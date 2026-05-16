Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Фёдорова

Получите деньги, а не головную боль: как распознать опасный банкомат за пару секунд

Экономика

Безопасность транзакций сегодня зависит не только от уровня шифрования данных, но и от банальной осмотрительности пользователя. Снятие наличных превратилось в операцию, требующую анализа среды: от механики работы устройства до структуры банковских комиссий.

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

Выбор места для снятия наличных

Приоритетным местом для работы с картой остаются банковские отделения. Защищенный периметр и постоянное видеонаблюдение минимизируют риски установки скиммингового оборудования. Аэропорты, вокзалы и туристические локации — зоны повышенного внимания. Высокая динамика потока людей вынуждает пользователей торопиться, игнорируя предупреждения на мониторе.

"Безопасный выбор банковских услуг сейчас неразрывно связан с цифровой гигиеной. Пользователь должен считывать интерфейс банкомата до нажатия кнопки подтверждения, иначе потеря контроля над комиссиями неизбежна", — отметил финансовый консультант Илья Кравцов.

Ловушки тарифов и скрытых списаний

Внешние устройства часто взимают плату за выдачу средств. При использовании банкоматов вне партнерской сети расходы удваиваются: комиссию берет как владелец терминала, так и эмитент карты. Эксперты рекомендуют сверяться с лимитами в мобильном приложении перед визитом к банкомату.

Источник затрат Особенности списания
Чужой банк Владелец устройства всегда информирует о комиссии на мониторе
Ваш банк Списание согласно тарифному плану без уведомления на стороннем экране

Признаки подозрительного устройства

Технические угрозы эволюционировали. Механические накладки на картоприемники стали незаметными, но их присутствие выдают детали: клей, неплотное прилегание пластика, люфт клавиш клавиатуры. Любые отклонения от заводского исполнения — повод отказаться от транзакции.

"Современные банковские вклады и средства на картах требуют активной защиты. Внедрение автоматизированных систем противодействия банковскому мошенничеству позволяет банку оперативно реагировать на подозрительную активность, но ответственность пользователя остается фундаментальной", — подчеркнул специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о безопасности операций

Что делать, если банкомат списал комиссию без предупреждения?

Необходимо зафиксировать время и точный адрес устройства, а затем направить претензию в свой банк для оспаривания транзакции.

Всегда ли накладка на картоприемник видна глазу?

Нет, часто они маскируются под элементы дизайна. Ориентируйтесь на неестественную толщину деталей или следы клея.

Нужно ли проверять лимиты в приложении перед снятием?

Да. Это позволяет узнать актуальный список банков-партнеров и избежать лишних трат на комиссии.

Какие действия предпринять, если банкомат не вернул карту?

Произвести экстренную блокировку через банковское приложение и связаться с оператором для уточнения статуса изъятого носителя.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников,  финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Татьяна Фёдорова
Татьяна Олеговна Фёдорова — юрист по защите прав потребителей, специализируется на спорах с маркетплейсами и в сфере услуг, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Новости Все >
Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай
Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Упрощение логистики для родителей возвращает спрос на отдых в Абхазии
Загадочное украшение: Вера Брежнева намекнула на перемены в личной жизни в Каннах
Непростые годы режиссёра: почему Данила Козловский отказался впадать в депрессию
Кабмин упростил доступ выпускников колледжей на рынок труда
Тайное стало явным: кто покорил сердце Полины Гагариной после громкого расставания
Сейчас читают
Корни, забирающие мужей, и дурманящий яд: почему на Руси никто не сажал эту белую ведьму у дома
Садоводство, цветоводство
Корни, забирающие мужей, и дурманящий яд: почему на Руси никто не сажал эту белую ведьму у дома
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Садоводство, цветоводство
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Последние материалы
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Масла в 2 раза меньше, а крем как пломбир: рецепт нежного и хрустящего Наполеона
Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай
Розовые звезды на бордовом шелке: как седум ложный преображает садовые пейзажи
Золотая жила на грядке: как превратить яблоки и зелень в дополнительный источник дохода
Никакой стирки и пятен от борща: 4 стильных варианта оформления обеденного стола
Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее
Индустрия гостеприимства на грани: почему курорты России теряют каждого пятого гостя
Море, которое уходит: экологическая катастрофа на Каспии грозит климатической миграцией миллионов
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.