Кредитная оттепель с холодным расчётом: почему банкиры стали добрее к заёмщикам

Доля отказов по потребительским кредитам в России в апреле 2026 года снизилась до 73,5%, обозначив новый тренд. За этим скрывается серьезная перестройка банковских алгоритмов: финансовые гиганты начали точечную охоту за надежными заемщиками. Кому теперь охотнее одобрят займ и что изменилось на рынке?
Статистика НБКИ фиксирует четвертый месяц снижения отказов. В июне 2025 года система показывала жесткое "закручивание гаек" на уровне 76,5%. Текущий показатель — 73,5% — отражает переход к более взвешенной модели риск-менеджмента. Финансовые институты стремятся удерживать объемы портфелей, оптимизируя математику выгоды своих операций.
"Банки пересмотрели скоринговые модели, чтобы не терять обороты в период охлаждения потребительской активности, однако фокус сместился на риск-профиль клиента", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Интеграция ИИ в процессы андеррайтинга позволяет банкам точечно выявлять надежных клиентов. Конкуренция разворачивается вокруг обладателей рейтинга выше 750 баллов. В этой категории вероятность одобрения значительно выше среднерыночной, а уровень отказов не превышает 50%. В то же время закредитованность населения, склонного к бесконтрольным займам на праздничные нужды, заставляет кредиторов сохранять консервативный подход к массовому сегменту.
|Показатель
|Динамика апреля 2026
|Отказы по потребкредитам
|73,5%
|Отказы по рознице (общий)
|76,6%
"Мы видим, как алгоритмы оценки транзакций становятся жестче в выявлении скрытых долгов, поэтому честность перед скорингом — единственный способ сохранить доступ к дешевому капиталу", — подчеркнул специалист по финмониторингу Михаил Фролов.
Общая доля отказов по всем розничным сегментам, включая ипотеку и POS-кредиты, достигла годового минимума в 76,6%. С начала года рынок продемонстрировал сокращение показателя на 5,4 процентных пункта.
"Снижение общей доли отказов до годового минимума в 76,6% — это не хаотичная раздача денег, а прагматичная борьба за заемщиков с высокой финансовой дисциплиной. Сокращение показателя на 5,4 процентных пункта с начала года доказывает, что банки готовы смягчать критерии, но только ради клиентов с безупречным риск-профилем", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.
Банки фильтруют входящий поток через более точные данные, отсекая неплатежеспособных и предлагая продукты только тем, кто гарантированно обслужит долг.
Это показатель высокого кредитного доверия, который строится на отсутствии просрочек и сбалансированной долговой нагрузке за последние годы.
Массовый сегмент остается под давлением жесткого риск-контроля; смягчение касается преимущественно высокобалльных заемщиков.
Необходимо проверять кредитную историю, закрывать минимальные просрочки и снижать общую долговую нагрузку перед подачей заявки.
