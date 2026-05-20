Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Логинов

Деньги в банке теряют доходность: 3 способа защитить накопления в 2026 году

Экономика

Банковский сектор столкнулся с неизбежной коррекцией доходности. Ключевая ставка диктует условия, вынуждая банки снижать проценты по классическим депозитам. В третьей декаде апреля средняя ставка в десяти крупнейших организациях опустилась до 13,06% годовых, фиксируя новый тренд рынка.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Логика фондирования и перегрев

Снижение ставок — ответ регулятора на избыточную ликвидность и необходимость охлаждения потребительского спроса. Когда алгоритмы вместо консультантов начинают управлять потоками капитала, человеческий фактор отходит на второй план. Банки больше не нуждаются в дорогом привлечении средств населения, предпочитая балансировать портфели через краткосрочные инструменты.

Стратегия управления капиталом сейчас требует дробления. Короткие вклады на три месяца обеспечивают мобильность, тогда как длинные депозиты на год и более предлагают заметно меньшую доходность. Банки закладывают в свои модели ожидаемое снижение инфляции, отказываясь гарантировать высокие выплаты на дистанции в несколько лет.

Альтернативные платформы накопления

Цифровизация финансовых услуг меняет архитектуру доверия. Сегодня лицо как пароль становится стандартом доступа к высокодоходным продуктам. Тем, кто ищет доходность выше банковского депозита, приходится обращать взор на фондовый рынок. Однако инвестиции в российские акции сопряжены с волатильностью, которую не каждый частный вкладчик готов принять в расчет.

Инструмент сбережения Характеристика доходности
Депозит (Топ-10 банков) 13,06% годовых (средний показатель)
ПДС (с господдержкой) До 36 тысяч рублей софинансирования в год
Налоговый вычет До 52 тысяч рублей (зависит от НДФЛ)

"Инвесторам важно понимать: государственная защита в 2,8 миллиона рублей распространяется только на специфические долгосрочные счета. Обычные вклады застрахованы лишь на половину этой суммы", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Программа долгосрочных сбережений

Для институционального развития экономики запуск Программы долгосрочных сбережений (ПДС) стал важным этапом. Это попытка государства создать ресурс "длинных денег". Механизм включает прямое софинансирование: при взносе 3 000 рублей в месяц при зарплате 70 000 рублей, казна добавляет 36 000 рублей ежегодно. Дополнительный бонус — возврат 13% или 15% через налоговый вычет.

Прозрачность администрирования таких счетов обеспечивается через цифровые платформы. Капитал работает на развитие внутренней инфраструктуры, а вкладчик получает фиксированные преференции, не зависящие от колебаний ключевой ставки на коротких отрезках. Это способ зафиксировать правила игры на пятнадцать лет вперед.

"Налоговый комплаенс и чистота доходов становятся критическими для получения максимальной выгоды. Без официальной зарплаты вычеты остаются недоступными", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о вкладах

Почему ставки по длинным вкладам ниже, чем по коротким?

Банковская система прогнозирует замедление инфляции. Кредитные организации не хотят брать на себя обязательства выплачивать высокие проценты через год или два, когда рыночная стоимость денег снизится.

Безопасно ли хранить более 1,4 миллиона в одном банке?

Система страхования вкладов гарантирует возврат суммы до 1,4 миллиона рублей. Лимит в 2,8 миллиона действует только для счетов в рамках программы долгосрочных сбережений.

Можно ли забрать деньги из программы долгосрочных сбережений досрочно?

Без потери инвестиционного дохода средства выводятся только в особых жизненных ситуациях, например, при необходимости дорогостоящего лечения. В остальных случаях предусмотрены штрафные санкции.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы деньги россия финансы экономика инвестиции ключевая ставка
Новости Все >
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Нападения подростков в школах не возникают внезапно: спусковой крючок часто находится дома
Рынок труда под контролем: что изменится для мигрантов после новых мер?
В Южной Корее назревает катастрофа: что будет с мировой электроникой?
Напиток со вкусом грусти: эта привычка незаметно крадет фигуру и хорошее настроение
Руки тянутся к чипсам у монитора? Способ преодолеть взбесившийся аппетит
Нейросети рвутся в школы: дети уже обозначили красную линию для технологий
Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод
Сейчас читают
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Садоводство, цветоводство
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Садоводство, цветоводство
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Садоводство, цветоводство
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Последние материалы
Цена одиночества: сколько платят за друзей на час?
Можно ли стирать вашу подушку? 3 правила, чтобы она не превратилась в ком
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Слепая зона тонометра: учёные назвали тренировки, которые заставляют сосуды работать
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Европейцы схватились за каски: им говорят про мир, а готовят к окопам
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Спокойно выдержит сухой воздух квартиры: эта коллекционная хойя сама охотно идет в рост
Смертный приговор для всего рода: визит какой птицы считают началом катастрофы
"Тихие отличники" атакуют: эксперты бьют тревогу из-за новых угроз в школах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.