Артём Логинов

Работать больше, но за деньги: в России меняют правила сверхурочных часов

Российский рынок труда переходит на новые рельсы регулирования дефицита кадров. Законодатели расширили лимиты сверхурочной работы, предлагая бизнесу легальный инструмент компенсации нехватки персонала через увеличение нагрузки на действующих сотрудников при условии строгого финансового контроля и согласия сторон.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удвоение годового лимита переработок

Государство признает перегрев экономики и кадровый голод. Основной механизм борьбы — институциональная коррекция Трудового кодекса. Предельная планка сверхурочных часов поднимается со 120 до 240 в год. Это не автоматическое право нанимателя, а предмет коллективных переговоров. Инструмент вводится для отраслей с высокой интенсивностью процессов.

"Увеличение лимита до 240 часов требует обязательного закрепления в коллективном договоре. Без этого документа любые требования работать сверх прежней нормы незаконны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Важным фильтром остается добровольность. Работодатель не может в одностороннем порядке навязать дополнительную смену. Фиксация согласия сотрудника — юридический фундамент сделки. Для малого бизнеса расширена возможность заключать срочные контракты. Теперь порог численности компаний для таких маневров вырос до 70 человек.

Экономика сверхурочных часов

Регулятор устанавливает жесткую прогрессивную шкалу оплаты. Цена труда за пределами графика становится обременением для бюджета предприятия. Первые два часа оцениваются в полуторакратном размере. Весь последующий массив времени оплачивается по двойному тарифу. Это создает экономический барьер для злоупотреблений ресурсом коллектива.

Продолжительность Коэффициент оплаты
Первые 120 часов (начальные 2 часа смены) 1.5
Часы сверх начальных двух и после 120 в год 2.0

Альтернативой деньгам остается отдых. Работник вправе конвертировать переработку в отгулы. Такой подход снижает нагрузку на фонд оплаты труда, но требует филигранного планирования графиков. Субъекты малого бизнеса получают больше маневренности в найме через краткосрочные соглашения, что стабилизирует инвестиционный климат в секторе МСП.

Новые правила направлены на вывод скрытых переработок в легальное поле. Ранее значительная часть сверхнормативного времени оформлялась как премии или оставалась без вознаграждения. Цифровизация администрирования налогов и контроль наличных заставляют бизнес формализовать все отношения с персоналом.

"Мы видим тренд на обеление рынка. Предприятиям выгоднее заплатить двойной тариф официально, чем рисковать блокировками счетов и проверками", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Закон детализирует правила для уязвимых категорий. Пенсионеры и лица предпенсионного возраста, а также занятые на вредном производстве получают дополнительные гарантии при нагрузке свыше 120 часов. Реформа вступит в силу с сентября 2026 года, давая рынку окно для адаптации стратегий и финансового мониторинга расходов.

Ответы на популярные вопросы о сверхурочной работе

Обязан ли я соглашаться на переработку?

Нет. Трудовой кодекс сохраняет принцип добровольности. Наниматель обязан получить письменное согласие, прежде чем подписывать приказ о привлечении к дополнительным часам.

Могут ли мне заплатить меньше установленного тарифа?

Это исключено. Закон устанавливает минимально допустимые коэффициенты 1.5 и 2.0. Любые попытки снизить эти ставки через внутренние акты компании юридически ничтожны.

Как новые лимиты повлияют на малый бизнес?

Малые предприятия получают право чаще использовать срочные трудовые договоры. Это упрощает ротацию кадров и снижает долгосрочные социальные обязательства в условиях волатильности рынка.

Экспертная проверка: юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
