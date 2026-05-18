Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алина Корнеева

Росстат считает одно, люди чувствуют другое: Банк России раскрыл главный секрет инфляции

Экономика

Банк России представил детальное разъяснение механизмов формирования официальной статистики, отвечая на растущий скептицизм граждан относительно данных Росстата.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Регулятор подчеркивает: инфляционные ожидания и реальные цифры расходятся не из-за ошибок в расчетах, а по причине фундаментальных различий между усредненной потребительской корзиной и личным чеком каждого домохозяйства. ЦБ деконструирует мифы о "нарисованной" инфляции, апеллируя к математике больших данных и ежегодным опросам тысяч россиян.

Методика мониторинга: цифровой слепок потребления

Официальная инфляция — это не абстрактный индекс, а результат агрегации данных о тратах десятков тысяч семей. Банк России поясняет: состав корзины определяют сами граждане.

Если страна массово переходит на накопительные счета и меняет структуру расходов, это немедленно отражается в весах компонентов индекса. В 2026 году в расчет включили курьерскую доставку и жидкие средства для стирки — маркеры изменения бытовых привычек мегаполисов.

"Статистика Росстата — это качественный усредненный снимок. Проблема в том, что люди часто не учитывают в своих ощущениях стабильные цены на услуги ЖКХ или технику, фокусируясь исключительно на волатильных продуктах питания", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Регулятор акцентирует внимание на прозрачности: веса товаров обновляются ежегодно. Исключение санитарных масок или замены батареек в часах демонстрирует адаптивность системы к реальности.

При этом в корзине учитываются даже крупные покупки — автомобили и отдых на побережье, которые совершаются редко, но сильно влияют на финансы при долгосрочном планировании бюджета.

Параметр Детализация Росстата (2026)
Количество позиций 558 товаров и услуг
Частота обновления корзины Ежегодно на основе опросов домохозяйств
Новые позиции Курьерская доставка, бытовая химия нового поколения

Личный чек против агрегатора: почему мы видим разные цифры

Сомнения в реальности цифр — общемировой феномен. Индивидуальная траектория потребления никогда не совпадет с макромоделью.

Для семьи с детьми критичны цены на подгузники; для тех, кто ищет способы сохранения накопленного капитала, важнее стоимость недвижимости и доходность активов. Перекос внимания на товары с "взрывным" ростом цен создает когнитивное искажение.

"Налоговое администрирование и обязательные платежи формируют жесткий каркас расходов. Когда граждане обсуждают, например, налоговый вычет или льготы, они оценивают инфляцию через призму своей покупательной способности здесь и сейчас", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

ЦБ признает: в стране практически нет человека, который покупал бы весь набор из 558 позиций одновременно. Однако именно широкий охват позволяет исключить "шум" и увидеть системный перегрев экономики. Когда банки фиксируют долги и избавляются от безнадежных кредитов, это также косвенно влияет на денежную массу и инфляционные процессы в стране.

Таргетирование и стабильность: горькое лекарство регулятора

Цель Банка России остается неизменной — удержание инфляции вблизи 4%. Это стратегический ориентир, обеспечивающий макроэкономическую предсказуемость. Низкая инфляция — это не просто красивая цифра в отчете, а условие, при котором трудоустройство несовершеннолетних или планирование семейных расходов не превращается в лотерею.

"Люди часто не замечают технологического прогресса в банковской сфере. Например, легально вернуть ошибочный перевод теперь можно в один клик. Цифровизация снижает операционные издержки, что в долгосрочной перспективе также сдерживает рост цен на услуги", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стабильность цен позволяет бизнесу и населению формировать длинные горизонты планирования. Без жесткого регулирования ключевой ставки и контроля ликвидности экономика рискует свалиться в инфляционную спираль, где личная инфляция каждого гражданина станет неуправляемой.

Ответы на популярные вопросы об инфляции

Почему моя личная инфляция всегда выше официальной?

Вы фиксируете цены на товары, которые покупаете часто, и игнорируете те, что дорожают медленно или дешевеют (техника, одежда несезонная). Росстат учитывает всё.

Как часто меняется состав потребительской корзины?

Раз в год. Специалисты анализируют реальные дневники трат десятков тысяч домохозяйств, чтобы актуализировать веса товаров.

Влияют ли на инфляцию банковские переводы и кредиты?

Да, объем денежной массы в обращении — ключевой фактор. Рост закредитованности и скорости обращения денег при дефиците товаров всегда толкает цены вверх.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Денис Прохоров, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы росстат финансы инфляция экономика статистика банк россии
Новости Все >
Минздрав РФ рассматривает возможность продления возраста молодежи до 39 лет
Ядовитая пыль под ногами: как привычка курить на даче открывает путь опасной инфекции
От Швеции до Москвы: найденное в столице эре Карла XI удивило археологов
Небеса разверзлись: Москва побила вековой рекорд по количеству выпавших осадков
Новая реальность: отцы в декрете спасают семейный бюджет
Путь к здоровью по реке: плавучая поликлиника отправляется на помощь жителям
Больше чем просто суп: почему размер порции окрошки критически важен летом
Океан под запретом: почему попытка украсть кусочек рифа заканчивается судом
Неожиданный детокс: как индийская тюрьма учит ценить обычную жизнь
В России впервые выписан штраф за подачу судебного иска, написанного нейросетью
Сейчас читают
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Океан больше не может прокормить рыбу: невидимый голод разрушает морские глубины
Домашние животные
Океан больше не может прокормить рыбу: невидимый голод разрушает морские глубины
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Наука и техника
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Льготный стаж в 2026 году: кому разрешат выйти на пенсию на 5–10 лет раньше срока
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Последние материалы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Ядовитая пыль под ногами: как привычка курить на даче открывает путь опасной инфекции
Один прием с маслом — и лепешки становятся хрустящими, как в дорогой пекарне
Росстат считает одно, люди чувствуют другое: Банк России раскрыл главный секрет инфляции
От Швеции до Москвы: найденное в столице эре Карла XI удивило археологов
Секрет тонкой талии раскрыт: добавьте это движение в ходьбу и живот начнет исчезать быстрее
Сумасшедший аромат на всю кухню: как необычно запечь яйца с сыром и беконом
Популярная стрижка превратит прическу в жуткий шлем: роковая ошибка, которая утяжелит лицо
Небеса разверзлись: Москва побила вековой рекорд по количеству выпавших осадков
Новая реальность: отцы в декрете спасают семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.