Российская финансовая система завершает очередной этап технологической суверенизации. Регулятор ставит точку в вопросе присутствия карт международных систем Visa и Mastercard. Несмотря на их историческую роль, целесообразность их дальнейшей поддержки исчерпана — инфраструктурные ресурсы должны быть сосредоточены на развитии национальных инструментов платежа.
Присутствие Visa и Mastercard в российском контуре стало номинальным после марта 2022 года. Внутренние транзакции давно переведены на рельсы отечественной инфраструктуры НСПК. Данные регулятора подтверждают: доля этих карт на рынке упала ниже 17%. Технологическое обслуживание "иностранцев" в нынешних реалиях — это неоправданный расход вычислительных мощностей и административного ресурса.
"Поддержка неактуальных систем требует от оператора поддержания избыточной архитектуры. Это не только прямые финансовые траты, но и отвлечение компетенций от реальных задач импортозамещения", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Для бизнеса и рядовых граждан процесс носит технический характер. Стабильность системы обеспечивается автономными протоколами транзакций, которые уже доказали свою устойчивость. Полный вывод карт международных систем станет логичным завершением цикла перехода к национальному стандарту.
|Параметр
|Статус
|Обработка операций внутри РФ
|НСПК (система "МИР")
|Рыночная доля Visa/Mastercard
|Менее 17%
"Юридически обязательства по обслуживанию таких карт в России фактически обнулены внешними игроками. НСПК не обязана субсидировать деятельность систем, прекративших партнерство", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам и структуре платежей Геннадий Чернов.
Регулятор продолжит практику усиления надзора. Переходный период будет максимально бесшовным для владельцев, однако постепенный отказ от иностранных стандартов — неизбежный процесс для поддержания рыночного баланса.
"Бизнес должен адаптироваться. Хранение избыточных данных и поддержание мертвых интерфейсов противоречит политике финансовой безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
Конкретные сроки не установлены. Переход будет постепенным, чтобы не создавать нагрузки на пользователей.
Нет, текущие карты внутри страны продолжают функционировать в рамках инфраструктуры НСПК до момента принятия регулятором завершающих директив.
Банки рекомендуют переходить на выпуск карт национальной системы "МИР", которая обеспечивает полноценный функционал.
Оптимизация расходов на поддержку иностранных стандартов высвободит ресурсы для развития отечественных цифровых сервисов.
Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.