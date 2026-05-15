Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алина Корнеева

Лучше меньше да больше: как правильно выбирать период размещения средств в банках

Экономика

Российским вкладчикам сейчас наиболее выгодно фиксировать доходность на полугодовом горизонте, так как коммерческие структуры не проявляют интереса к долгосрочным предложениям с высокими ставками. Это связано с прогнозируемым смягчением денежно-кредитной политики и ожидаемым снижением ключевой ставки в ближайшем будущем. Чтобы грамотно управлять собственными накоплениями, рекомендуется ознакомиться с материалом о том, как работает математика выгоды при открытии счетов, позволяющая избежать типичных ошибок.

Проценты
Фото: www.freepik.com by d3images is licensed under Free More info
Проценты

Согласно статистике маркетплейса "Финуслуги", в мае средняя доходность по депозитам сроком до трех месяцев составила 13,36%, в то время как по полугодовым инструментам показатель зафиксирован на уровне 12,92%, а по годовым — 12,15%. Как cообщает Газета.Ru, интерес граждан смещается в сторону коротких инвестиционных продуктов. Опираясь на данные сервиса Банки.ру, можно сделать вывод, что в апреле спрос на вклады длительностью шесть месяцев достиг 26%, что является пиковым значением с начала календарного года.

По мнению экспертов, полугодовые вклады остаются оптимальным сценарием для тех, кто стремится успеть закрепить относительно высокую доходность на период до того, как стоимость заемных средств в экономике пойдет на спад. Сравнивая математическую выгоду, специалист указывает, что размещение 100 тысяч рублей под текущие проценты может принести 3340 рублей через три месяца, тогда как за полгода итоговый доход увеличится до 6680 рублей. Предупреждается, что после завершения трехмесячного цикла ключевая ставка может опуститься до 13-13,5%, что автоматически снизит доходность новых депозитов до уровня 12%.

"При текущей экономической турбулентности стратегия накопления должна быть гибкой. Вкладчики часто совершают ошибку, выбирая длинные сроки без учета инфляционных ожиданий, тогда как краткосрочный горизонт планирования позволяет быстрее реагировать на изменение рыночной конъюнктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о вкладах

Почему банки сейчас не предлагают высокие проценты на долгий срок?

Кредитные организации ожидают снижения ключевой ставки, поэтому не хотят фиксировать высокие высокие расходы по депозитам на длительный период времени.

Какой срок вложения считается самым популярным среди россиян?

В текущем году максимальный спрос зафиксирован у шестимесячных депозитов, доля которых достигла 26% от общего объема размещений.

Стоит ли открывать депозит на три месяца?

Такой выбор целесообразен в том случае, если финансовые цели короткие и денежные средства потребуются вкладчику в самое ближайшее время.

Что произойдет со ставками по вкладам через полгода?

Вероятно, ставки по новым депозитам будут ниже текущих из-за прогнозируемого снижения рыночных индикаторов до уровня 12-13%.

Читайте также

Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы финансы экономика инвестиции ключевая ставка
Новости Все >
Лишний вес охватил половину россиян: несколько лишних килограммов тянут за собой букет болезней
Совкомбанк Лизинг представляет уникальную услугу КАСКО в рассрочку
Новостройки потеряли смысл: в 2026 году готовое жилье стало на 20% дешевле строящегося
Сценарий двух лет без роста дал трещину: экономика России получила неожиданный шанс
Мышиная лихорадка подкрадывается через обычную пыль: дачная уборка может ударить по почкам
Зеленский под прицелом: кто заказал коррупционный скандал с Ермаком на Украине
Беспилотные авто в России буксуют на старте: техника созрела, а правила дорожного движения — нет
Миллионы долларов вдребезги: как Россия превращает вражеские дроны в мусор
Забудьте про политику: какой реальный куш надеется сорвать Запад на украинских землях
Срок годности Евросоюза выходит: почему он не протянет дольше, чем старый холодильник
Сейчас читают
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Садоводство, цветоводство
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Последние материалы
Лишний вес охватил половину россиян: несколько лишних килограммов тянут за собой букет болезней
Больше не ешьте это: какие популярные продукты лучше обойти стороной в супермаркетах
Совкомбанк Лизинг представляет уникальную услугу КАСКО в рассрочку
Без отеков и усталости: чек-лист для идеального самочувствия во время долгого перелета
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Мгновенно убирает усталость: профессиональный трюк визажистов для визуального омоложения
Надоело стричь петунию? 5 потрясающих цветов на замену, которые цветут все лето без лишнего ухода
За спиной Линкольна стояли русские пушки: флот из Петербурга спас США от развала
От Тихого океана до прудов в России: медуза покорила 6 континентов и может быть в любом пресном водоеме
Лучше меньше да больше: как правильно выбирать период размещения средств в банках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.