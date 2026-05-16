Кредитная оттепель с холодным расчётом: почему банкиры стали добрее к заёмщикам

Доля отказов по потребительским кредитам в России в апреле 2026 года снизилась до 73,5%, обозначив новый тренд. За этим скрывается серьезная перестройка банковских алгоритмов: финансовые гиганты начали точечную охоту за надежными заемщиками. Кому теперь охотнее одобрят займ и что изменилось на рынке?

Трансформация политики одобрения

Статистика НБКИ фиксирует четвертый месяц снижения отказов. В июне 2025 года система показывала жесткое "закручивание гаек" на уровне 76,5%. Текущий показатель — 73,5% — отражает переход к более взвешенной модели риск-менеджмента. Финансовые институты стремятся удерживать объемы портфелей, оптимизируя математику выгоды своих операций.

"Банки пересмотрели скоринговые модели, чтобы не терять обороты в период охлаждения потребительской активности, однако фокус сместился на риск-профиль клиента", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Битва за качественного заемщика

Интеграция ИИ в процессы андеррайтинга позволяет банкам точечно выявлять надежных клиентов. Конкуренция разворачивается вокруг обладателей рейтинга выше 750 баллов. В этой категории вероятность одобрения значительно выше среднерыночной, а уровень отказов не превышает 50%. В то же время закредитованность населения, склонного к бесконтрольным займам на праздничные нужды, заставляет кредиторов сохранять консервативный подход к массовому сегменту.

Показатель Динамика апреля 2026 Отказы по потребкредитам 73,5% Отказы по рознице (общий) 76,6%

"Мы видим, как алгоритмы оценки транзакций становятся жестче в выявлении скрытых долгов, поэтому честность перед скорингом — единственный способ сохранить доступ к дешевому капиталу", — подчеркнул специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Общая доля отказов по всем розничным сегментам, включая ипотеку и POS-кредиты, достигла годового минимума в 76,6%. С начала года рынок продемонстрировал сокращение показателя на 5,4 процентных пункта.

"Снижение общей доли отказов до годового минимума в 76,6% — это не хаотичная раздача денег, а прагматичная борьба за заемщиков с высокой финансовой дисциплиной. Сокращение показателя на 5,4 процентных пункта с начала года доказывает, что банки готовы смягчать критерии, но только ради клиентов с безупречным риск-профилем", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему доля отказов снижается одновременно с ростом ставок?

Банки фильтруют входящий поток через более точные данные, отсекая неплатежеспособных и предлагая продукты только тем, кто гарантированно обслужит долг.

Что означает рейтинг 750 баллов?

Это показатель высокого кредитного доверия, который строится на отсутствии просрочек и сбалансированной долговой нагрузке за последние годы.

Станут ли кредиты доступнее для всех?

Массовый сегмент остается под давлением жесткого риск-контроля; смягчение касается преимущественно высокобалльных заемщиков.

Как повысить свои шансы на одобрение?

Необходимо проверять кредитную историю, закрывать минимальные просрочки и снижать общую долговую нагрузку перед подачей заявки.

