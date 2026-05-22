Пришёл конец эпохи сетевых сбоев? В России тестируют новый метод связи для банковских терминалов

Российская финансовая инфраструктура готовится к переходу на новый стандарт автономности. Минцифры совместно с операторами связи разрабатывают архитектуру, которая позволит платежным терминалам и банкоматам сохранять работоспособность даже при отсутствии мобильного интернета. Регулятор ставит задачу обеспечить непрерывность транзакций, минимизируя риски сбоев для миллионов пользователей.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Технология автономных платежей

Стабильность финансовой системы зависит от устойчивости передачи данных. Эльвира Набиуллина в ходе VII съезда Ассоциации банков России подчеркнула, что текущая задача регулятора — ликвидация "узких мест" в коммуникациях. Внедрение альтернативных каналов связи для банкоматов и терминалов — это техническая необходимость для защиты потребительского сектора от волатильности сетевого трафика.

Сейчас банки и операторы связи проводят активную апробацию протоколов, функционирующих без участия пакетной передачи данных общего пользования. Отработка надежности таких архитектурных решений — критический этап перед повсеместным внедрением.

"Автономные узлы связи — это база для поддержания ликвидности в периоды нестабильности. Мы переходим от парадигмы полной зависимости от внешних сетей к созданию защищенных контуров внутри страны", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Формирование "белого списка" сервисов

Параллельно Минцифры расширяет работу над реестром ресурсов с приоритетным доступом. Включение отечественных кредитных организаций и страховых компаний в "белый список" гарантирует пользователям проведение платежей даже в условиях финансового мониторинга или ограниченного интернет-сообщения. Процесс идет поэтапно, чтобы избежать перегрузки системы.

Характеристика Статус реализации Банкоматы без интернета Этап апробации Белый список для банков Поэтапное подключение

Инициатива затрагивает не только банки, но и страховщиков, что создает единый защищенный финансовый периметр. Интеграция таких решений позволит снизить риски долгового рынка и гарантировать исполнение обязательств перед клиентами во всех регионах России.

"Технологический комплаенс требует жесткой проверки контрагентов. Обеспечение бесперебойности — это не просто удобство, а требование регулятора к операционной устойчивости всей системы", — констатировала в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации расчетов

Будут ли доступны операции по картам в глухой провинции без покрытия сети?

Технология автономной связи нацелена именно на такие сценарии. Терминалы будут использовать резервные каналы, не требующие стабильного интернет-соединения.

Почему список организаций расширяется поэтапно?

Необходима всесторонняя проверка оборудования на соответствие протоколам безопасности, чтобы исключить риски компрометации данных или несанкционированного доступа к счетам.

Затронет ли это использование наличных средств?

Речь идет об автоматизации работы банковских устройств, что придает наличному обороту большую устойчивость к инфраструктурным сбоям.

Означает ли это полную изоляцию от глобальных стандартов?

Система направлена на обеспечение суверенитета внутренних расчетов. Бесперебойность операций внутри страны является приоритетом регулятора.

"Стабильность транзакций — фундамент доверия. Когда клиент уверен, что терминал сработает в любой ситуации, уровень рыночной тревожности естественным образом снижается", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт Мария Ковалева.

