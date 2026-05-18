Александр Приходько

Виктор Плотников: С ИИ рынок недвижимости становится более предсказуемым для инвестирования

Профессионал в сфере управления отельным бизнесом и недвижимостью рассказал, как с помощью искусственного интеллекта структурировать управление активами и освоить искусство прогнозирования рынка.

Основатель и СЕО группы компаний Farsight Management Виктор Плотников
Рынок недвижимости переживает глобальную цифровую трансформацию. Ручную автоматизацию заменил искусственный интеллект, который анализирует спрос, прогнозирует доходность и полностью меняет подход к управлению активами. И главным вызовов для отрасли сегодня становится не стоимость технологий, а создание культуры, в которой решения принимаются на основе чистых данных, а не интуиции или устных договоренностей. Как алгоритмы меняют профессию управляющего, когда "цифровой двойник" компании станет таким же обязательным элементом, как бухгалтерский учет и почему настоящая революция в недвижимости началась не с роботов, а с культуры данных, поговорили с экспертом, основателем и СЕО группы компаний Farsight Management Виктором Плотниковым, который формирует новую цифровую культуру через разработанную им IT-платформу Farsight 24, превратившую разрозненное управление недвижимостью в единую, прозрачную и предсказуемую систему с сотнями объектов в разных странах.

— Виктор, вы выстраивали управление недвижимостью в разных юрисдикциях, работали с десятками проектов. Когда пришло осознание, что традиционные способы управления, основанные на интуиции и "коридорных договоренностях", больше не эффективны и требуют системной перестройки?

— Критический момент для любого предпринимателя наступает, когда идет речь о масштабировании. Система управления недвижимостью не исключение. С одним-двумя объектами можно работать основываясь на абстрактной оценке спроса, цены и рентабельности. Когда объектов около десятка, необходима не точечная автоматизация, а операционная система для всего бизнеса. Это и есть культура данных, когда решение о повышении цены в определенный сезон или выходные дни принимается не потому что конкурент так сделал, а потому что алгоритм, анализирующий исторические бронирования, события в регионе и динамику спроса показывает высокую вероятность заполняемости.

— Алгоритмы искусственного интеллекта стали частью вашей IT-платформы Farsight24, которая изменила подход к управлению объектами, и как показала практика, это кратно повышает доходы владельцев недвижимости. Вы, как продуктовый лидер обеспечивали видение и валидацию. Какие ключевые гипотезы о потребностях рынка и технических возможностях подтвердились в первые полгода после запуска, а от чего пришлось отказаться, и почему? ((Чсложнее))

— Разработка алгоритма, безусловно, требовала серьезных технических решений. Однако главной задачей стало создание единого языка для совершенно разной информации, которая поступает из десятков систем бронирования, агентств и учетных программ. Мы структурировали эти данные так, чтобы платформа сама понимала, что "price" из одного источника и "ставка" из другого — это одно и то же, и что отмена в одном календаре должна мгновенно синхронизироваться со всеми остальными данными. Без такого фундамента даже самый совершенный алгоритм выдавал бы ошибочные прогнозы. Поэтому ключевой задачей было создание целостной экосистемы данных, где каждый рубль расхода и каждая дата бронирования говорят на одном, понятном для ИИ языке.

— Ваша IT-платформа работает с данными десятков сайтов бронирований и большое число агентств — редкий уровень доверия для закрытого рынка недвижимости. Что, на ваш взгляд, делает такую модель взаимодействия возможной?

— Прозрачность и взаимная выгода. Если предоставить владельцу доступ к информации о прибыли в виде понятной аналитической панели, это рождает доверие. Потому что человек может в любой момент зайти в систему и увидеть каждый платеж, каждое бронирование и каждый прогноз. В этом и мой подход.

