Под прицелом алгоритмов: в каких случаях пополнение счёта наличными приведёт к его заморозке

Банковский сектор переходит к модели тотального администрирования наличных потоков. Регулятор ужесточает фильтры: теперь любая нестандартная активность физлиц и бизнеса попадает под мониторинг алгоритмов. Цель — купировать "серые" зоны экономики и пресечь вывод ликвидности.
Центробанк сформировал перечень признаков, превращающих стандартные кассовые операции в "потенциально рискованные". Усиленный контроль нацелен на выявление схем незаконного обналичивания и транзита средств.
Под подозрение попадут владельцы счетов в трех случаях:
"Банковские системы используют ИИ для выявления аномалий. Если профиль операции внезапно меняется, система автоматически помечает клиента как высокорискового. Это неотъемлемая часть комплаенс-процедур, призванная сократить поле для мошеннических схем", — пояснил Михаил Фролов, специалист по AML и финансовому мониторингу.
Экономический блок регулирования накладывает новые требования на обороты бизнеса. Главный маркер опасности — несоответствие текущих операций средним показателям за предыдущие три месяца. Внезапный переход компании с безналичных расчетов на кэш теперь автоматически требует документального подтверждения со стороны клиента.
|Сегмент
|Критический показатель
|Физические лица
|Внесение от 5 млн руб. ежемесячно
|Бизнес/ИП
|Зачисление от 30 млн руб. от иностранных контрагентов
Для минимизации издержек клиентам следует заранее готовить прозрачную доказательную базу по доходам. Регулятор подчеркивает: наличие обоснования легализует операцию и снимает вопросы комплаенса.
"Основная проблема заключается в адаптации банков к новым правилам. Пока алгоритмы донастраиваются, добросовестные налогоплательщики могут сталкиваться с временными блокировками. Это горькое лекарство для оздоровления финансовой среды", — отметил Артём Логинов, макроэкономист.
Нет, блокировка — крайняя мера. Банк сначала запрашивает пояснения и подтверждающие документы. Если происхождение средств законно, доступ к ним восстанавливается.
Формально это методические указания. На практике кредитные организации обязаны соблюдать нормативы 115-ФЗ, поэтому следуют инструкциям регулятора жестко.
Регулятор рекомендует банкам пересматривать критерии риска не реже одного раза в квартал. Клиентам важно держать отчетность актуальной.
Оперативно предоставить документы, подтверждающие легальность дохода: декларации, справки 2-НДФЛ, договоры купли-продажи или иные свидетельства реальности сделки.
"Бизнес должен понимать: прозрачность перестала быть опцией. Невозможность подтвердить источник внезапных доходов влечет финансовые риски, вплоть до принудительного закрытия счетов", — констатировала налоговый консультант Ирина Зайцева.
Экспертная проверка: специалист по AML/KYC Михаил Фролов, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева
