Денис Прохоров

Цена скрытой подработки: новый ИИ от налоговой блокирует карты за переводы

Банковская система переходит на новые рельсы. С 1 мая 2026 года Центробанк ввел обновленную сетку тарифов, нагрузка ложится на кредитные организации. Эпоха "серых" платежей на личные карты завершается под жестким надзором алгоритмов ФНС. Маскировка коммерческих доходов под частные переводы больше не работает.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логика новых тарифов и банковская нагрузка

ЦБ вводит комиссионные сборы за каждую операцию в диапазоне от 5 копеек до 3 рублей. Банки не готовы нести убытки. Издержки неизбежно переложат на конечного клиента. Популярная практика приема оплат за услуги на личные счета становится финансово невыгодной и юридически уязвимой. Понимание текущей ситуации требует учета изменений, влияющих на рынок труда и прозрачность выплат.

"Важно помнить, что Банк России взимает с коммерческих банков комиссии за каждую операцию. В этой связи кредитные организации вправе устанавливать собственные комиссии за операции по переводу. Увеличение комиссий для банков со стороны ЦБ РФ в конечном счете приведет к росту комиссий, которые уже банки взимают со своих клиентов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт в области регулирования предпринимательской деятельности и финансовых рынков Андрей Белоусов.

Тотальная прозрачность: как работает АИС "Налог-4"

Система АИС "Налог-4" обрабатывает транзакции в реальном времени. Искусственный интеллект видит "цифровой след" любого рубля. Алгоритмы легко отличают бытовые переводы между друзьями от систематических бизнес-поступлений. Попытка скрыть коммерческий доход теперь классифицируется как уклонение от налогового администрирования.

"Современная налоговая система анализирует с помощью ИИ операции физических лиц и бизнеса. Ранее можно было скрывать доходы, но теперь налоговая видит весь цифровой след. Главный вычислительный центр обрабатывает транзакции в реальном времени", — констатировал в беседе с Pravda. Ru кандидат экономических наук Саид Гафуров.

Статус транзакции Последствия
Личный перевод Бесплатно (до лимитов)
Маскируемая оплата услуг Блокировка, переквалификация, штрафы

Цена ошибки: от штрафов до кредитной изоляции

Банки активно внедряют комплаенс-контроль. При выявлении коммерческой активности на личной карте владельца попросят легализовать статус. Отказ ведет к блокировке счета или принудительному переводу на бизнес-тарифы. Отсутствие официального оформления статуса исполнителя грозит доначислением НДФЛ. Инструменты рационального потребления помогают избежать лишних издержек, но не освобождают от налоговых правил.

"Если вы как самозанятый будете пытаться маскировать оплату ваших услуг под обычные переводы между физическими лицами, то у ФНС к вам появятся вопросы. Лучше эти риски заранее исключить и использовать функционал платежной системы в соответствии с вашим статусом", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт в области регулирования предпринимательской деятельности Андрей Белоусов.

Ответы на популярные вопросы о контроле переводов

Что делать, если банк запросил пояснения по переводам?

Предоставить доказательства отсутствия коммерческой цели. Если переводы — оплата услуг, необходимо оформить статус самозанятого и выйти в легальное поле.

Станут ли переводы между родственниками дороже?

Нет. Личные переводы внутри семьи сохраняют льготный статус в рамках установленных лимитов.

Как самозанятому принимать деньги без риска блокировки?

Использовать сформированные в приложении "Мой налог" квитанции или официальный функционал СБП для бизнеса.

Насколько эффективен ИИ в поиске "серых" доходов?

Алгоритмы АИС "Налог-4" анализируют частоту, регулярность и назначение платежей, выявляя коммерческие закономерности мгновенно.

Экспертная проверка: Андрей Белоусов, эксперт в области регулирования предпринимательской деятельности; Саид Гафуров, кандидат экономических наук.
Денис Анатольевич Прохоров — юрист по налоговому праву, специалист по налоговым претензиям и правоприменительной практике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы экономика
