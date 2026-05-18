Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кравцов

Ошибка в одном слове: почему налоговая откажет вам в вычете за ремонт квартиры

Экономика

Государство готово софинансировать ваш переезд, но только при строгом соблюдении "технологической карты" сделки. Имущественный вычет за отделку — это не бонус за уют, а системный возврат излишне уплаченного НДФЛ. Главное правило регулятора: ремонт вторичного жилья не субсидируется. Поддержку получает только первичный рынок, где объект передается в состоянии "бетонной коробки".

Индивидуальный подбор оттенка
Фото: Pravda.Ru by Илья Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индивидуальный подбор оттенка

Разница между ремонтом и отделкой: юридический фильтр

Для ФНС термины "ремонт" и "отделка" — это разные регуляторные режимы. Ремонт — это эксплуатационные расходы на обновление уже пригодного для жизни жилья. Отделка — это доведение инвестиционного объекта до нормативного состояния. Если вы купили квартиру "с пробегом" и решили переклеить обои, забудьте о вычете. Право на компенсацию возникает только в новостройках, где в договоре четко зафиксировано отсутствие финишного покрытия.

"Налоговая инспекция крайне детально проверяет формулировки в ДДУ. Если там указано, что квартира передается с предчистовой отделкой, заявить к вычету шпаклевку или штукатурку будет невозможно", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Прозрачность трат — базовое требование. К зачету принимаются расходы на составление смет, покупку материалов и оплату труда профильных бригад. Важно соотносить названия работ с ОКВЭД. Дизайнерские изыски вроде "авторского надзора" или покупки люксовой мебели налоговая исключит из базы расчета без права на апелляцию. Экономика брака также позволяет дробить вычет между супругами, удваивая семейный лимит.

Лимиты и суммы: сколько вернет казна

Государство установило жесткий потолок. Имущественный вычет ограничен суммой в 2 млн рублей на покупку и отделку суммарно. Это значит, что физически на руки вы получите не более 260 тысяч рублей (13% от лимита). Если стоимость квартиры уже "съела" этот лимит, отделка в расчет не пойдет. Если же бетон стоил 1,5 млн, у вас остается "окно" в 500 тысяч рублей на чеки из строительных гипермаркетов.

Тип расхода Возможность вычета
Штукатурка, стяжка, электропроводка Да (согласно ОКВЭД)
Установка санфаянса (раковины, унитазы) Нет (благоустройство)
Разработка проектно-сметной документации Да
Мебель и бытовая техника Нет

Тем, кто использует привлеченный капитал, доступны дополнительные преференции. При прогнозировании рынка недвижимости стоит учитывать, что ипотечные проценты имеют собственный лимит в 3 млн рублей. Это отдельная статья возврата, которая суммируется с основным вычетом.

"Использование ИИ в госуправлении позволяет налоговикам моментально сопоставлять данные из чеков с реестрами ККТ. Попытка завысить смету через фиктивные закупки сейчас пресекается на этапе первичного скоринга", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Документальный комплаенс: как не получить отказ

Администрирование вычета требует педантичности. Каждый рубль в декларации 3-НДФЛ должен подтверждаться первичным документом. Товарные чеки с размытой печатью — прямой путь к отказу. Работа с частными мастерами без договора и расписок лишает вас права на возврат. Идеальный сценарий — работа с ИП или юрлицом через безналичный расчет.

"Договор с подрядчиком должен именовать работы именно как 'отделочные'. Любое упоминание "ремонта" в заголовке документа — это красная тряпка для налогового инспектора", — отметила налоговый консультант Ирина Зайцева.

В условиях, когда учет повседневных расходов населения становится цифровым, ФНС упрощает проверки. Камеральный аудит сейчас занимает около месяца. Если система видит прозрачный поток транзакций и корректную приёмку объекта у застройщика, выплата поступает на счет без лишних бюрократических итераций.

Ответы на популярные вопросы о налоговом вычете

Можно ли получить вычет за ремонт квартиры, купленной у физлица (вторичка)?

Нет. Законодательство ограничивает право на вычет по отделке только объектами, приобретенными в новостройках у застройщика, при условии документально подтвержденного отсутствия отделки на момент сделки.

Входит ли стоимость сантехники в сумму налогового вычета?

Нет. Фитинги, трубы и гидроизоляция считаются отделочными материалами, а сами раковины, ванны и смесители — предметами благоустройства, которые не подлежат компенсации.

Что делать, если чеки на материалы выцвели и стали нечитаемыми?

Налоговая может отказать в вычете. Рекомендуется сразу после покупки делать сканы или фото чеков, а лучше использовать электронные чеки из ЛК банка или приложений магазинов — они имеют ту же юридическую силу.

Может ли муж получить вычет, если договор на отделку оформлен на жену?

Да, если квартира приобретена в браке и отсутствует брачный договор, устанавливающий иной режим собственности. Имущество считается общим, как и расходы на него.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по налоговому праву Денис Прохоров, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ремонт квартира недвижимость
Новости Все >
Новый поворот в жизни Дианы Шурыгиной: бывший возлюбленный заподозрил её в крупном хищении
Конец эпохи анонимности: как Госуслуги навсегда изменят правила аренды самокатов
Погоня за Оппенгеймером: фильм о Джексоне может стать самым кассовым в истории
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
Зрителя тонко обманули: Шэрон Стоун раскрыла секрет легендарного "Основного инстинкта"
Пожар на лунной базе станет смертельной ловушкой — NASA наконец проверит эту деталь
Сейчас читают
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Последние материалы
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Шуба домашнего любимца превращает дом в ковёр — три породы, от которых не спасут даже топовые пылесосы
Яростный крик сорвался с петровских мачт: тайный смысл "Полундра" шокирует даже матросов
Побег из мегаполиса: лучшие бюджетные маршруты для летнего отдыха, которые выбирают новосибирцы
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Экономическое эхо СССР докатилось до наших дней: советские рубли умножат и выплатят
Они перестают расти после определенной длины: роковая ошибка в уходе, которая ломает кончики
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.