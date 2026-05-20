Деньги без единой подписи: какой бонус ждет получателей накопительных выплат

С 1 августа российские пенсионеры, получающие накопительные выплаты, увидят прибавку к своим ежемесячным пособиям в размере 17,3%. Решение принято на фоне высоких результатов инвестиционной деятельности пенсионных накоплений по итогам предыдущего года, которые втрое превысили показатели общей инфляции. Примечательно, что процесс носит беззаявительный характер, избавляя граждан от необходимости посещать государственные учреждения для подачи бумаг.

Перерасчет охватит порядка 136 тысяч получателей, однако эффект от изменений почувствуют не только владельцы классических накопительных пенсий. В категорию получателей обновленных выплат включены участники программ софинансирования, а также лица, направлявшие средства материнского капитала на формирование будущих накоплений. Для обеспечения текущих выплат уже зарезервировано 8,5 миллиарда рублей, что требует прозрачного контроля над финансовыми активами граждан.

На сегодняшний день средний уровень накопительной пенсии составляет 1,6 тысячи рублей, тогда как срочные пенсионные выплаты достигают отметки в 3 тысячи рублей. Столь существенная индексация — лишь один из способов адаптации пенсионной системы к рыночным реалиям. Как сообщают "Вести Подмосковья", корректировка коснется всех категорий граждан, чьи средства были инвестированы с высокой доходностью.

"Индексация пенсионных накоплений на 17,3% — это закономерная реакция на успех инвестиционных портфелей, позволяющая частично компенсировать влияние инфляционных процессов на покупательную способность пенсионеров", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономический обозреватель Максим Ковалев.

Ответы на популярные вопросы о накопительных пенсиях

Нужно ли писать заявление для получения прибавки?

Нет, перерасчет производится автоматически на основе данных об инвестиционном доходе, поэтому обращение в Социальный фонд не требуется.

Кто имеет право на эти выплаты?

Индексация касается граждан, формирующих накопления через системы софинансирования, материнский капитал или добровольные взносы.

Как рассчитывается процент индексации?

Размер прибавки напрямую зависит от эффективности управления пенсионными накоплениями, показавшей результат, значительно превосходящий уровень инфляции.

Могут ли изменить размер уже назначенной срочной выплаты?

Да, государственные алгоритмы предусматривают ежегодный пересмотр сумм, если инвестиционные показатели фонда оказались выше прогнозных значений.

