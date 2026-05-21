Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кравцов

Бензин дорожает, продукты дешевеют: что скрывается за странной динамикой цен в России

Экономика

Российская экономика демонстрирует признаки структурного охлаждения. В середине мая 2026 года статистические службы зафиксировали редкое явление — дефляционный импульс. Цены не просто замедлили рост, а пошли вниз. Регулятор видит в этом результат жесткой денежно-кредитной политики.

Оплата покупок в магазине
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата покупок в магазине

Потребительский рынок реагирует на сжатие спроса. Это не случайность, а системный эффект от работы макроэкономических рычагов. Стабильность цен становится фундаментом для долгосрочного планирования.

Логика рынка: продовольственный демпинг

Основной драйвер снижения цен — продовольственный сегмент. Помидоры и огурцы дешевеют двузначными темпами. Это классическая сезонность. Тепличные хозяйства вышли на пик мощностей. Снижение цен на 0,26% за неделю — это сигнал о насыщении внутреннего рынка.

Ритейлеры вынуждены работать с минимальной маржой. Наценка на социально значимые товары остается под жестким административным и рыночным контролем. Это обеспечивает социальный демпфер для населения.

"Рынок птицы перенасыщен, а покупательная способность ограничена. Производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы сохранить долю рынка. Это жесткая борьба за полку", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мясо птицы и яйца теряют в цене. Сказывается эффект высокой базы прошлого года. Технологические цепочки в АПК стабилизировались. Импортные компоненты кормов замещены.

Логистика выстроена. Динамика цен на яйца показывает уверенный минус два процента. Это охлаждает общую инфляционную корзину. Годовой показатель инфляции сполз к отметке 5,36%. Это в рамках целевых ориентиров регулятора.

Промышленный сектор и топливный фактор

Непродовольственные товары ведут себя иначе. Здесь мы видим стагнацию, граничащую с ростом. Одежда и обувь дешевеют на фоне распродаж. Но бытовая химия и стройматериалы застыли.

Рост на 0,01% — это статистическая погрешность. Авторынок разделился. Импорт дорожает из-за валютных колебаний. Однако крепкая валюта удерживает цены на отечественные машины в стазисе. Прозрачность цепочек поставок исключает резкие скачки.

Категория товара Изменение цены (неделя)
Огурцы и помидоры -8,6% … -10,9%
Бензин и дизель +0,11% … +0,24%
Яйца куриные -2,0%
Услуги санаториев +0,4%

Топливо остается зоной риска. Бензин и дизель растут быстрее инфляции. Это создает давление на транспортные издержки. Мы мониторим ситуацию через цифровые платформы ФНС.

Геннадий Чернов подтверждает, что оптовые цены на нефтепродукты ищут новый баланс. Это инерционный процесс. Он требует точной настройки демпферных механизмов.

"Рост стоимости топлива — это всегда риск инфляционной спирали. Бизнес будет закладывать эти 0,2% в конечную стоимость доставки товаров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Инфляция услуг: внутренний туризм против авиации

Сфера услуг показала рост на 0,25%. Это логично перед сезоном отпусков. Отдых на Черноморском побережье России прибавил сразу 3,1%. Это инвестиционный сигнал. Спрос на внутренний туризм превышает предложение.

В то же время заграничные поездки в Азию дешевеют. Рынок саморегулируется. Люди выбирают рублевые активы для отдыха. Инвесторы уходят в рублевые инструменты, что поддерживает покупательную способность внутри страны.

Рынок труда также вносит свой вклад. Дефицит кадров заставляет бизнес поднимать оклады. Ожидается, что зарплата пойдет вверх на десятки процентов в ближайшей перспективе. Это поддержит потребительскую активность, но может разогреть инфляцию. Мы балансируем между ростом доходов и стабильностью цен. Это горькое лекарство высокой ставки работает. Экономика избавляется от перегрева.

"Мы видим структурную трансформацию. Зарплаты растут быстрее производительности. Это вызов для макроэкономической стабильности, требующий жесткого администрирования", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ценах в 2026 году

Почему цены падают, если инфляция всё равно 5%?

Инфляция — это годовой показатель. Дефляция в 0,02% — это краткосрочное изменение за неделю. Статистика фиксирует текущий момент, а 5,36% — это накопленный рост цен за последние 12 месяцев. Происходит замедление общего темпа.

Ждать ли подорожания продуктов к лету?

Овощи продолжат дешеветь до августа-сентября. Однако услуги — туризм, проезд, сервис — будут расти. Это сезонное перераспределение трат в кошельке потребителя.

Как курс рубля влияет на ценники в магазинах?

Влияние ослабло из-за импортозамещения. Однако электроника и импортные авто по-прежнему зависят от курса. Стабильный рубль сегодня — залог фиксированных цен на технику завтра.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы цены на продукты экономика россии экспертное мнение
Новости Все >
Охота за ДНК мушкетера: почему знаменитый археолог оказался в наручниках
Никакая справедливость не вернёт сына: мать Мэттью Перри сделала заявление о гибели актёра
Упущенная обложка: почему принцесса Диана не захотела стать лицом журнала Кеннеди-младшего
Ипотека душит спрос: почему россияне больше не готовы покупать квартиры в новостройках
Попытка разоблачить измену обернулась судом за порнографию
Опасный регресс: специалисты объяснили, чем грозят браки с 14 лет в России
Голос, с которым рос весь Омск, оказался в больнице: Авангард раскрыл причину молчания
Теневая занятость в России: какие проблемы ждут работников без трудового договора
Лед и пламя под капотом: как самостоятельно проверить фреон по температуре трубок
Фёдор Бондарчук анонсировал "Лёд 4": когда выйдет продолжение и кто из актёров вернётся
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева

Предстоящий визит внешнеполитического эмиссара в российскую столицу рассматривается как потенциально важный поворотный момент для всей текущей повестки.

Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Деревья срезаны будто лазером: что происходит на шестиметровых воронках в Пермской аномальной зоне
Деревья срезаны будто лазером: что происходит на шестиметровых воронках в Пермской аномальной зоне
Последние материалы
Ванная как зеркало вашего настроения: как превратить место для гигиены в зону ритуальной релаксации
Лед и пламя под капотом: как самостоятельно проверить фреон по температуре трубок
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Фёдор Бондарчук анонсировал "Лёд 4": когда выйдет продолжение и кто из актёров вернётся
Живот уходит сам: 2 японских движения перед сном, которые избавляют от дряблости
Шелковый паштет с клюквенным акцентом: превращаем простую печень в гастро-шедевр
Рабочий стресс становится ядом не сразу: спасает один навык, о котором забывают почти все
Бензин дорожает, продукты дешевеют: что скрывается за странной динамикой цен в России
Жалость к себе кормит лишний вес: стало грустно — рука сама тянется к булке
Предел терпения: Юлия Савичева устроила разнос начинающему певцу в музыкальном шоу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.