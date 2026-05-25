Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кравцов

Когда банк забирает всё: кому из вкладчиков может грозить полное обнуление счёта

Экономика

Забытые банковские счета превращаются из пассивного актива в зону потенциальных финансовых потерь. В условиях цифровизации экономики любые "спящие" инструменты требуют жесткой ревизии, так как они становятся легкой мишенью для автоматизированных банковских комиссий или могут быть изъяты государством в случае отсутствия правопреемников.

Открытый металлический сейф
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Открытый металлический сейф

Механика утраты средств

Банковский сектор по своей природе стремится к оптимизации баланса. Если депозит закрыт, а остаток перешел на текущий счет с нулевой доходностью, этот "рудимент" начинает нести издержки. Внутренние алгоритмы финансовых организаций предусматривают плату за ведение счета, которая при отсутствии операций планомерно "съедает" остаток. Доступ к капиталу прекращается — банк имеет полное право ликвидировать счет при достижении баланса в ноль.

Подобные риски особенно актуальны для тех, кто не следит за состоянием собственных активов в долгосрочной перспективе. Сохранность сбережений зависит прежде всего от личной финансовой гигиены и своевременного администрирования договоров.

"Банковская система работает по жестким алгоритмам комиссионного списания. Если счет неактивен, банк продолжает администрировать его, списывая плату до обнуления баланса. Это не кража, а техническая ликвидация издержек", — объяснила налоговый консультант Ирина Зайцева.

Риски при наследовании

Второй критический сценарий — переход средств в категорию выморочного имущества. Наследники, не заявившие о правах в шестимесячный срок, рискуют потерять доступ к капиталу навсегда. Государство аккумулирует такие средства, если не ведется активная работа по поиску активов. Поиск забытых вкладов — это обязанность наследника, требующая четкого взаимодействия с нотариатом.

Ситуация Последствие
Отсутствие операций по счету Списание комиссий до обнуления баланса
Пропуск срока принятия наследства Переход вкладов в собственность государства

Для предотвращения таких ситуаций необходима прозрачность управления активами. Финансовый мониторинг сегодня стал настолько автоматизированным, что любые внезапные движения средств после долгого "затишья" могут вызвать ненужное внимание регулятора.

"Наследование — процедура строго формализованная. Если вы упустили временной интервал, закрепленный законом, вернуть активы через суд крайне сложно, так как имущество признается выморочным и переходит в казну", — подчеркнула юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Ответы на популярные вопросы о неактивных вкладах

Как узнать, есть ли у меня или родственников забытые счета?

Необходимо запрашивать справки в налоговых органах или напрямую обращаться к нотариусу для розыска счетов в рамках наследственного дела.

Может ли банк просто присвоить мои деньги себе?

Нет, банки действуют исключительно в рамках условий договора и тарифов. Списание средств — это легальная оплата за ведение счета, предусмотренная документами.

Что делать, если пропущен срок вступления в наследство?

Необходимо обращаться в суд с заявлением о восстановлении срока, доказывая уважительность причин пропуска, что является сложной юридической процедурой.

Как гарантированно защитить свои средства от "спячки"?

Минимизируйте количество неиспользуемых счетов, своевременно закрывайте их и формируйте завещательные распоряжения, информируя близких о расположении активов.

"Владельцы капитала часто недооценивают риск потери ликвидности. Нужно понимать: банк — это не склад, а структура, требующая активного управления вашими позициями", — прокомментировал экономист Артём Логинов.

Читайте также

Экспертная проверка: налоговый консультант Ирина Зайцева, юрист по семейному праву Елена Пахомова, макроэкономист Артём Логинов.
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы банки финансы наследство
Новости Все >
Золотой стандарт экшена: какие фильмы признаны лучшими триллерами последних сорока лет
Конец эпохи в "Шоу Воли": почему Илья Соболев решил покинуть популярный проект на ТНТ
Японцы и немцы вернулись через чёрный ход — утильсбор 3400 рублей привёз десятки тысяч машин
Какой алкоголь пьёт человек, влияет на продолжительность жизни — исследование назвало опасные напитки
Оздоровление рунета: эти простые привычки лишат хакеров улова без всяких программ
Не спешите выбрасывать: почему срок годности на пачке молока — просто страшилка
Участники СВО могут списать долги до 10 миллионов рублей — новый закон подписал Владимир Путин
Президент подписал закон, который ускоряет оформление пьяных за рулём — теперь юристы не помогут
Всего 170 штук: редчайший российский кроссовер, который не доехал до дилеров, появился в объявлении
Ирония сэра Пола: Маккартни высказался о молодом актёре, который сыграет его в кино
Сейчас читают
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Садоводство, цветоводство
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Мир. Новости мира
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
Билетик на сдачу перевернул голову: хотел развлечься, а начал ждать розыгрыш как спасение
Участники СВО могут списать долги до 10 миллионов рублей — новый закон подписал Владимир Путин
Высокие технологии для насекомых: как в садах Воронежской области останавливают экспансию вредителей
Президент подписал закон, который ускоряет оформление пьяных за рулём — теперь юристы не помогут
Всего 170 штук: редчайший российский кроссовер, который не доехал до дилеров, появился в объявлении
Ирония сэра Пола: Маккартни высказался о молодом актёре, который сыграет его в кино
Возраст будто стирается с кончиков пальцев: этот маникюр делает руки на 10 лет моложе
За пределами тихой гавани: как золото превратилось в сверхскоростной финансовый актив
Тайный заговор против Милонова: как Виктория Боня избавилась от трости за одно утро
Это не курорт, а портал в прошлое — остров в Малайзии не кричит о себе, а ждёт тех, кто устал от толп
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.