Алексей Сафонов

Ловушка высокой пробы для россиян: почему ювелирные изделия никогда не станут полноценной инвестицией

Экономика

Золото остается вечным аргументом в спорах инвесторов, но обывательское восприятие драгоценностей зачастую входит в клинч с сухой рыночной реальностью. Переплата за эстетику или бренд превращает покупку в акт чистого потребления, оставляя мечты о капитализации активов далеко за пределами ювелирного прилавка.

Ловушка высокой пробы и наценки

Покупка золотых изделий в России — это затраты на дизайн, работу ювелиров и ритейлерскую маржу. В стоимость цепочки или кольца закладывается до 300% сверх цены самого металла. Покупатель оплачивает НДС в размере 20%, который безвозвратно теряется при обратной продаже. Скупщики оценивают украшения исключительно как лом. Чистое золото 585-й или 750-й пробы внутри сплава при пересчете дает крайне невыгодную для владельца математику.

"Инвестиционная стратегия требует понимания разрыва между ценой входа и выхода. Покупка украшений — это не вложение, а расход на стиль. Любой отчет о доходности покажет, что при попытке реализации ликвидность превращается в убыток из-за дисконтов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Модель восточных стран, где украшения высокой пробы служат средством накопления, в РФ не приживается. Причина кроется в налоговом администрировании и специфике местного рынка. Здесь золото как стратегия сохранения капитала требует отказа от декоративных надстроек.

Слиток как эталон устойчивости

Инвестиционное золото требует иного подхода. Слитки 999-й пробы избавлены от НДС с весны 2022 года. Спред между покупкой и продажей составляет в среднем от 3 до 10%. Это несопоставимо с потерями при реализации ювелирных изделий.

Актив Маржа (спред)
Ювелирное изделие 100-300% (убыток при продаже)
Банковский слиток 999 3-10% (сохранение стоимости)

"В управлении активами важна предсказуемость. Если клиент хочет защитить портфель, он выбирает биржевые инструменты или слитки. В отличие от колец с камнями, здесь нет фактора субъективной оценки и дизайнерских наценок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Золотой слиток — это стандартизированный товар. Его стоимость привязана к котировкам на Лондонской бирже. Сравните этот подход с тем, как государство регулирует потоки сырья, ограничивая экспорт, чтобы защитить промышленный суверенитет, — точно так же умный инвестор защищает свои накопления от лишних посреднических комиссий.

Ответы на популярные вопросы о золоте как активе

Почему ювелирные изделия дешевеют в момент покупки?

Потому что цена складывается из стоимости работы, брендовой наценки и НДС. Эти компоненты не имеют ценности для покупателя лома.

Чем отличается слиток от монеты?

Слитки и инвестиционные монеты имеют пробу 999, что гарантирует чистоту драгметалла без лишних примесей.

Почему в России золото не инвестируют через украшения?

Внутренняя структура рынка и налоговые нормы делают дизайнерские вещи крайне неликвидными активами.

Можно ли считать золото "тихой гаванью"?

Да, но только в формате банковских слитков или специализированных монет при долгосрочном владении.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков 
Автор Алексей Сафонов
Алексей Викторович Сафонов — специалист по проблемным активам и взысканию задолженности, автор и обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы золото финансы экономика инвестиции
