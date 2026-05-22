Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Кузнецов

Пришёл конец эпохи сетевых сбоев? В России тестируют новый метод связи для банковских терминалов

Экономика

Российская финансовая инфраструктура готовится к переходу на новый стандарт автономности. Минцифры совместно с операторами связи разрабатывают архитектуру, которая позволит платежным терминалам и банкоматам сохранять работоспособность даже при отсутствии мобильного интернета. Регулятор ставит задачу обеспечить непрерывность транзакций, минимизируя риски сбоев для миллионов пользователей.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Технология автономных платежей

Стабильность финансовой системы зависит от устойчивости передачи данных. Эльвира Набиуллина в ходе VII съезда Ассоциации банков России подчеркнула, что текущая задача регулятора — ликвидация "узких мест" в коммуникациях. Внедрение альтернативных каналов связи для банкоматов и терминалов — это техническая необходимость для защиты потребительского сектора от волатильности сетевого трафика.

Сейчас банки и операторы связи проводят активную апробацию протоколов, функционирующих без участия пакетной передачи данных общего пользования. Отработка надежности таких архитектурных решений — критический этап перед повсеместным внедрением.

"Автономные узлы связи — это база для поддержания ликвидности в периоды нестабильности. Мы переходим от парадигмы полной зависимости от внешних сетей к созданию защищенных контуров внутри страны", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Формирование "белого списка" сервисов

Параллельно Минцифры расширяет работу над реестром ресурсов с приоритетным доступом. Включение отечественных кредитных организаций и страховых компаний в "белый список" гарантирует пользователям проведение платежей даже в условиях финансового мониторинга или ограниченного интернет-сообщения. Процесс идет поэтапно, чтобы избежать перегрузки системы.

Характеристика Статус реализации
Банкоматы без интернета Этап апробации
Белый список для банков Поэтапное подключение

Инициатива затрагивает не только банки, но и страховщиков, что создает единый защищенный финансовый периметр. Интеграция таких решений позволит снизить риски долгового рынка и гарантировать исполнение обязательств перед клиентами во всех регионах России.

"Технологический комплаенс требует жесткой проверки контрагентов. Обеспечение бесперебойности — это не просто удобство, а требование регулятора к операционной устойчивости всей системы", — констатировала в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации расчетов

Будут ли доступны операции по картам в глухой провинции без покрытия сети?

Технология автономной связи нацелена именно на такие сценарии. Терминалы будут использовать резервные каналы, не требующие стабильного интернет-соединения.

Почему список организаций расширяется поэтапно?

Необходима всесторонняя проверка оборудования на соответствие протоколам безопасности, чтобы исключить риски компрометации данных или несанкционированного доступа к счетам.

Затронет ли это использование наличных средств?

Речь идет об автоматизации работы банковских устройств, что придает наличному обороту большую устойчивость к инфраструктурным сбоям.

Означает ли это полную изоляцию от глобальных стандартов?

Система направлена на обеспечение суверенитета внутренних расчетов. Бесперебойность операций внутри страны является приоритетом регулятора.

"Стабильность транзакций — фундамент доверия. Когда клиент уверен, что терминал сработает в любой ситуации, уровень рыночной тревожности естественным образом снижается", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт Мария Ковалева.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, комплаенс-офицер Ксения Руднева, специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева
Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — юрист по IT-договорам и лицензированию программного обеспечения, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы банки финансы технологии
Новости Все >
Новая глава: бывший муж Мерил Стрип прокомментировал её вероятный роман
Главная ошибка охотников за джекпотом: кто реально выигрывает в лотерею
Цвет нагара на свечах: 6 признаков, что ваш двигатель скоро выйдет из строя
Страх или долг: ассистент Мэттью Перри раскрыл причины фатальной зависимости актёра
Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей... — писала газета Социалистическое земледелие 23 мая 1941 года
Тропическая аномалия: почему манго неожиданно сравнялось в цене с яблоками
Импровизация ценой в карьеру: как одна сцена едва не рассорила Питта и Тарантино
От акцентов до бассейна: записи с нательных камер полиции раскрыли детали задержания Спирс
Мел Гибсон завершил съёмки сиквела "Страстей Христовых": почему режиссёр назвал фильм миссией всей жизни
Африка в степях: находчивый бизнесмен перекрасил ослов в зебр
Сейчас читают
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Здоровье
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Популярное
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Сладкие медовые плоды даже после суровых зим: эти выносливые сорта слив бьют рекорды урожайности
Сладкие медовые плоды даже после суровых зим: эти выносливые сорта слив бьют рекорды урожайности
Последние материалы
Цветет до морозов и не боится засухи: идеальный многолетник для ленивого сада
Новая глава: бывший муж Мерил Стрип прокомментировал её вероятный роман
Уютный суп из 90-х: горбуша, плавленый сыр и 20 минут времени — получается божественно
От экзотики к массовости: что стоит за рекордным ростом авиасообщения с островом Хайнань
Главная ошибка охотников за джекпотом: кто реально выигрывает в лотерею
Симптом королевы Анны: если брови вдруг поредели, вам надо не в салон, а к врачу
Цвет нагара на свечах: 6 признаков, что ваш двигатель скоро выйдет из строя
Страх или долг: ассистент Мэттью Перри раскрыл причины фатальной зависимости актёра
Хобот слона, но из полимера: инженеры научили металл двигаться как живое существо
Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей... — писала газета Социалистическое земледелие 23 мая 1941 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.