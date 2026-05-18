Взыскивать долги по ЖКХ будут по-новому: какое жесткое правило вводят в России

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил создать федеральную систему реструктуризации долгов по ЖКУ для пенсионеров. Программа включает пятилетнюю рассрочку, полную остановку начисления пеней и обязательную проверку корректности выставленных счетов перед взысканием.

Механизм финансовой реабилитации

Система ЖКХ накопила критическую массу неплатежей. Регулятор предлагает сменить карательную модель на управляемую реструктуризацию. Вместо блокировки счетов — поэтапный график выплат на срок от 36 до 60 месяцев. Важнейший фильтр программы заключается в аудите начислений. Часто ошибочные переводы или сбои в биллинге превращают добросовестных плательщиков в должников. Пенсионеры нередко узнают о претензиях, когда банки избавляются от активов и передают дела приставам. Законопроект должен остановить этот конвейер через мораторий на штрафные санкции. Заморозка пеней позволит телу долга не раздуваться в процессе выплаты.

"Задолженность пожилых людей часто формируется из-за низкой финансовой грамотности в части льгот. Мы видим системные ошибки в администрировании субсидий, которые вынуждают людей выбирать между едой и квитанцией", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ Рабов Артём.

Масштаб проблемы в цифрах

Общий объем долговой нагрузки в секторе достиг 823 млрд рублей. К началу 2025 года в судах накопилось более 3 млн дел о взыскании коммунальных платежей. Для пенсионера счет на 100–260 тысяч рублей становится неподъемным бременем. Стандартный платеж в 5–7 тысяч забирает четверть дохода, превращая накопительные счета в недоступную роскошь.

Параметр программы Планируемое значение Срок рассрочки От 3 до 5 лет Начисление пеней Полная остановка Аудит задолженности Обязателен перед взысканием Общий объем долгов в РФ 823 млрд рублей

"Для многих семей работа для подростков становится единственным способом закрыть дыры в бюджете, включая оплату коммунальных услуг, за которые накопился долг у старших родственников", — отметил в разговоре с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Кто разделит ответственность

Инициатива предполагает вовлечение всех трудоспособных членов семьи, прописанных в квартире. Ответственность становится солидарной. Однако базовый доход пенсионера защищен. Программа должна исключить ситуации, когда пожилые люди остаются без средств из-за автоматических списаний. Для этого требуется цифровая прозрачность — уведомления должны приходить заранее, а не по факту ареста карты.

"Если доходы пенсионера ниже прожиточного минимума после уплаты долга, такая нагрузка недопустима. Нужно рассматривать процедуру как мягкое банкротство в рамках одной статьи расходов", — подчеркнула специально для Pravda.Ru юрист Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы

Как пенсионеру узнать о праве на рассрочку?

Система будет предлагать план реструктуризации автоматически после подтверждения суммы долга.

Что будет с уже начисленными пени?

Проект закона предполагает их фиксацию и приостановку роста на период действия договора.

Могут ли отказать в программе?

Отказ возможен только при выявлении преднамеренного уклонения от платежей при наличии высоких доходов у совместно проживающих родственников.

