Лучше меньше да больше: как правильно выбирать период размещения средств в банках

Российским вкладчикам сейчас наиболее выгодно фиксировать доходность на полугодовом горизонте, так как коммерческие структуры не проявляют интереса к долгосрочным предложениям с высокими ставками. Это связано с прогнозируемым смягчением денежно-кредитной политики и ожидаемым снижением ключевой ставки в ближайшем будущем. Чтобы грамотно управлять собственными накоплениями, рекомендуется ознакомиться с материалом о том, как работает математика выгоды при открытии счетов, позволяющая избежать типичных ошибок.

Согласно статистике маркетплейса "Финуслуги", в мае средняя доходность по депозитам сроком до трех месяцев составила 13,36%, в то время как по полугодовым инструментам показатель зафиксирован на уровне 12,92%, а по годовым — 12,15%. Как cообщает Газета.Ru, интерес граждан смещается в сторону коротких инвестиционных продуктов. Опираясь на данные сервиса Банки.ру, можно сделать вывод, что в апреле спрос на вклады длительностью шесть месяцев достиг 26%, что является пиковым значением с начала календарного года.

По мнению экспертов, полугодовые вклады остаются оптимальным сценарием для тех, кто стремится успеть закрепить относительно высокую доходность на период до того, как стоимость заемных средств в экономике пойдет на спад. Сравнивая математическую выгоду, специалист указывает, что размещение 100 тысяч рублей под текущие проценты может принести 3340 рублей через три месяца, тогда как за полгода итоговый доход увеличится до 6680 рублей. Предупреждается, что после завершения трехмесячного цикла ключевая ставка может опуститься до 13-13,5%, что автоматически снизит доходность новых депозитов до уровня 12%.

"При текущей экономической турбулентности стратегия накопления должна быть гибкой. Вкладчики часто совершают ошибку, выбирая длинные сроки без учета инфляционных ожиданий, тогда как краткосрочный горизонт планирования позволяет быстрее реагировать на изменение рыночной конъюнктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о вкладах

Почему банки сейчас не предлагают высокие проценты на долгий срок?

Кредитные организации ожидают снижения ключевой ставки, поэтому не хотят фиксировать высокие высокие расходы по депозитам на длительный период времени.

Какой срок вложения считается самым популярным среди россиян?

В текущем году максимальный спрос зафиксирован у шестимесячных депозитов, доля которых достигла 26% от общего объема размещений.

Стоит ли открывать депозит на три месяца?

Такой выбор целесообразен в том случае, если финансовые цели короткие и денежные средства потребуются вкладчику в самое ближайшее время.

Что произойдет со ставками по вкладам через полгода?

Вероятно, ставки по новым депозитам будут ниже текущих из-за прогнозируемого снижения рыночных индикаторов до уровня 12-13%.

