Золотые гвозди: как недружественные пошлины заставят нас полюбить отечественные шкафы

Привычный интерьер скоро станет предметом роскоши? Российский мебельный рынок замер в ожидании радикальных перемен: новые ввозные пошлины грозят перекроить ценники в магазинах и вытеснить зарубежные бренды. Разбираемся, к чему готовиться покупателям и спасут ли ситуацию наши фабрики.
Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность установления пошлин на ввоз мебели в размере от 35 до 50 процентов. Такая мера призвана охладить спрос на внешнюю продукцию и перераспределить финансовые потоки в пользу отечественных фабрик. Эксперты прогнозируют, что розничные цены на импорт в этом сценарии вырастут в среднем на 30 процентов.
Рост стоимости затронет не только финальный продукт. Подорожание логистических цепочек и колебания курсов уже привели к тому, что за прошедший год мебель прибавила в цене 10-15 процентов. Похожие процессы наблюдаются и в других секторах, где рынок ритейла 2026 года демонстрирует переход потребителей к более экономным стратегиям поведения.
Отечественные производители сегодня находятся в двойственном положении. С одной стороны, они получают фору перед иностранными конкурентами. С другой — сталкиваются с удорожанием сырья внутри страны. Стоимость дерева и фурнитуры растет под давлением общей инфляции, что не позволяет снижать ценники на готовую продукцию даже при росте объемов выпуска.
|Сегмент рынка
|Прогноз изменения цен
|Импортная мебель (недружественные страны)
|рост на 30-35 процентов
|Российская мебель (премиум-сегмент)
|рост на 10-12 процентов
|Бюджетные решения и офисная мебель
|стабильность или рост до 5 процентов
"Даже если мы полностью перейдем на отечественные диваны, в их стоимости всё равно зашита сложная логистика. Мебель — груз объемный, а тарифы на перевозки по стране и стоимость аренды контейнеров за последний год выросли на 20–25%. К этому стоит добавить импортную фурнитуру и химию, которые теперь едут длинными обходными путями. В итоге логистическое плечо становится "золотым", и любые заградительные пошлины лишь подстегнут общую динамику цен вверх", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик грузовых перевозок Алексей Воронов.
Ситуация напоминает исторические примеры, когда прямое государственное вмешательство в ценообразование создавало иллюзию стабильности. Исследуя, какая инфляция в СССР была на самом деле, можно заметить, что административные барьеры часто лишь маскируют реальное обесценивание ресурсов. Сегодня регуляторы действуют более гибко, используя экономические рычаги вместо запретов.
Минпромторг ожидает, что к 2026 году производство мебели внутри страны вырастет на 1,5-2 процента. Однако этот позитивный сценарий напрямую зависит от реализации программ господдержки и доступности кредитных ресурсов. Без модернизации мощностей российские фабрики рискуют не справиться с замещением выпадающего импорта, что приведет к локальному дефициту определенных товарных групп.
"Заградительные пошлины — лишь часть уравнения. Себестоимость нашей мебели напрямую зависит от цен на сырье, фурнитуру и логистику, которые уже выросли на 15–20%. Когда ресурсы дорожают такими темпами, удерживать низкий ценник для покупателя становится практически невозможно даже при отсутствии конкурентов", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.
Цены начнут корректироваться сразу после официального введения новых ставок пошлин, обычно это занимает от одного до двух месяцев на обновление складских запасов.
Снижение цен маловероятно из-за роста стоимости комплектующих, древесины и логистики внутри страны, но конкуренция может привести к увеличению числа скидочных акций.
В наиболее выгодном положении окажутся производители из дружественных стран и отечественные компании, использующие глубокую локализацию сырья.
