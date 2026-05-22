Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Логинов

Скрытая правда о квитанциях ЖКХ: почему тарифы будут расти вне зависимости от инфляции

Экономика

Правительство меняет подход к ЖКХ. Теперь часть денег от квартплаты пойдет строго на замену старых труб, а тарифы в регионах ждет пятилетняя программа выравнивания. К чему приведет этот экономический прагматизм и когда система станет надежной — разбираем в материале.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Логика тарифного выравнивания

Многие годы трубы и сети в регионах не ремонтировали, потому что местные власти искусственно удерживали низкие цены на коммуналку. Из-за этого у предприятий ЖКХ просто не было денег на обновление. Теперь правительство наводит порядок: тарифы в проблемных зонах поднимут до реального, экономически обоснованного уровня. Это исключит сценарии, когда рыночные факторы игнорировались ради краткосрочного спокойствия.

"Попытки заморозить цены на десятилетие привели к кассовым разрывам у поставщиков ресурсов. Мы видим огромную разницу в платежах между соседними областями, которая не объясняется логистикой", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.

Администрирование новых правил потребует цифровой прозрачности. По аналогии с тем, как цифровая идентификация защищает личные финансы, новые протоколы в ЖКХ должны гарантировать целевой расход средств. Пятилетние циклы планирования позволят бизнесу видеть горизонт окупаемости. Стабильность системы важнее волатильности отдельных показателей.

Инвестиционный фильтр для платежей

Сбор платежей в стране достиг стопроцентной отметки. Это создает устойчивый денежный поток. Правительство накладывает на него обременение. Минимум 5 процентов от общего объема сборов пойдут строго на модернизацию труб. Механизм напоминает накопительные выплаты, где каждая копейка имеет свое назначение и не может быть потрачена на текущие нужды аппарата.

Параметр системы Новый регламент
Инвестиционная квота 5 процентов от выручки
Горизонт планирования 5 лет для регионов
Срок стабилизации 2-3 года

Сроки перезагрузки инфраструктуры

Ситуация с трубами должна улучшиться к 2027 году. Сейчас они стареют быстрее, чем их успевают чинить, но через три года это надеются исправить и наконец остановить разрушение.

Для этого местным властям придется перекроить свои бюджеты. Главное теперь — чтобы всё работало без аварий. А чтобы регионам хватило денег, для них создадут четкие долгосрочные планы развития.

"Главная проблема региональных бюджетов была в том, что латание дыр в ЖКХ всегда финансировалось по остаточному принципу. Новые правила — это попытка заставить систему работать на опережение. Пять процентов от выручки на модернизацию — маркер жесткий, но справедливый: если не вложиться в инфраструктуру сейчас, через пару лет местным властям придется тратить в разы больше на ликвидацию масштабных ЧП", — отметил аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о тарифах

Почему тарифы растут неравномерно?

Регионы долгое время имели разную политику сдерживания цен. Сейчас происходит выравнивание к единому экономическому знаменателю.

На что пойдут эти 5 процентов?

Только на капитальные вложения: замену магистральных труб, насосных станций и котельного оборудования.

Как это отразится на качестве услуг?

В течение трех лет ожидается кратное снижение числа аварий и потерь ресурсов в сетях.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх россия деньги финансы экономика правительство
Новости Все >
Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей... — писала газета Социалистическое земледелие 23 мая 1941 года
Тропическая аномалия: почему манго неожиданно сравнялось в цене с яблоками
Импровизация ценой в карьеру: как одна сцена едва не рассорила Питта и Тарантино
От акцентов до бассейна: записи с нательных камер полиции раскрыли детали задержания Спирс
Мел Гибсон завершил съёмки сиквела "Страстей Христовых": почему режиссёр назвал фильм миссией всей жизни
Африка в степях: находчивый бизнесмен перекрасил ослов в зебр
Больше никаких загадок: теперь вы точно знаете, о чем лает или мяукает ваш питомец
Иноагент Варламов* признал фиаско: за что за границей приходится платить "гигантские деньги"
Красота и воля к жизни: почему Екатерина Волкова польщена сравнением с голливудской звездой
Маска благополучия до самого конца: раскрыта тайна последних месяцев жизни Молчанова
Сейчас читают
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Популярное
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Сладкие медовые плоды даже после суровых зим: эти выносливые сорта слив бьют рекорды урожайности
Сладкие медовые плоды даже после суровых зим: эти выносливые сорта слив бьют рекорды урожайности
Последние материалы
Под прицелом алгоритмов: в каких случаях пополнение счёта наличными приведёт к его заморозке
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Импровизация ценой в карьеру: как одна сцена едва не рассорила Питта и Тарантино
Всего 2 ингредиента — и тараканы исчезают: метод, который работает без ядов и запаха
23 мая: День черепахи, пленение Жанны Д'Арк и Сияние
Скрытая правда о квитанциях ЖКХ: почему тарифы будут расти вне зависимости от инфляции
От акцентов до бассейна: записи с нательных камер полиции раскрыли детали задержания Спирс
Смертельная ошибка владельцев: почему с помощью льда нельзя спасти собаку от перегрева
Мел Гибсон завершил съёмки сиквела "Страстей Христовых": почему режиссёр назвал фильм миссией всей жизни
Африка в степях: находчивый бизнесмен перекрасил ослов в зебр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.