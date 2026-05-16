Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кравцов

Кредитная оттепель с холодным расчётом: почему банкиры стали добрее к заёмщикам

Экономика

Доля отказов по потребительским кредитам в России в апреле 2026 года снизилась до 73,5%, обозначив новый тренд. За этим скрывается серьезная перестройка банковских алгоритмов: финансовые гиганты начали точечную охоту за надежными заемщиками. Кому теперь охотнее одобрят займ и что изменилось на рынке?

Передача денег
Фото: https://ru.freepik.com by creativeart is licensed under Free
Передача денег

Трансформация политики одобрения

Статистика НБКИ фиксирует четвертый месяц снижения отказов. В июне 2025 года система показывала жесткое "закручивание гаек" на уровне 76,5%. Текущий показатель — 73,5% — отражает переход к более взвешенной модели риск-менеджмента. Финансовые институты стремятся удерживать объемы портфелей, оптимизируя математику выгоды своих операций.

"Банки пересмотрели скоринговые модели, чтобы не терять обороты в период охлаждения потребительской активности, однако фокус сместился на риск-профиль клиента", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Битва за качественного заемщика

Интеграция ИИ в процессы андеррайтинга позволяет банкам точечно выявлять надежных клиентов. Конкуренция разворачивается вокруг обладателей рейтинга выше 750 баллов. В этой категории вероятность одобрения значительно выше среднерыночной, а уровень отказов не превышает 50%. В то же время закредитованность населения, склонного к бесконтрольным займам на праздничные нужды, заставляет кредиторов сохранять консервативный подход к массовому сегменту.

Показатель Динамика апреля 2026
Отказы по потребкредитам 73,5%
Отказы по рознице (общий) 76,6%

"Мы видим, как алгоритмы оценки транзакций становятся жестче в выявлении скрытых долгов, поэтому честность перед скорингом — единственный способ сохранить доступ к дешевому капиталу", — подчеркнул специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Общая доля отказов по всем розничным сегментам, включая ипотеку и POS-кредиты, достигла годового минимума в 76,6%. С начала года рынок продемонстрировал сокращение показателя на 5,4 процентных пункта.

"Снижение общей доли отказов до годового минимума в 76,6% — это не хаотичная раздача денег, а прагматичная борьба за заемщиков с высокой финансовой дисциплиной. Сокращение показателя на 5,4 процентных пункта с начала года доказывает, что банки готовы смягчать критерии, но только ради клиентов с безупречным риск-профилем", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему доля отказов снижается одновременно с ростом ставок?

Банки фильтруют входящий поток через более точные данные, отсекая неплатежеспособных и предлагая продукты только тем, кто гарантированно обслужит долг.

Что означает рейтинг 750 баллов?

Это показатель высокого кредитного доверия, который строится на отсутствии просрочек и сбалансированной долговой нагрузке за последние годы.

Станут ли кредиты доступнее для всех?

Массовый сегмент остается под давлением жесткого риск-контроля; смягчение касается преимущественно высокобалльных заемщиков.

Как повысить свои шансы на одобрение?

Необходимо проверять кредитную историю, закрывать минимальные просрочки и снижать общую долговую нагрузку перед подачей заявки.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по финмониторингу Михаил Фролов
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы кредиты экономика россии
Новости Все >
Конец бюрократическим барьерам: Россия открывает двери для жителей Приднестровья
Ловушка выживания: как хроническая бедность разрушает человеческую психику
Сдаете квартиру удалённо? Единственный способ не остаться с пустым кошельком
Евровидение: что нужно России для возвращения на конкурс?
Продажи респираторов во Франции выросли в пять раз на фоне новостей о вирусах
Эффект бомбы: как обычный ПП-десерт превращается в агрессивное слабительное средство
От грядок до протоколов: за какие привычные действия на участке теперь придется платить
Диплом как лицензия на хамство: почему врачи путают авторитет с правом плюнуть в душу
Дорогая взрослость: как "хотелки" выпускников ценой в полмиллиона разоряют родителей
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Сейчас читают
Вкуснее покупных йогуртов: как превратить обычную ряженку в воздушный мусс за 20 минут
Еда и рецепты
Вкуснее покупных йогуртов: как превратить обычную ряженку в воздушный мусс за 20 минут
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Последние материалы
Ловушка выживания: как хроническая бедность разрушает человеческую психику
Раздувается втрое прямо на кусте: этот сорт роз выдает кружевные шары по 12 см
Сдаете квартиру удалённо? Единственный способ не остаться с пустым кошельком
Кредитная оттепель с холодным расчётом: почему банкиры стали добрее к заёмщикам
Никакого кефира и минералки: маринуем шашлык по советскому ГОСТу, чтобы сок тек по рукам
Евровидение: что нужно России для возвращения на конкурс?
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Без пинцета и масла: 3 безопасных способа вытащить клеща подручными средствами
Продажи респираторов во Франции выросли в пять раз на фоне новостей о вирусах
Куст жирует, а ягод нет: 5 ошибок дачника, из-за которых малина выдает мелкие костянки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.