Золотые гвозди: как недружественные пошлины заставят нас полюбить отечественные шкафы

Привычный интерьер скоро станет предметом роскоши? Российский мебельный рынок замер в ожидании радикальных перемен: новые ввозные пошлины грозят перекроить ценники в магазинах и вытеснить зарубежные бренды. Разбираемся, к чему готовиться покупателям и спасут ли ситуацию наши фабрики.

Логика таможенного барьера

Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность установления пошлин на ввоз мебели в размере от 35 до 50 процентов. Такая мера призвана охладить спрос на внешнюю продукцию и перераспределить финансовые потоки в пользу отечественных фабрик. Эксперты прогнозируют, что розничные цены на импорт в этом сценарии вырастут в среднем на 30 процентов.

Рост стоимости затронет не только финальный продукт. Подорожание логистических цепочек и колебания курсов уже привели к тому, что за прошедший год мебель прибавила в цене 10-15 процентов. Похожие процессы наблюдаются и в других секторах, где рынок ритейла 2026 года демонстрирует переход потребителей к более экономным стратегиям поведения.

Динамика цен и издержек

Отечественные производители сегодня находятся в двойственном положении. С одной стороны, они получают фору перед иностранными конкурентами. С другой — сталкиваются с удорожанием сырья внутри страны. Стоимость дерева и фурнитуры растет под давлением общей инфляции, что не позволяет снижать ценники на готовую продукцию даже при росте объемов выпуска.

Сегмент рынка Прогноз изменения цен Импортная мебель (недружественные страны) рост на 30-35 процентов Российская мебель (премиум-сегмент) рост на 10-12 процентов Бюджетные решения и офисная мебель стабильность или рост до 5 процентов

"Даже если мы полностью перейдем на отечественные диваны, в их стоимости всё равно зашита сложная логистика. Мебель — груз объемный, а тарифы на перевозки по стране и стоимость аренды контейнеров за последний год выросли на 20–25%. К этому стоит добавить импортную фурнитуру и химию, которые теперь едут длинными обходными путями. В итоге логистическое плечо становится "золотым", и любые заградительные пошлины лишь подстегнут общую динамику цен вверх", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик грузовых перевозок Алексей Воронов.

Ситуация напоминает исторические примеры, когда прямое государственное вмешательство в ценообразование создавало иллюзию стабильности. Исследуя, какая инфляция в СССР была на самом деле, можно заметить, что административные барьеры часто лишь маскируют реальное обесценивание ресурсов. Сегодня регуляторы действуют более гибко, используя экономические рычаги вместо запретов.

Реакция внутреннего производства

Минпромторг ожидает, что к 2026 году производство мебели внутри страны вырастет на 1,5-2 процента. Однако этот позитивный сценарий напрямую зависит от реализации программ господдержки и доступности кредитных ресурсов. Без модернизации мощностей российские фабрики рискуют не справиться с замещением выпадающего импорта, что приведет к локальному дефициту определенных товарных групп.

"Заградительные пошлины — лишь часть уравнения. Себестоимость нашей мебели напрямую зависит от цен на сырье, фурнитуру и логистику, которые уже выросли на 15–20%. Когда ресурсы дорожают такими темпами, удерживать низкий ценник для покупателя становится практически невозможно даже при отсутствии конкурентов", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на мебель

Когда ожидать подорожания?

Цены начнут корректироваться сразу после официального введения новых ставок пошлин, обычно это занимает от одного до двух месяцев на обновление складских запасов.

Станет ли российская мебель дешевле?

Снижение цен маловероятно из-за роста стоимости комплектующих, древесины и логистики внутри страны, но конкуренция может привести к увеличению числа скидочных акций.

Какие бренды останутся доступными?

В наиболее выгодном положении окажутся производители из дружественных стран и отечественные компании, использующие глубокую локализацию сырья.

