Наталья Круглова

Кредитный капкан захлопнулся: как простая рассрочка может обернуться многолетней долговой ямой

Экономика

Рассрочка на фитнес-абонемент стоимостью 29 990 рублей внезапно обернулась для клиента кабальным кредитом с ежегодной ставкой 64,9%. об этом рассказал пользователь Банки.ру поделился в  Народном рейтинге. Ошибка в расчетах даты платежа трансформировала для него комфортный финансовый инструмент в долговое обязательство на семь лет. 

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Алгоритм банковской трансформации

Клиент Ренессанс Банка рассчитывал погасить долг за 10 месяцев, но срыв графика платежей активировал скрытые пункты договора. Как утверждает клиент, это произошло по вине банковского служащего, неверно указавшего дату. Вместо краткосрочной рассрочки заемщик получил обязательства до февраля 2031 года. Итоговая переплата достигла 20 тысяч рублей.

"Банковская система работает по жестким алгоритмам, где нарушение графика — триггер для автоматической смены условий. Если заемщик вносит средства позже срока, система фиксирует риск и конвертирует рассрочку в стандартный кредит с полной процентной нагрузкой. Пересчет происходит автоматически, человеческий фактор здесь бессилен", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по рискам Илья Гусев.

Параметр Условия рассрочки
Срок 10 месяцев
Процентная ставка 0% годовых
Санкция за просрочку Переход в кредит (64,9%)

Правовая позиция сторон

Устные заверения банковских сотрудников не имеют юридической силы, если они идут вразрез с текстом банковского договора. Юридическая чистота сделки определяется документами, подписанными заемщиком в момент выдачи средств.

"Запись телефонного разговора становится единственным доказательством введения в заблуждение. Если сотрудник намеренно озвучил неверную дату, это дает основания для судебного оспаривания условий, ведь банк обязан соблюдать прозрачность финмониторинга и информирования", — констатировала юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Для защиты своих интересов клиенту следует направить официальный запрос в банк с требованием предоставить копию договора, график платежей и аудиозапись консультации. Если кредитная организация проявляет пассивность, судебная претензия станет обязательным этапом в цепочке досудебного урегулирования.

"Отсутствие документа на руках — прямое нарушение федерального законодательства. Банк обязан предоставить полный пакет индивидуальных условий в табличной форме. Если этого не произошло, закон полностью на стороне потребителя", — подчеркнула в общении с Pravda.Ru юрист Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Имеет ли юридическую силу информация, сказанная сотрудником банка по телефону?

Нет, приоритет имеет только текст подписанного договора. Устная информация может быть использована как доказательство введения в заблуждение только при наличии записи разговора.

Что делать, если график платежей изменился без предупреждения?

Необходимо направить заказное письмо в банк с требованием предоставить письменное обоснование изменения условий, ссылаясь на ФЗ "О потребительском кредите".

Может ли финансовый омбудсмен решить этот спор?

Да, это обязательная досудебная стадия для споров до 500 тысяч рублей, которая позволяет сэкономить время на судебных тяжбах.

В какие сроки банк обязан выдать копию договора по запросу клиента?

Банк обязан выдать копию документов по письменному заявлению клиента, сроки предоставления обычно прописаны во внутренних регламентах, но не должны нарушать разумные пределы, установленные законом "О защите прав потребителей".

Экспертная проверка: риск-менеджер Илья Гусев, юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, макроэкономист Артём Логинов
Автор Наталья Круглова
Наталья Андреевна Круглова — юрист по банкротству физических лиц, специалист по вопросам долгов и реструктуризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы кредит законодательство
