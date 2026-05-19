Не спекуляция, а капитал: как новые алгоритмы помогут россиянам превратить свои сбережения в золото

Минфин России пересматривает стратегию накоплений для частных лиц, предлагая уйти от привычных, но ставших архаичными инструментов в пользу драгоценных металлов. Запуск платформы "Росвексель" станет ключевым звеном в этой трансформации, предлагая новый уровень технологичности для обычного инвестора.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе презентации платформы "Росвексель" назвал хранение наличной иностранной валюты атавизмом, укоренившимся в 90-е годы. Регулятор ставит задачу радикально изменить структуру сбережений граждан. Использование драгметаллов должно стать более доступным и понятным процессом.
"Переход в золото — это шаг к экономической суверенизации личных капиталов. В отличие от бумажных валют, которые подвержены санкционным рискам и блокировкам, слитки являются физическим активом. Сейчас мы видим попытку государства привить культуру владения металлом, что крайне важно для долгосрочной устойчивости домохозяйств", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Платформа позволяет покупать физические слитки через интернет, а их хранение берет на себя АО "Гознак". Это исключает риски потери или неправильного хранения ценностей самостоятельно. В текущих условиях такая стратегия защиты капитала выглядит оправданной.
Основной барьер для начинающих инвесторов — страх внезапного падения котировок после покупки. Уникальность "Росвекселя" заключается во внедрении встроенного страховочного механизма. Он нивелирует краткосрочные колебания цен, делая вход в рынок более комфортным.
|Характеристика
|Детали механизма
|Источник хранения
|АО "Гознак"
|Целевой клиент
|Физические лица, уходящие от валюты
Минфин констатирует, что низкая ликвидность была главной причиной игнорирования золота населением. Цифровизация процесса покупки и обратного выкупа должна снять этот вопрос.
"Массовый приход розничного инвестора в золото возможен только при идеальном UX. Если платформа позволяет кликом купить и — что важнее — быстро конвертировать слиток обратно в деньги, это полностью меняет инвестиционный ландшафт. Однако инвесторам стоит помнить, что золото — это инструмент на длинную дистанцию", — пояснил финансовый аналитик Никита Волков.
Золото является защитным активом от инфляции и геополитических рисков, обладая внутренней стоимостью, не зависящей от финансовой системы эмитента валюты.
Да, государственное участие и хранение в системе Гознака сводят к минимуму риски физической утраты металла или подделки состава.
Золото торгуется на мировых рынках, и краткосрочная волатильность — нормальное явление, которое теперь частично нивелируется защитными алгоритмами платформы.
Нет, драгоценные металлы рассматриваются как инструмент сбережения капитала, а не спекулятивный актив для извлечения сиюминутной прибыли.
Отказ от наличных долларов поможет снизить системные риски, связанные с обслуживанием теневых потоков и неопределенностью на валютном рынке.
"Действия министерства логичны. Стимулируя переход граждан в золото, мы минимизируем влияние внешних факторов. Валюта в матрасе — это потеря покупательной способности из-за инфляции доллара и риск блокировки, в то время как металл сохраняет ценность века", — резюмировал экономист Артём Логинов.
