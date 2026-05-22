Зарплатная гонка века: узнайте, кто из специалистов сорвёт куш в условиях жесткого дефицита кадров

Российский рынок труда проходит этап жесткой структурной трансформации. Дефицит персонала заставляет работодателей пересматривать бюджеты на фонд оплаты труда — компании вынуждены конкурировать за квалифицированные кадры, стимулируя рост зарплат. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил сохранение высокого потенциала для увеличения доходов сотрудников, однако экономическая ситуация требует дифференцированного подхода к оценке этих перспектив.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Зарплатная гонка: кто в выигрыше?

Экономика демонстрирует запрос на высокотехнологичные компетенции. Компании, занятые в производстве оборудования и оборонном секторе, активно абсорбируют свободные трудовые ресурсы. Здесь борьба за опытных инженеров и профильных специалистов становится драйвером инфляции зарплат ,считает экономист Василий Колташов. Подобные зарплаты по новым правилам формируют новую реальность для HR-департаментов.

"Рост доходов сегодня неравномерен. Отрасли с высокой добавочной стоимостью — IT и промышленная робототехника — вытягивают рынок вверх, переманивая специалистов агрессивными офферами", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сектор экономики Динамика доходов
Высокие технологии и ОПК Стабильный рост выше инфляции
Сфера обслуживания Сильная зависимость от оборота

Сфера услуг демонстрирует иную динамику. Здесь рост окладов часто обусловлен высокой текучестью кадров и необходимостью привлечения линейного персонала. Сравнить текущие риски найма можно с тем, как технологии ИИ заменят дефицитных рабочих, минимизируя зависимость от "человеческого фактора" на простых операциях.

"Рынок труда крайне фрагментирован. В строительстве и логистике мы видим попытки бизнеса автоматизировать процессы, чтобы снизить колоссальное давление на фонд оплаты труда", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Политическая воля как инструмент роста

Ситуация в бюджетном секторе требует институциональных решений. Уровень оплаты труда учителей, врачей и работников социальной сферы часто не коррелирует с рыночными реалиями частного бизнеса. Эксперты сходятся во мнении, что системное повышение доходов здесь невозможно без директивного пересмотра тарифных сеток. Это не только вопрос бюджета, но и способ обеспечения социальной стабильности в условиях трансформации экономики.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему зарплаты растут быстрее производительности труда?

Это следствие кадрового дефицита. Работодатели вынуждены переплачивать, чтобы удержать специалистов, иначе остановка бизнес-процессов обходится дороже.

Станет ли ИИ причиной массовых сокращений?

Скорее — причиной трансформации функций. Ожидается рост спроса на администраторов систем и специалистов, способных управлять искусственным интеллектом.

Стоит ли ожидать повышения зарплат бюджетникам в текущем году?

Решение зависит от политической воли и возможности перераспределения бюджетных ассигнований в пользу социальной сферы.

Влияет ли инфляция на реальный доход?

Безусловно. Номинальное повышение оклада часто съедается ростом цен на потребительские товары, что создает "эффект бега на месте" для невысоких позиций.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист Ирина Костина
Автор Илья Гусев
Илья Романович Гусев — риск-менеджер, специалист по кредитному и рыночному риску, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы инфляция
