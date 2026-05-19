Артём Логинов

Замена привычным шести процентам: запущен новый тариф на семейную ипотеку для одиноких родителей

Минфин готовит новые правила игры для рынка недвижимости. Цель — купировать избыточный спрос и привести льготы к единообразию. В эпицентре внимания — семейная ипотека. Регулятор стремится исключить нецелевое использование госфондов. Поставлена задача: адресная поддержка, а не массовая эмиссия льготных кредитов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трансформация критериев доступа

Минстрой через главу ведомства Никиту Стасишина транслировал готовность пересмотреть условия выдачи. Ключевые изменения касаются сегмента родителей, не состоящих в зарегистрированном браке. Предлагается усложнить доступ к субсидированным ставкам, если заемщик живет отдельно от ребенка. Также рассматривается ограничение для тех, кто пытается оформить повторный льготный займ.

"Государство закрывает юридические лазейки для кратного использования субсидий на одну семью. Это неизбежно для оздоровления экономики, где льготы стали драйвером цен, а не доступности жилья", — резюмировала аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Экономические резоны регулятора

Текущие дискуссии о ставке в 8-9% для отдельных категорий — лишь инструмент балансировки. Разрыв между рыночными тарифами в 17-19% и льготными 6% создает критическое давление на бюджет. Инфляционные риски заставляют Минфин действовать жестко. Мы видим переход к финансовому контролю, где каждое решение о кредите должно быть юридически прозрачным.

Параметр Текущий регламент
Количество льготных займов Один кредит — одна семья
Статус супругов Обязательное созаемство

"Рынок труда и доходы населения не поспевают за стоимостью квадратного метра, стимулируемой ипотечным бумом. Регулятор вынужден гасить этот разгон через ужесточение доступа", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Ранее действовавшие схемы, когда супруги брали раздельные кредиты, ушли в прошлое еще в феврале. Сейчас происходит второй этап фильтрации заемщиков. Цель — отсечь тех, кто использует статус родителя исключительно как способ получения дешевых денег, а не для консолидации жилищных активов.

"Любая попытка обхода правил через дробление семейных активов будет купироваться банками на этапе проверки скоринга. Мониторинг становится тотальным", — предупредила банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о семейной ипотеке

Затронут ли изменения уже выданные кредиты?

Минстрой выступает против обратной силы закона. Новые условия, вероятно, будут распространяться только на договоры, заключенные после официального вступления изменений в силу.

Кто подпадает под риск повышения ставки?

Родители, не состоящие в браке и не проживающие с детьми совместно, а также те, кто пытается оформить вторую льготную линию.

Каков ожидаемый размер новой ставки?

Обсуждаемый коридор составляет 8-9% годовых для категорий, не соответствующих ужесточенным критериям.

Когда вступят в силу новые правила?

Обсуждаемая дата внедрения — 1 июля текущего года.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, банковский аналитик Алина Корнеева, аналитик долгового рынка Мария Бубцева
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
