Илья Кравцов

Точка в истории транзакций: почему эксперты считают продолжение поддержки Visa и Mastercard ошибкой

Экономика

Российская финансовая система завершает очередной этап технологической суверенизации. Регулятор ставит точку в вопросе присутствия карт международных систем Visa и Mastercard. Несмотря на их историческую роль, целесообразность их дальнейшей поддержки исчерпана — инфраструктурные ресурсы должны быть сосредоточены на развитии национальных инструментов платежа.

Трансформация платежного ландшафта

Присутствие Visa и Mastercard в российском контуре стало номинальным после марта 2022 года. Внутренние транзакции давно переведены на рельсы отечественной инфраструктуры НСПК. Данные регулятора подтверждают: доля этих карт на рынке упала ниже 17%. Технологическое обслуживание "иностранцев" в нынешних реалиях — это неоправданный расход вычислительных мощностей и административного ресурса.

"Поддержка неактуальных систем требует от оператора поддержания избыточной архитектуры. Это не только прямые финансовые траты, но и отвлечение компетенций от реальных задач импортозамещения", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономические резоны и издержки

Для бизнеса и рядовых граждан процесс носит технический характер. Стабильность системы обеспечивается автономными протоколами транзакций, которые уже доказали свою устойчивость. Полный вывод карт международных систем станет логичным завершением цикла перехода к национальному стандарту.

Параметр Статус
Обработка операций внутри РФ НСПК (система "МИР")
Рыночная доля Visa/Mastercard Менее 17%

"Юридически обязательства по обслуживанию таких карт в России фактически обнулены внешними игроками. НСПК не обязана субсидировать деятельность систем, прекративших партнерство", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам и структуре платежей Геннадий Чернов.

Регулятор продолжит практику усиления надзора. Переходный период будет максимально бесшовным для владельцев, однако постепенный отказ от иностранных стандартов — неизбежный процесс для поддержания рыночного баланса.

"Бизнес должен адаптироваться. Хранение избыточных данных и поддержание мертвых интерфейсов противоречит политике финансовой безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о платежных системах

Как скоро карты Visa и Mastercard перестанут работать?

Конкретные сроки не установлены. Переход будет постепенным, чтобы не создавать нагрузки на пользователей.

Нужно ли срочно менять карты?

Нет, текущие карты внутри страны продолжают функционировать в рамках инфраструктуры НСПК до момента принятия регулятором завершающих директив.

Что делать, если карта заканчивает срок действия?

Банки рекомендуют переходить на выпуск карт национальной системы "МИР", которая обеспечивает полноценный функционал.

Повлияет ли уход систем на стоимость платежей?

Оптимизация расходов на поддержку иностранных стандартов высвободит ресурсы для развития отечественных цифровых сервисов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, эксперт по тарифам Геннадий Чернов, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы финансы импортозамещение
