Под прицелом алгоритмов: в каких случаях пополнение счёта наличными приведёт к его заморозке

Банковский сектор переходит к модели тотального администрирования наличных потоков. Регулятор ужесточает фильтры: теперь любая нестандартная активность физлиц и бизнеса попадает под мониторинг алгоритмов. Цель — купировать "серые" зоны экономики и пресечь вывод ликвидности.

Фото: pixabay.com by strausadolf is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Триггеры для блокировки счетов физических лиц

Центробанк сформировал перечень признаков, превращающих стандартные кассовые операции в "потенциально рискованные". Усиленный контроль нацелен на выявление схем незаконного обналичивания и транзита средств.

Под подозрение попадут владельцы счетов в трех случаях:

Интенсивный оборот: внесение от 5 млн рублей в месяц с последующим выводом средств за рубеж в течение десятидневного окна.

Дробление транзакций: серия из десяти и более внесений наличных по 100 000 рублей, сопровождаемая активными тратами.

Транзитные платежи без открытия счёта: регулярные переводы в пользу юридических лиц, имеющие признаки расчетов за обязательства иностранных компаний.

"Банковские системы используют ИИ для выявления аномалий. Если профиль операции внезапно меняется, система автоматически помечает клиента как высокорискового. Это неотъемлемая часть комплаенс-процедур, призванная сократить поле для мошеннических схем", — пояснил Михаил Фролов, специалист по AML и финансовому мониторингу.

Фильтр для корпоративного сегмента

Экономический блок регулирования накладывает новые требования на обороты бизнеса. Главный маркер опасности — несоответствие текущих операций средним показателям за предыдущие три месяца. Внезапный переход компании с безналичных расчетов на кэш теперь автоматически требует документального подтверждения со стороны клиента.

Сегмент Критический показатель Физические лица Внесение от 5 млн руб. ежемесячно Бизнес/ИП Зачисление от 30 млн руб. от иностранных контрагентов

Для минимизации издержек клиентам следует заранее готовить прозрачную доказательную базу по доходам. Регулятор подчеркивает: наличие обоснования легализует операцию и снимает вопросы комплаенса.

"Основная проблема заключается в адаптации банков к новым правилам. Пока алгоритмы донастраиваются, добросовестные налогоплательщики могут сталкиваться с временными блокировками. Это горькое лекарство для оздоровления финансовой среды", — отметил Артём Логинов, макроэкономист.

Ответы на популярные вопросы о контроле наличных

Всегда ли блокируют счет при внесении крупной суммы?

Нет, блокировка — крайняя мера. Банк сначала запрашивает пояснения и подтверждающие документы. Если происхождение средств законно, доступ к ним восстанавливается.

Считаются ли рекомендации ЦБ обязательными?

Формально это методические указания. На практике кредитные организации обязаны соблюдать нормативы 115-ФЗ, поэтому следуют инструкциям регулятора жестко.

Как часто нужно обновлять данные по операциям?

Регулятор рекомендует банкам пересматривать критерии риска не реже одного раза в квартал. Клиентам важно держать отчетность актуальной.

Что делать, если банк приостановил операцию?

Оперативно предоставить документы, подтверждающие легальность дохода: декларации, справки 2-НДФЛ, договоры купли-продажи или иные свидетельства реальности сделки.

"Бизнес должен понимать: прозрачность перестала быть опцией. Невозможность подтвердить источник внезапных доходов влечет финансовые риски, вплоть до принудительного закрытия счетов", — констатировала налоговый консультант Ирина Зайцева.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по AML/KYC Михаил Фролов, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева