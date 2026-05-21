Артём Логинов

Ваши облигации в зоне риска? Как вычислить компании, которые вот-вот объявят дефолт

Российский долговой рынок в 2026 году вошел в фазу жесткой фильтрации. Каждый четвертый выпуск облигаций балансирует на грани неисполнения обязательств. Экономическое охлаждение и последствия высокой ключевой ставки превратили инвестиционные портфели в зоны повышенного риска, где даже гиганты допускают технические сбои.

Проверка системы на износ

Май 2026 года стал точкой напряжения для держателей долговых бумаг. За первый квартал зафиксировано 11 технических просрочек. Статистика фиксирует лавинообразный рост: если в 2024 году рынок видел 11 подобных инцидентов за 12 месяцев, то в 2025 году их число достигло 24. С учетом сектора цифровых финансовых активов показатель вырос до 35. Грядет стена погашений объемом до 6,6 трлн рублей. Не все корпоративные финансы выдержат такое администрирование.

Пример девелопера Самолет демонстрирует хрупкость механизмов. Деньги поступили в Национальный расчетный депозитарий с опозданием на несколько часов. Формально — технический дефолт. Однако инцидент Роял Капитал, не нашедшего 2,4 млн рублей для купона, сигнализирует о реальном исчерпании ликвидности. Экономика перешла в рецессию: ВВП сократился на 0,3%, а индекс деловой активности PMI падает одиннадцатый месяц подряд.

Маркеры финансовой нестабильности

Инвесторам необходимо сменить фокус с доходности на устойчивость. Финансовый блок любой компании сейчас работает в режиме выживания. Рубль готовится к изменениям, а долговой рынок реагирует на снижение прибыли предприятий. В начале года сальдированный результат компаний сократился на 43,1%. Это горькое лекарство для тех, кто привык к бесконечному рефинансированию.

Признак дефолта Суть угрозы
Отрицательный FCF Компания тратит больше, чем зарабатывает операционно.
Блокировки ФНС Критическая потеря контроля над ликвидностью.
Рост краткосрочных займов Попытка залатать дыры дорогими и быстрыми деньгами.
Долг / EBITDA > 4x Критический перегрев долговой нагрузки.

"Инвестору первоочередно следует оценить способность компании обслуживать проценты и график предстоящих оферт. Любые признаки дефицита ликвидности, как иски или арест счетов, должны вызывать настороженность. Это реальный кредитный риск, скрытый в отчетах", — подчеркнул специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Алгоритм выживания капитала

Системного краха нет, но идет жесткое разделение на сильных и слабых. Первоклассные заемщики с рейтингом AA и выше сохраняют доступ к капиталу. Проблемы сконцентрированы в сегменте высокодоходных облигаций. Финансовая безопасность сегодня требует отказа от погони за сверхдоходностью. Инвесторы вложили рекордные 120 млрд рублей в облигационные фонды, делегируя анализ профессионалам.

"В текущих условиях качество и ликвидность должны быть в приоритете. ОФЗ и облигации первого эшелона с фиксированным купоном выглядят наиболее предсказуемыми инструментами. Бумаги с плавающим купоном остаются лишь защитным элементом", — отметила в беседе с Pravda.Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Рынок переходит к новой реальности. Старые алгоритмы, где любой долг можно было перекредитовать, больше не работают. Инвесторам стоит внимательно проверять, не является ли высокая доходность платой за неминуемое банкротство. Точность анализа отчетности и дисциплина в выборе эмитентов — единственные инструменты, способные предотвратить обнуление портфеля.

Ответы на популярные вопросы об облигациях

Чем технический дефолт отличается от обычного?

Технический дефолт — это временная невозможность выплаты, часто по техническим причинам. Если средства не выплачены в льготный период (обычно 10 рабочих дней), фиксируется полноценный дефолт и банкротство.

Стоит ли сейчас покупать ВДО?

Риск не оправдан премией. Большинство компаний сектора малого бизнеса не могут генерировать денежный поток, достаточный для обслуживания долга под 20 и более процентов годовых.

Как защитить накопления от технических ошибок системы?

Важно диверсифицировать портфель и следить за новостями эмитентов. Быстрая реакция на технические ошибки системы позволяет выйти из бумаги до ее окончательного обесценивания.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, аналитик долгового рынка Мария Бубцева
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дефолт деньги россия финансы экономика инвестиции