— В процессе вашей работы как основателя и СЕО вашей Группы компаний был непростой случай с объектом Villa Martini, который имел негативные отзывы и минимальную доходность. После того, как с помощью IT-платформы управленческая модель была скорректирована, объект показал кратный рост прибыли. Какие ошибки были обнаружены и как вы действовали, чтобы их исправить?

— Корректировать управленческую модель в подобных случаях нужно с решения болезненной для рынка проблемы — тотальной непрозрачности. Сначала вручную навести порядок в данных, объединить календари бронирований, стандартизировать учет расходов и систематизировать отзывы. Получив чистую, структурированную цифровую базу объектов, подключать алгоритмы. В случае с Villa Martini искусственный интеллект проанализировал исторические данные и выявил, что объект недооценен в определенный сезон, а его реклама не таргетирована на нужную аудиторию. Алгоритм динамического ценообразования скорректировал ставки, а аналитика помогла перенастроить маркетинг.

— Помимо управления объектами вы работаете в жюри национальных конкурсов и публикуете научно-практические материалы об инновациях в управлении недвижимостью, что является редкостью для вашей профессии и отрасли в целом. Как с приходом ИИ в профессиональном сообществе меняется восприятие профессии управляющего?

— Мы наблюдаем как из администратора он превращается в стратега, аналитика и кризис-менеджера. Новые технологии повышают уровень управляющего. Сегодня талантливый специалист тратит 80% времени на рутину — сверку календарей, расчет цен, ответы на типовые вопросы. ИИ может брать эту рутину на себя. В модели, к которой мы стремимся, роль человека не исчезает, но меняется кардинально. Задача современного управляющего недвижимостью — ставить цели искусственному интеллекту, прогнозировать аномалии и решать нестандартные ситуации, где необходимы такие качества как эмоциональный интеллект, например.

— И подтверждение этому — ваше участие в качестве судьи международной премии NATIONAL BUSINESS AWARDS в номинациях "Эксперт года в сфере туризма и гостеприимства", "Эксперт года по стратегическому развитию бизнеса" и "Экономист года". Оценивая проекты участников в этом году, какие новые отраслевые стандарты или новации в отрасли вы отметили?

— Я увидел, что отрасль уверенно движется к системности. Большинство участников ориентируются не только на "хороший сервис", но и внедряют цифровые инструменты управления, используют аналитику для прогнозов и делают ставку на прозрачность перед клиентом. Это говорит о том, что профессиональные стандарты растут. Сегодня все больше компаний приходит к пониманию, что успех строится не на разовых усилиях, а на выстроенной культуре работы с данными. И именно такие проекты получают признание.

— Крупные игроки — российские и международные платформы, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, — активно развивают свои ИИ-сервисы. Есть ли место на рынке для новых независимых технологических компаний, как ваша, в этой гонке гигантов?

— Перед рыночными гигантами у нишевых компаний есть ключевое преимущество — возможность создания премиального качества услуги. Глобальные платформы создают инструменты с расчетом на массового потребителя, усредняя подход. Мы же создаем технологию для конкретной ниши — премиальной курортной недвижимости. Наш цифровой помощник владеет не просто информацией о спросе на жилье, он понимает, как, например, сезон дождей меняет цены на виллы с крытым бассейном, и какие формулировки в описании увеличивают конверсию у русскоязычных гостей. Это экспертиза в особенностях локального рынка.

— Вы регулярно выступаете на отраслевых форумах девелоперов и инвесторов, участвуете в панельных дискуссиях и закрытых встречах, проводите обзоры и интервью на видеохостингах. Какой, на ваш взгляд, значимый эффект для рынка дает масштабирование этих подходов?

— Главный эффект, это формирование новых стандартов в масштабах всего рынка. На первый план выходят компетенции и прозрачность, и это поднимает планку для всех его участников. Кроме того появляется новый тип управляющего с аналитическим складом мышления. В итоге с технологиями на базе искусственного интеллекта рынок становится менее рискованным и более предсказуемым для инвестирования. Это уже глобальная цель, к которой мы все стремимся.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
