Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Логинов

Осторожно, мошенники: 5 типов номеров, на которые нельзя отвечать ни в коем случае

Экономика

Звонок телефона в неурочный час вызывает тревогу. Экран светится незнакомым номером, а палец замирает над кнопкой ответа. Мошенники давно превратили обычную связь в минное поле, где за каждым случайным поднятием трубки прячется риск обнуления счета. Тонкий нюанс заключается в том, что некоторые комбинации цифр на экране — это прямой сигнал немедленно нажать на сброс.

Человек говорит по телефону
Фото: unsplash.com by sarah b is licensed under Free to use under the Unsplash License
Человек говорит по телефону

Короткая фальшь: маска доверия

Короткие номера из трех или четырех цифр подсознательно считываются как официальные. Кажется, звонит банк или городская служба. Злоумышленники активно используют этот эффект, арендуя похожие линии. Ответ на такой вызов часто инициирует платную подписку или дает старт сложной схеме социальной инженерии.

Часто такие звонки имитируют уведомления о доставке. Жертве сообщают о прибытии посылки, провоцируя интерес. В последнее время популярна новая схема обмана на Wildberries и Ozon, где под видом сотрудников ПВЗ преступники выманивают коды доступа к личному кабинету.

Зарубежные префиксы и ловушка Вангири

Видеть на экране +44, +31 или +84, не имея родственников в Лондоне или Ханое, — повод для мгновенной блокировки. Это работа виртуальных АТС. Преступникам не нужны физические сим-карты, достаточно IP-телефонии. Если произошел мгновенный сброс, перезванивать нельзя ни при каких обстоятельствах. Это схема Вангири: расчет на любопытство, за которое оператор спишет сотни рублей как за международный звонок.

Тип номера Характер угрозы
Зарубежный (+44, +49) Платный перезвон, международные тарифы
Короткий (900, 1000) Мимикрия под банки, фишинг данных
Скрытый номер Анонимный спам, обход черных списков

Важный нюанс: при ответе на подобные звонки можно услышать пугающие звуки или тишину. Это аудио-ловушки, созданные для удержания абонента на линии. Чем дольше длится соединение, тем больше зарабатывает владелец платного номера. Масштаб проблемы заставил регуляторов действовать жестче, и сейчас Банк России перекрыл кислород мошенникам, внедряя системы автоматической блокировки подозрительного трафика.

"Схемы стали гибридными: звонок из мессенджера комбинируется с обещаниями помочь в списании долгов. Нужно помнить, что любые обещания списать долги по ЖКХ по телефону являются финансовой ловушкой", — объяснила Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Оптические иллюзии: буквы вместо цифр

Технология подмены номера позволяет заменять цифру 0 на латинскую букву O или единицу на символ l. Глаз не цепляется за разницу, и номер 90O кажется идеально правильным. Это расчет на невнимательность. Лучшая защита — не отвечать на вызов, а если дело кажется срочным, вручную набрать официальный номер организации, указанный на карте или сайте.

Государство усиливает надзор. Даже мелкие нарушения в финансовой отчетности могут обернуться судом, как в случае, когда женщина получила пособие и ошиблась на 168 рублей. В цифровом мире любая неосторожность оставляет след, поэтому гигиена телефонных разговоров становится вопросом личного выживания.

"Мы видим всплеск использования подменных номеров именно в сегменте социальной инженерии. Важно понимать: легальные организации никогда не используют международную связь для контакта с клиентом внутри страны", — отметил в разговоре с Pravda.Ru эксперт по безопасности Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о защите от звонков

Что будет, если я отвечу на звонок с номера +666 или подобного?

Сам факт ответа обычно бесплатен, если вы находитесь в домашнем регионе. Однако это подтверждает мошенникам, что ваш номер активен. После этого шквал спама увеличится в разы.

Как работают приложения-определители номеров?

Они используют общую базу жалоб. Если сотни людей пометили номер как спам, приложение покажет предупреждение красным цветом. Это эффективный фильтр первого уровня.

Может ли банк звонить через мессенджер?

Официальные службы безопасности банков никогда не используют WhatsApp или Telegram для звонков клиентам. Любой такой вызов — стопроцентное мошенничество.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы россия деньги финансы мошенничество кибербезопасность
Новости Все >
Перемены к лучшему: популярный актёр поделился эмоциями после года службы
Прогулка к водопаду в Индонезии закончилась смертью — что пошло не так, выясняют власти
С корабля на бал: уволенная из-за возраста звезда Ворониных получила роль в легендарном "Театре Сатиры"
Владельцы Haval H6 рассказали правду, о которой молчат дилеры — машина оказалась совсем не идеальной
Миллионы людей делают это каждую ночь — и даже не подозревают, как рискуют своим сердцем
На плаву вопреки всему: как народная любовь спасла Ларису Долину от нервного срыва
Кредитная лихорадка: почему россияне массово бегут от новых авто на вторичный рынок
Ад на Земле: как крошечные предки современных животных выжили в катастрофе 66 млн лет назад
Молодой игрок из Манчестер Юнайтед будет играть за Россию — его дебют может изменить атаку команды
Прорыв, которого не ждали: почему Роберт Де Ниро и студия похоронили "Таксиста" ещё до выхода
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Мир. Новости мира
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Миллионы людей делают это каждую ночь — и даже не подозревают, как рискуют своим сердцем
На плаву вопреки всему: как народная любовь спасла Ларису Долину от нервного срыва
Деньги в бетон, а забор набок: главная ошибка при бетонировании, которую совершают все
Кредитная лихорадка: почему россияне массово бегут от новых авто на вторичный рынок
Ад на Земле: как крошечные предки современных животных выжили в катастрофе 66 млн лет назад
Молодой игрок из Манчестер Юнайтед будет играть за Россию — его дебют может изменить атаку команды
Ложь во спасение молодости: как создавались главные научные мифы о бессмертии
Прорыв, которого не ждали: почему Роберт Де Ниро и студия похоронили "Таксиста" ещё до выхода
Работа мечты или опасная ловушка: какие вакансии в Уфе вызывают тревогу у экспертов
Лес на грани катастрофы? Ученые дали надежду на восстановление сибирской пихты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.