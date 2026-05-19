Илья Кравцов

Не спекуляция, а капитал: как новые алгоритмы помогут россиянам превратить свои сбережения в золото

Экономика

Минфин России пересматривает стратегию накоплений для частных лиц, предлагая уйти от привычных, но ставших архаичными инструментов в пользу драгоценных металлов. Запуск платформы "Росвексель" станет ключевым звеном в этой трансформации, предлагая новый уровень технологичности для обычного инвестора.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цифровизация физических активов

Замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе презентации платформы "Росвексель" назвал хранение наличной иностранной валюты атавизмом, укоренившимся в 90-е годы. Регулятор ставит задачу радикально изменить структуру сбережений граждан. Использование драгметаллов должно стать более доступным и понятным процессом.

"Переход в золото — это шаг к экономической суверенизации личных капиталов. В отличие от бумажных валют, которые подвержены санкционным рискам и блокировкам, слитки являются физическим активом. Сейчас мы видим попытку государства привить культуру владения металлом, что крайне важно для долгосрочной устойчивости домохозяйств", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Платформа позволяет покупать физические слитки через интернет, а их хранение берет на себя АО "Гознак". Это исключает риски потери или неправильного хранения ценностей самостоятельно. В текущих условиях такая стратегия защиты капитала выглядит оправданной.

Защита от волатильности цен

Основной барьер для начинающих инвесторов — страх внезапного падения котировок после покупки. Уникальность "Росвекселя" заключается во внедрении встроенного страховочного механизма. Он нивелирует краткосрочные колебания цен, делая вход в рынок более комфортным.

Характеристика Детали механизма
Источник хранения АО "Гознак"
Целевой клиент Физические лица, уходящие от валюты

Минфин констатирует, что низкая ликвидность была главной причиной игнорирования золота населением. Цифровизация процесса покупки и обратного выкупа должна снять этот вопрос.

"Массовый приход розничного инвестора в золото возможен только при идеальном UX. Если платформа позволяет кликом купить и — что важнее — быстро конвертировать слиток обратно в деньги, это полностью меняет инвестиционный ландшафт. Однако инвесторам стоит помнить, что золото — это инструмент на длинную дистанцию", — пояснил финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о золоте

Чем физический слиток лучше вклада?

Золото является защитным активом от инфляции и геополитических рисков, обладая внутренней стоимостью, не зависящей от финансовой системы эмитента валюты.

Безопасно ли хранить золото через платформу?

Да, государственное участие и хранение в системе Гознака сводят к минимуму риски физической утраты металла или подделки состава.

Почему цена может падать сразу после покупки?

Золото торгуется на мировых рынках, и краткосрочная волатильность — нормальное явление, которое теперь частично нивелируется защитными алгоритмами платформы.

Является ли это инвестицией с быстрым доходом?

Нет, драгоценные металлы рассматриваются как инструмент сбережения капитала, а не спекулятивный актив для извлечения сиюминутной прибыли.

Отказ от наличных долларов поможет снизить системные риски, связанные с обслуживанием теневых потоков и неопределенностью на валютном рынке.

"Действия министерства логичны. Стимулируя переход граждан в золото, мы минимизируем влияние внешних факторов. Валюта в матрасе — это потеря покупательной способности из-за инфляции доллара и риск блокировки, в то время как металл сохраняет ценность века", — резюмировал экономист Артём Логинов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы минфин золото финансы экономика инвестиции
