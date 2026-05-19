Артём Логинов

Валюта, которая защищает сбережения от инфляции: инвесторы сносят рублевые инструменты в мае

Российский рубль демонстрирует удивительную устойчивость, укрепляясь до уровней, которые еще недавно казались экспертам недостижимыми. Курс доллара пробил психологически важные отметки, вызывая дискуссии не только в обменниках, но и в коридорах власти. Разберемся в механике этого движения и рисках для национальной экономики.

Фото: https://www.pexels.com by Audy of Course is licensed under Free
Почему рубль растет вопреки прогнозам

Текущее укрепление национальной валюты продиктовано сухой макроэкономической логикой. Экспортеры продают рекордные объемы выручки в рамках налогового периода. Спрос на импорт остается ограниченным, а высокие банковские ставки делают накопления в рублях доходными и привлекательными. ЦБ удерживает ставку на высоком уровне для подавления инфляционного давления. Это "горькое лекарство" для экономики, зато оно возвращает деньгам реальную стоимость.

"Рынок живет ожиданиями. Когда предложение валюты от сырьевого сектора кратно превышает аппетиты импортеров, курс физически не может стоять на месте. Это классический дисбаланс, подогретый жесткой монетарной политикой", — прокомментировал макроэкономист Артём Логинов.

Обратная сторона сильной валюты

Крепкий рубль — мечта простого потребителя, но серьезный вызов для государственного бюджета. Валютные качели влияют на объемы налоговых поступлений от экспортеров. Каждый "лишний" рубль укрепления снижает рублевый эквивалент нефтегазовой выручки. Власти используют бюджетное правило как предохранительный клапан, чтобы избежать обвального падения доходов казны.

Фактор влияния Влияние на экономику
Высокая ставка ЦБ Снижение инфляции, укрепление рубля
Налоговый период Краткосрочный избыток валютного предложения

Даже в сценарии возвращения курса к 50 рублям за доллар, страна не окажется в катастрофе. Инструменты автоматической стабилизации и ликвидность ФНБ позволяют "гасить" волатильность. Попытки напугать общество крахом лишь выдают непонимание адаптивных возможностей экономики России, защищенной от внешних рыночных шоков.

"Критиковать жесткость регулятора — популярное занятие. Но именно эта жесткость позволила избежать девальвационной спирали. Сейчас мы видим результат работы по созданию фундаментально устойчивой финансовой системы", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о валюте

Стоит ли сейчас продавать валюту?

Панические действия на рынке ведут к фиксации убытков. Принимать решения нужно на основе горизонта планирования, а не сиюминутных колебаний.

Вернется ли доллар к отметке 100 рублей?

Фундаментальных оснований для такого резкого ослабления рубля сегодня нет, так как экспортная выручка продолжает поступать в страну.

Как крепкий рубль скажется на ценах в магазинах?

Укрепление валюты действует с лагом. Товары подешевеют, когда импортеры распродадут закупленные по старым ценам партии.

Почему госбюджет страдает от крепкого рубля?

Основная часть доходов бюджета формируется в иностранной валюте, которая при конвертации дает меньше рублей при сильном курсе системы.

"Ставки делают те, кто ищет легкой наживы. Профессиональный же подход подразумевает диверсификацию. Не пытайтесь обыграть рынок — это правило остается актуальным всегда", — резюмировал финансовый консультант Илья Кравцов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Валюта, которая защищает сбережения от инфляции: инвесторы сносят рублевые инструменты в мае
