Иллюзия выбора: почему тысячи открытых вакансий на сайтах по поиску работы — это просто пустышки

Рынок труда в России перегрет — это факт. Уровень безработицы бьет исторические минимумы. Однако изобилие вакансий на агрегаторах превратилось в статистическую галлюцинацию. Бизнес имитирует наем, создавая "цифровой шум", за которым скрывается жесткая реальность: конверсия откликов в реальные предложения о работе (офферы) упала до критических значений. Компании не ищут сотрудников "здесь и сейчас", они коллекционируют контакты для кадрового резерва.

Женщина работает за ноутбуком в домашнем офисе

Мертвые души в HR: почему вакансии не закрываются

Количество активных объявлений на порталах поиска работы больше не является индикатором здоровья экономики. Лишь 10-30% из них релевантны. Остальное — информационный балласт. Компании держат вакансии открытыми месяцами, даже если позиция не требует срочного заполнения. Это горькое лекарство для соискателя, который видит сотни предложений, но на деле наталкивается на "пустоту".

"Мы наблюдаем феномен "спящих" вакансий. Компании мониторят рынок, проверяют зарплатные ожидания конкурентов или просто формируют пул кандидатов на случай внезапных увольнений. Реально бюджет на позицию согласован лишь в одном-двух случаях из семи", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Соискатели оказываются в ловушке алгоритмов. Человек отправляет 5-8 откликов ежедневно, но получает либо автоматическое "мы свяжемся с вами", либо тишину. Даже после многоступенчатых интервью HR-службы исчезают, ссылаясь на "внутреннего кандидата" или "приостановку найма". Это чистая симуляция деятельности, за которой стоит нехватка реальных ставок.

Кейс IT-директора: 80 отказов при дефиците кадров

Показателен пример управленца из IT-сектора с 25-летним стажем. Несмотря на колоссальный дефицит "мозгов", его резюме собирало сотни просмотров, но выдавало нулевую статистику по офферам. Из 80 отработанных вакансий большинство оказались фикцией. Стандартный ответ регулятора рынка — "формируем пул". Выход на работу состоялся только через два месяца после титанических усилий.

Тип вакансии Реальная цель HR Активная Закрыть позицию в течение 2-4 недель. Режим мониторинга Анализ инфляции зарплатных ожиданий без найма. Кадровый резерв Сбор базы данных на случай форс-мажора.

Рынок труда структурно деформирован. Компании боятся раздувать ФОТ в условиях высокой стоимости заемного капитала. Проще держать старых сотрудников на повышенных нагрузках, маскируя кадровый голод бесконечным перебором резюме на порталах.

"При трудоустройстве важно понимать — ваша фамилия это тоже данные. Огромное количество вакансий открывается только ради того, чтобы пополнить CRM-системы агентств. Проверьте условия обработки персональных данных перед откликом, иначе вы станете просто строчкой в отчете", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Проактивный наем: как пробить стену HR-фильтров

Слепая рассылка резюме больше не работает. Чтобы получить реальный оффер, нужно ломать правила игры. Конверсия растет только при прямом контакте. Звонок в профильный отдел или письмо руководителю департамента в обход HR-платформ — единственный способ узнать, жива ли вакансия на самом деле.

Экономика требует прозрачности, но площадки для найма превратились в зазеркалье. Соискателям нужно учитывать изменения пенсионного законодательства и налогового режима, которые влияют на желание бизнеса оформлять сотрудников "в белую".

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему мне не перезванивают после успешного собеседования?

Чаще всего позиция "заморожена" руководством в последний момент из-за пересмотра бюджета или предпочтение отдано внутреннему сотруднику. HR просто выполнил KPI по количеству проведенных интервью.

Как отличить реальную вакансию от "пустышки"?

Обращайте внимание на дату обновления и детализацию задач. Если описание слишком общее, а вакансия висит больше месяца — это мониторинг рынка или кадровый резерв.

Стоит ли откликаться на вакансии с пометкой "архив"?

Нет. Это информационный мусор. Лучше найти контакты нанимающего менеджера в соцсетях или на официальном сайте компании.

Поможет ли ИИ в поиске работы?

ИИ может оптимизировать резюме под фильтры алгоритмов. Однако живой контакт и репутация в профессиональной среде остаются главными инструментами получения оффера.

