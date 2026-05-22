Зарплатная гонка века: узнайте, кто из специалистов сорвёт куш в условиях жесткого дефицита кадров

Российский рынок труда проходит этап жесткой структурной трансформации. Дефицит персонала заставляет работодателей пересматривать бюджеты на фонд оплаты труда — компании вынуждены конкурировать за квалифицированные кадры, стимулируя рост зарплат. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил сохранение высокого потенциала для увеличения доходов сотрудников, однако экономическая ситуация требует дифференцированного подхода к оценке этих перспектив.

Российские деньги

Зарплатная гонка: кто в выигрыше?

Экономика демонстрирует запрос на высокотехнологичные компетенции. Компании, занятые в производстве оборудования и оборонном секторе, активно абсорбируют свободные трудовые ресурсы. Здесь борьба за опытных инженеров и профильных специалистов становится драйвером инфляции зарплат ,считает экономист Василий Колташов. Подобные зарплаты по новым правилам формируют новую реальность для HR-департаментов.

"Рост доходов сегодня неравномерен. Отрасли с высокой добавочной стоимостью — IT и промышленная робототехника — вытягивают рынок вверх, переманивая специалистов агрессивными офферами", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сектор экономики Динамика доходов Высокие технологии и ОПК Стабильный рост выше инфляции Сфера обслуживания Сильная зависимость от оборота

Сфера услуг демонстрирует иную динамику. Здесь рост окладов часто обусловлен высокой текучестью кадров и необходимостью привлечения линейного персонала. Сравнить текущие риски найма можно с тем, как технологии ИИ заменят дефицитных рабочих, минимизируя зависимость от "человеческого фактора" на простых операциях.

"Рынок труда крайне фрагментирован. В строительстве и логистике мы видим попытки бизнеса автоматизировать процессы, чтобы снизить колоссальное давление на фонд оплаты труда", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Политическая воля как инструмент роста

Ситуация в бюджетном секторе требует институциональных решений. Уровень оплаты труда учителей, врачей и работников социальной сферы часто не коррелирует с рыночными реалиями частного бизнеса. Эксперты сходятся во мнении, что системное повышение доходов здесь невозможно без директивного пересмотра тарифных сеток. Это не только вопрос бюджета, но и способ обеспечения социальной стабильности в условиях трансформации экономики.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему зарплаты растут быстрее производительности труда?

Это следствие кадрового дефицита. Работодатели вынуждены переплачивать, чтобы удержать специалистов, иначе остановка бизнес-процессов обходится дороже.

Станет ли ИИ причиной массовых сокращений?

Скорее — причиной трансформации функций. Ожидается рост спроса на администраторов систем и специалистов, способных управлять искусственным интеллектом.

Стоит ли ожидать повышения зарплат бюджетникам в текущем году?

Решение зависит от политической воли и возможности перераспределения бюджетных ассигнований в пользу социальной сферы.

Влияет ли инфляция на реальный доход?

Безусловно. Номинальное повышение оклада часто съедается ростом цен на потребительские товары, что создает "эффект бега на месте" для невысоких позиций.

