Офшоры больше не нужны? Российский бизнес массово переводит активы на остров Русский

Остров Русский закрепляет статус главной тихой гавани для крупного капитала. К началу 2026 года число резидентов в Приморском САР достигло 148 компаний. Массовая смена прописки холдингов из Кипра и Белиза стала ответом на запрос регулятора о прозрачности и налоговой дисциплине.

География и структура транзита

Процесс редомициляции перешел в стадию системного администрирования. Основной поток заявок обеспечил Кипр — оттуда прибыло 75 процентов участников. Остальную долю распределили между собой Британские Виргинские острова, Кайманы и Белиз. Государство создало периметр, в котором бизнес получает защиту от внешних блокировок в обмен на реальное присутствие в юрисдикции.

"Мы наблюдаем не просто технический переезд, а глубокую чистку корпоративных структур. Компании вынуждены приводить документацию в соответствие с жестким комплаенсом, чтобы интеграция в российское правовое поле прошла без санкционных рисков для активов", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Статус международной компании становится базовым требованием для входа. Более продвинутые формы, такие как международная холдинговая компания, накладывают на бенефициаров дополнительные обязательства. Это механизм фильтрации, отделяющий технические прослойки от операционных холдингов, готовых к долгосрочной работе на внутреннем рынке.

Инвестиции и цена преференций

Общий объем вложений резидентов превысил 12 млрд рублей. Динамика 2025 года показала ускорение: за последние двенадцать месяцев инвесторы направили в экономику острова более 4 млрд рублей. КРДВ подтверждает, что 116 организаций уже в полном объеме исполнили нормативные требования по капитальным затратам.

Направление инвестиций Доля в общем объеме Вклады в имущество 36% Капитальные вложения 26% Уставный капитал 20% Спецнормы 290-ФЗ 18%

Для сохранения налоговых льгот МХК обязана вложить 300 млн рублей в инфраструктуру Приморья в течение трех лет. Это не пожертвование, а прямой взнос в рынок труда и качество городской среды. Государство обменивает снижение ставки на дивиденды на осязаемые объекты капитального строительства.

Фискальный эффект для региона

Налоговые поступления от резидентов составили 78 млрд рублей. Львиная доля пришлась на налог на прибыль и НДФЛ. Распределение доходов идет в пользу федерального центра, однако 40 процентов средств остаются в консолидированном бюджете Приморского края. САР становится донором локальных программ развития.

Перегрев экономики в отдельных отраслях заставляет Минфин искать баланс между льготами и наполнением бюджета. Режим на Русском остается привлекательным за счет сниженных ставок: 5 процентов на входящие и 10 процентов на исходящие платежи. Сейчас эти условия жестко завязаны на фактическую деятельность внутри страны.

Либерализация и расчет долей

Минфин готовит новые правила игры для МХК. Действующий порог в 70 процентов локальных расходов часто становится барьером для холдингов с высокой долей финансовых операций. Планируется исключить затраты по сделкам с ценными бумагами из общего знаменателя, что упростит жизнь трейдинговым структурам.

"Упрощение расчета расходов — это сигнал о том, что регулятор готов слышать крупный бизнес. В условиях санкций гибкость администрирования важнее, чем формальное следование старым методичкам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Статистика показывает, что компании стали чаще использовать займы для внутреннего финансирования проектов. Упрощение режима САР позволит крупным игрокам эффективнее управлять ликвидностью внутри группы. Дальнейшее расширение присутствия на Русском зависит от стабильности правил и доступности инфраструктуры для персонала.

Ответы на популярные вопросы о САР

Чем МК отличается от МХК?

МК — это базовый статус международной компании, дающий право работать в РФ. МХК — статус холдинга, который при соблюдении условий по штату, офису и инвестициям получает право на пониженные налоговые ставки.

Зачем инвестировать 300 миллионов в регион?

Это обязательное условие закона для получения налоговых преференций. Средства должны пойти в развитие социальной или транспортной инфраструктуры территории присутствия.

Можно ли переехать из любой страны?

Нет, редомициляция возможна только из юрисдикций, которые позволяют смену личного закона компании, и при условии начала деятельности бизнеса до марта 2022 года.

