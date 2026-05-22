Опасные операции: ЦБ назвал суммы, после которых ваш счет ждет обязательная проверка

Банк России ужесточил контроль над движением наличных средств, установив новые пороги мониторинга для физических лиц и бизнеса. Регулятор обязывает кредитные организации проверять источники происхождения денег при зачислении крупных сумм на счета и их последующем выводе за рубеж.

Границы контроля для граждан

Центральный банк определил лимит в 5 млн руб. в месяц для частных операций с наличностью. При достижении этой отметки банк обязан запросить документальное подтверждение легальности доходов. Особое внимание уделяется последующему движению средств. Если в течение 10 дней после пополнения счета клиент пытается перевести за границу более 70 процентов суммы, транзакция помечается как сомнительная.

"Банки переходят от формального соблюдения регламентов к глубокому анализу экономического смысла операций. Любое дробление платежей, когда одна крупная сумма разбивается на десять пополнений от 100 тыс. руб., теперь автоматически включает алгоритмы проверки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Михаил Фролов.

Под прицел попадают и переводы без открытия счета в пользу юридических лиц. Регулятор видит в таких действиях попытку оплаты контрактов третьих сторон. Система финансового мониторинга выявляет подобные разрывы в цепочках платежей. Те, кто привык использовать валютный рынок для быстрого вывода капитала, столкнутся с блокировками до выяснения обстоятельств.

Режим мониторинга для предпринимателей

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей планка установлена на уровне 30 млн руб. в месяц. Банки анализируют, насколько внесение таких объемов наличности соответствует заявленной специфике деятельности. Если компания ранее работала преимущественно по безналичному расчету, резкий приток "живых" денег вызовет вопросы у службы комплаенса. Регулятор требует прозрачности, сопоставимой с защитой, которую обеспечивают инвестиции в золото в периоды нестабильности.

Субъект операции Порог внимания (в месяц)
Физические лица 5 млн руб.
Бизнес и ИП 30 млн руб.

"Для предпринимателей критически важно сохранять привычный ритм работы. Резкие отклонения от стандартных оборотов по счету без предварительного уведомления банка — это прямой путь к ограничению доступа к дистанционному обслуживанию", — подчеркнул специально для Pravda.Ru Роман Лаврентьев.

Прозрачность становится главным условием сохранения деловой репутации. Компании-нерезиденты попадают под максимально жесткий фильтр. Любое внесение суммы сверх лимита требует немедленного подтверждения транзитного характера сделок или чистоты происхождения капитала. В условиях, когда дефицит кадров толкает бизнес к оптимизации издержек, налоговый комплаенс становится страховым полисом от претензий регулятора.

"Проверка документов теперь не просто формальность, а способ доказать отсутствие налоговых рисков. Лица с подтвержденным источником доходов не заметят изменений, так как их операции прозрачны для ФНС и банков", — отметила эксперт Pravda.Ru Ирина Зайцева.

Соблюдение прав трудового коллектива также входит в систему оценки устойчивости компании. Нарушение таких норм, как права работника в жару или задержка выплат, может стать косвенным признаком финансовых трудностей, что привлечет дополнительное внимание к счетам организации.

Ответы на популярные вопросы о транзакциях

Будут ли проверять переводы между своими счетами на сумму менее 5 млн руб.?

Обычные переводы внутри семьи или между собственными счетами до установленного порога не являются приоритетом для углубленного мониторинга, если они не имеют признаков дробления крупных транзакций.

Какие документы банк может запросить для подтверждения происхождения 5 млн руб.?

Банк может потребовать договоры купли-продажи имущества, справки о доходах, документы о получении наследства или выписки с других счетов, подтверждающие накопления.

Экспертная проверка: специалист по AML/KYC Михаил Фролов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
