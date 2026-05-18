Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Логинов

Вместо обычных вкладов: в какой новый инструмент россияне массово вкладывают деньги

Экономика

Розничный рынок структурных продуктов демонстрирует аномальную живучесть. Пока общий объем сектора сократился до 0,9 трлн рублей, массовый сегмент вырос на 59%. Частные инвесторы перекладывают капитал из классических инструментов в сложные гибридные решения, пытаясь обойти инфляционное давление.

Копилка
Фото: pixabay.com by Tirelire_Avenue is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Анатомия рыночного сдвига

Экономический ландшафт 2025 года перестроил иерархию игроков. Тройка лидеров — Сбер, ВТБ и Альфа-Банк — удерживает 86% розницы, однако их доминирование размывается. Брокерские дома через специализированные финансовые общества агрессивно наращивают присутствие, увеличив показатели с 2 до 42 млрд рублей. Основной приток обеспечивают физические лица. Они выкупают 70% эмиссий, используя структурные облигации как альтернативу, когда вклады больше не спасают накопления от стагнации.

Система стремится к прозрачности. Эмитенты с высокими рейтингами ruAAA и ruAA доминируют в выпусках. Это горькое лекарство для рынка, очищающее его от мусорных активов. Однако для частного лица оценка рисков остается недоступной процедурой. Моделирование требует мощностей, сопоставимых с банковскими. Инвесторы опираются на макроэкономические показатели, надеясь на стабильность индексов. Прежняя пенсионная система в их сознании заменяется портфелем из деривативов.

Риски и архитектура доходности

Структурный продукт — это конструктор. В его основе лежит сочетание безрискового актива и опционной части. Доходность зависит не от удачи, а от математической вероятности реализации сценария. Главная угроза — недостижение целевых барьеров. Если базовый актив не показывает нужной динамики, инвестор получает лишь номинал или несет убытки. Это администрирование вероятностей, где цена ошибки — потеря премии.

Параметр рынка Значение (2025 г.)
Общий объем рынка 0,9 трлн руб.
Объем массового сегмента 540 млрд руб.
Доля физических лиц 70%
Количество выпусков 1,4 тыс.

"Мисселинг остается главной проблемой. Продавцы часто скрывают, что структурная облигация не гарантирует доход, в отличие от депозита", — объяснил специально для Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Регулятор фиксирует перегрев интереса. В 2026 году ожидается рост сегмента еще на 40%. Этому способствует стандартизация: обязательная регистрация на бирже отсекает сомнительные схемы. Но ликвидность остается низкой. Продать такой инструмент на вторичном рынке без существенных потерь практически невозможно. Финансовый горизонт инвестора должен быть четко очерчен, иначе капитал окажется замороженным в неликвидных бумагах.

Прогноз и регуляторные барьеры

Центральный банк готовит почву для новых правил игры. Декабрьский доклад о структурных облигациях предвещает ужесточение администрирования. Ожидается, что доступ к сложным продуктам для неквалифицированных инвесторов будет дополнительно ограничен. Это необходимо для поддержания макроэкономической стабильности. Инвестиционный климат требует защиты неискушенного вкладчика от агрессивного маркетинга брокеров.

"Мы наблюдаем попытку упаковать сложные риски в красивую обертку. Без глубокого анализа отчетности эмитента такие вложения превращаются в лотерею", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Снижение ключевой ставки в будущем спровоцирует еще больший отток средств с депозитов. Инвесторы будут искать доходность в 15–20% годовых, которую обещают структурные продукты. Однако важно помнить: высокая доходность — это всегда плата за риск дефолта по базовому активу. В условиях волатильности стратегии, построенные на индексах, выглядят устойчивее, чем ставки на отдельные акции.

Ответы на популярные вопросы о структурных продуктах

Чем структурная облигация отличается от обычной?

Обычная облигация гарантирует возврат номинала и выплату купона. В структурной доход зависит от выполнения условия: например, цена нефти не должна упасть ниже определенного уровня. Если условие не выполнено, доходность может быть нулевой.

Безопасно ли покупать продукты через СФО?

Специализированные финансовые общества создаются для изоляции активов. Это законный механизм, но нужно проверять кредитный рейтинг оригинатора — компании, которая передала активы в СФО.

Можно ли вернуть деньги досрочно?

Досрочный выход обычно сопряжен с крупными штрафами или продажей актива по бросовой рыночной цене. Эти инструменты рассчитаны на удержание до даты погашения.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Денис Прохоров, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы россия пенсия деньги финансы экономика инвестиции
Новости Все >
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Семь крымских городов, где за ночлег просят не зарплату, а чаевые — список для тех, кто умеет считать
Миллиардер против реальности: почему слова Пола Маккартни о лишениях возмутили фанатов
Ценовые щиты и полные резервуары: может ли Россия защитить свой рынок от взлетающих цен на нефть
Новый агент 007: почему Том Фрэнсис стал фаворитом в гонке за роль легендарного шпиона
Небо сжимается: почему россиянам сложнее планировать отпуск в 2026 году
Замкнутый круг: противоречия Москвы и Киева лишают надежды на прорыв в переговорах
Врачи проигнорировали внематочную беременность: к чему привела ошибка
Более половины россиян считают, что искусственный интеллект мыслит быстрее человека
Разные берега: почему сын Таисии Повалий живёт в Испании и почти не пишет матери
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Последние материалы
Валютные качели: какие риски для бюджета России создаёт избыточно крепкий курс рубля
Гены не приговор: как новая среда обитания может перевести стрелки ваших биологических часов
Миллиардер против реальности: почему слова Пола Маккартни о лишениях возмутили фанатов
Новая альтернатива Бали: этот дикий индийский пляж планирует перетянуть туристов
Ценовые щиты и полные резервуары: может ли Россия защитить свой рынок от взлетающих цен на нефть
Машина гремит на лежачих полицейских, а на СТО разводят руками — дедовский способ решает проблему
Новый агент 007: почему Том Фрэнсис стал фаворитом в гонке за роль легендарного шпиона
Муравьи и тля сразу исчезнут с грядок: копеечный раствор для защиты всего огорода
Питбайк на дорогах: где заканчивается спорт и начинается уголовная ответственность
Небо сжимается: почему россиянам сложнее планировать отпуск в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.