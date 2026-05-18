Статья 216 ТК РФ превратилась в щит от увольнений: закон разрешил игнорировать офис

Ракетная опасность, прерывающая ночной сон, ставит перед гражданами дилемму: рисковать жизнью ради дисциплины или остаться в укрытии. Тревога меняет приоритеты, а работодатели зачастую требуют выхода в офис, игнорируя угрозу. Разбираемся в правовых основаниях для защиты своей жизни.

Руки программиста на клавиатуре

Право на безопасность: почему неявка в офис не является прогулом

Юридическая логика здесь проста и императивна. Приоритет жизни и здоровья закреплен в 216-й статье ТК РФ. Угроза, возникающая при обстрелах, дает сотруднику законное право не приходить на рабочее место. Это не классифицируется как прогул. Дисциплинарная ответственность в таких обстоятельствах не наступает.

"Статья 216 ТК РФ прямо говорит о праве работника отказаться от выполнения трудовых функций при наличии реальной угрозы жизни. Если в регионе объявлен режим опасности, неявка защищена законом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Некоторые наниматели пытаются запугивать сотрудников штрафами. Это деструктивное поведение. Трудовой кодекс не предусматривает финансовых санкций против работников. Тратить время на рабочее место, когда звучит сирена, — избыточный риск. Взыскание ущерба допустимо лишь после акта ревизии и судебного вердикта. Попытки штрафовать по "внутренним правилам" — это нарушение статьи 5.27 КоАП РФ. Ответственность для работодателя составляет до 50 тысяч рублей.

Ситуация Правовой статус Невыход из-за угрозы Уважительная причина (защищено ТК РФ) Штраф от работодателя Незаконно (нарушение КоАП РФ)

Дистанционные работники действуют аналогично. Место их нахождения — это зона их ответственности. Желание перейти в укрытие является приоритетным. Стоит помнить, что личные финансы и безопасность семьи требуют холодного расчета, а не следования сомнительным приказам.

Школа и тревога: как защитить ребенка

Безопасность детей не требует написания сложных заявлений. Достаточно уведомить педагога о нежелании посещать школу в период действия сигнала тревоги. Жизнь ребенка первична, школьная программа — вторична. Если ребенок уже в здании, забирать его не следует — укрытие в школе является централизованным и защищенным.

"Безопасность ребенка — абсолютный приоритет. Любая форма информирования учителя — звонок или сообщение — юридически достаточна для обоснования отсутствия на уроках в моменты опасности", — разъяснила юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности и трудовом праве

Может ли работодатель уволить за невыход при тревоге?

Нет, это незаконно. Угроза жизни признается судами как уважительная причина неявки.

Как подтвердить необходимость нахождения в укрытии для HR?

Достаточно сослаться на официальное объявление ракетной опасности властями региона. Данные из открытых источников являются подтверждением.

Что делать, если работодатель угрожает строгим выговором?

Зафиксировать незаконное распоряжение и обратиться в трудовую инспекцию. Ссылка на неправомерность дисциплинарных взысканий охладит пыл руководства.

Обязательно ли писать заявление о пропуске для ребенка?

Нет, такая формальность не требуется. Достаточно просто предупредить школу.

