Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Дорофеев

ИИ — просто инструмент, а не палач: почему автоматизация рабочих мест не приведёт к безработице

Экономика

Мифы о тотальном вытеснении человека искусственным интеллектом стали удобным инструментом в руках корпоративных стратегов. Реальность, однако, демонстрирует иную динамику: вместо массового апокалипсиса рынок проходит этап очередной технологической трансформации, где продуктивность побеждает страх.

Девушка разговаривает с ИИ
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка разговаривает с ИИ

Мифы против цифр: почему найм растет

Сектор разработки ПО — главный индикатор изменений. Нейросети ускоряют рутинные операции, имитируя замену штатных сотрудников. Статистика парадокса российского рынка труда доказывает: спрос на высококвалифицированных специалистов не падает. Компании используют алгоритмы как вспомогательный инструментарий, повышая общую эффективность системы.

"Бизнес сегодня нанимает больше, чем увольняет, так как внедрение автоматизации требует новых компетенций по настройке и управлению этими же инструментами", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономические интересы ИИ-гигантов

Страх перед алгоритмами — прибыльный продукт для лабораторий, создающих нейросети. Продажа лицензии по завышенной цене требует легенды об "универсальном сотруднике". А корпорации используют этот нарратив для прикрытия управленческих ошибок и цифровой нестабильности, накопленной за период дешевых кредитов.

Аргумент сторонников ИИ-апокалипсиса Фактическая ситуация на рынке
Нейросеть полностью заменит отдел Рост производительности и новые специализации
Сокращение штата как следствие ИИ Оптимизация штата после пандемийного перегрева

"Масштабные увольнения под предлогом внедрения технологий в большинстве случаев являются лишь маскировкой плохой стратегии на предыдущем этапе, что подтверждает аналитика крупных финансовых институтов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Реальный эффект от нейросетей в 2026 году

Данные Gallup за 2026 год показывают устойчивый тренд. 65% сотрудников отмечают рост личной продуктивности при использовании ИИ. Рост числа активных пользователей до 13% — это эволюционный процесс. Это не ведет к катастрофе, так как технология остается прикладной.

"Адаптация — ключ к сохранению позиций. Те, кто сегодня осваивает инструменты ИИ, получают конкурентное преимущество на десятилетия вперед", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Почему страх перед ИИ опаснее самого ИИ?

Общество склонно игнорировать реальные угрозы, фокусируясь на навязанных фобиях. История показывает, что паника перед атомной энергией привела к дефициту ресурсов, а страх перед технологиями — к снижению инвестиций в обучение кадров. Сейчас мы рискуем повторить эту траекторию, сдерживая развитие экономики из-за неверной интерпретации рыночных сдвигов.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему компании продолжают найм при наличии нейросетей?

Автоматизация требует новых специалистов для поддержки и контроля алгоритмов, что создает больше рабочих мест, чем сокращает.

Являются ли массовые сокращения следствием ИИ?

Нет, это коррекция после избыточного найма в период дешевых кредитов, прикрытая технологической повесткой.

Как изменится рынок труда в ближайшее время?

профессии трансформируются, возникнут новые специализации на стыке нейросетей и прикладных индустрий.

Что делать специалисту, чтобы не потерять работу?

Использовать ИИ для рутинных задач, освобождая время для более сложных, творческих и аналитических процессов.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист Ирина Костина
Автор Антон Дорофеев
Дорофеев Антон Сергеевич — оценщик бизнеса с 16-летним стажем. Специалист по стоимости компаний, сделкам M&A и инвестиционному анализу.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы экономика технологии искусственный интеллект
Новости Все >
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Глэмпинги пустеют, отели завышают звёзды — в России наконец взялись за наведение порядка в туризме
Корзина на маркетплейсе обманывает кошелек: россияне теряют деньги и не сразу это замечают
Туристы бегут с пляжей Паттайи — вода там стала такой, что заходить в неё просто страшно
Их называют лучшими любовниками: за внимательностью к партнеру скрывается неожиданный подвох
В Русском доме в Париже обсудили защиту прав соотечественников и историю казачества
Лишний вес охватил половину россиян: несколько лишних килограммов тянут за собой букет болезней
Совкомбанк Лизинг представляет уникальную услугу КАСКО в рассрочку
Новостройки потеряли смысл: в 2026 году готовое жилье стало на 20% дешевле строящегося
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Последние материалы
ИИ — просто инструмент, а не палач: почему автоматизация рабочих мест не приведёт к безработице
Не спешите злиться: 3 причины, по которым вам могут настойчиво сигналить сзади
Поверните таз и задержитесь: 4 упражнения в кровати, которые уберут лишние сантиметры
Счет идет на часы: что делать владельцу, если у питомца внезапно отнялись лапы
Отпуск за копейки: где дешевле всего отдохнуть летом 2026 года по системе всё включено
Россия подошла к моменту, которого опасались на Западе: "Посейдон" выходит на новый этап
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Цветок для ленивого садовода: почему аквилегия — идеальный выбор для любого уголка дачи
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Вся Украина под прицелом: офис Зеленского признал мощь ядерного оружия России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.