффективный фильтр первого уровня.

Может ли банк звонить через мессенджер?

Официальные службы безопасности банков никогда не используют WhatsApp или Telegram для звонков клиентам. Любой такой вызов — стопроцентное мошенничество.

Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников , юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова