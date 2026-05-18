Артём Логинов

Популярную лазейку закрыли: как теперь ФНС будет забирать налог с вкладов всех ИП

Экономика

Налоговая служба лишила индивидуальных предпринимателей привилегии учитывать банковские проценты в рамках льготных бизнес-режимов. Теперь доходы от депозитов и остатков на счетах классифицируются исключительно как личные поступления физических лиц с обязательным обложением НДФЛ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Механика регулятора

Государство устраняет арбитраж между личными накоплениями и оборотными средствами бизнеса. Ранее предприниматели на УСН могли платить 6 процентов с процентов по вкладам, что создавало неравные условия по сравнению с обычными гражданами. Новые поправки в Налоговый кодекс фиксируют: любая прибыль от банковского капитала — это доход физического лица. Это горькое лекарство обеспечивает макроэкономическую стабильность и единые правила игры для всех участников рынка.

Перегрев экономики заставляет регулятора искать дополнительные источники пополнения бюджета через уточнение налоговых баз. Статус счета больше не играет роли. Используется ли карта для закупки товара или это классический депозит — фискальный орган смотрит на суть транзакции. Проценты изымаются из контура планирования доходов предпринимателя как хозяйствующего субъекта.

Алгоритм налогового администрирования

Математическая модель расчета опирается на принцип необлагаемого минимума. Сумма защиты зависит от действий Центробанка. Если ключевая ставка достигает высокого уровня, лимит пропорционально увеличивается. Налогом облагается только дельта между фактической прибылью и установленным порогом, который рассчитывается как произведение одного миллиона рублей на максимальное значение ставки за год.

Параметр системы Значение правила
Базовая ставка НДФЛ 13 процентов
Порог для ставки 15 процентов Доход свыше 5 млн рублей
Метод учета данных Агрегация всех счетов физического лица

Институциональный подход подразумевает прогрессивную шкалу. Лица, чей совокупный годовой доход превышает пять миллионов рублей, столкнутся с повышенной ставкой. Это касается и тех, кто активно управляет личными финансами, стараясь сохранить покупательную способность своих накоплений в условиях текущей инфляции.

"Предпринимателям важно понимать: разделение кошельков теперь закреплено законодательно. Попытки оспорить начисление налога через бизнес-декларации станут бессмысленными из-за автоматизации контроля", — объясняет специально для Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Цифровая прозрачность

ФНС минимизирует бюрократические издержки для налогоплательщика. Вмешательство человека в процесс подачи отчетности по вкладам исключено. Банковская система в автоматическом режиме передает сведения о выплатах в государственные базы данных. Это пример того, как ИИ в госуправлении создает бесшовную среду, где экономические потоки становятся кристально прозрачными для регулятора.

Платежный цикл сдвинут во времени, что дает бизнесу пространство для маневра. Срок оплаты установлен до декабря года, следующего за отчетным. Такая отсрочка позволяет интегрировать налоговые расходы в долгосрочную стратегию развития, не создавая рисков для текущей ликвидности. Стабильность финансовой системы сегодня важнее локальных неудобств отдельных сегментов рынка.

"Прозрачность — главный фетиш современного контроля. Банки превратились в цифровых агентов государства, исключая саму возможность уклонения от уплаты процентов в новой реальности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о налогах на вклады ИП

Нужно ли подавать декларацию по процентам?

Нет, налоговая служба формирует уведомление на основании данных от кредитных организаций автоматически.

Облагаются ли налогом валютные вклады?

Да, доход по ним пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты процентов и включается в общую базу.

Как влияет статус АвтоУСН на расчеты?

На режиме АвтоУСН проценты исключаются из бизнес-дохода, чтобы не допустить двойного взыскания при расчете НДФЛ.

Экспертная проверка: юрист по налоговому праву Денис Прохоров, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
