Виктор Дементьев

Стальное ярмо на шее Лондона: Британия купила заводы-банкроты и выставила народу огромный счет

Британское правительство решило поиграть в промышленный социализм. Кабинет министров уже сжег сотни миллионов фунтов, пытаясь удержать British Steel на плаву. Теперь на горизонте маячит полная национализация. Цена вопроса для налогоплательщиков — миллиарды. Частные инвесторы разбегаются. Система гниет, а Лондон продолжает вливать деньги в актив, который давно превратился в металлолом.

Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Цена промышленного суицида

Лондон национализирует проблемы. British Steel — это огромная дыра в кармане британца. За последние 11 месяцев правительство вкачало в завод в Сканторпе 419 миллионов фунтов стерлингов. Результат? Нулевой. Коммерческих покупателей нет. Только министерские фантазии о спасении индустрии. К 2028 году расходы могут перевалить за 1,5 миллиарда. Это не инвестиции. Это пособие по безработице для целого региона, замаскированное под управление бизнесом.

"Это финансовое безумие. Казенные деньги просто растворяются в доменных печах, которые не приносят прибыли. Такое управление активами напоминает худшие сценарии госплана", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Правительство берет на себя все долги компании. Это ставит под удар финансовую стабильность Британии, которая и так трещит по швам. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне пытается считать деньги, на Даунинг-стрит их просто выбрасывают в окно. При этом законопроект о национализации требует независимой оценки активов.

Зеленая ловушка для бюджета

План спасения выглядит как издевательство. Министры хотят перевести Сканторп на электродуговые печи. Экологично? Возможно. Дорого? Однозначно. Переход обойдется минимум в миллиард фунтов. Строительство займет пять лет. Проблема в том, что у завода нет даже контракта на покупку этих печей. Нет подключения к электросетям. Нет четкого места под застройку. Есть только лозунги о "декарбонизации".

Показатель Реальность
Текущие расходы (11 мес.) £419 млн
Стоимость новой печи от £1 млрд
Срок окупаемости Минимум 5 лет убытков
Прогноз расходов к 2028 £1,5 млрд+

Инвесторы не идиоты. Кто вложится в проект, который не увидит прибыли полдесятилетия? Британия пытается навязать миру свою "зеленую" повестку, пока энергоносители в Европе стоят запредельно. Это экономическое самоубийство ради красивых отчетов в Брюссель, где Кая Каллас продолжает требовать невозможного от пустых бюджетов.

"Национализация без четкого понимания рынков сбыта — это путь в никуда. Мы видим, как британский ВПК теряет базу, а власти пытаются латать дыры за счет граждан", — объяснил в беде с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Слияние как попытка спасения

Единственный рабочий вариант — скрестить "умирающего" с "больным". Речь о слиянии British Steel с активами Liberty Steel Group. У последних есть работающие электродуговые печи и заказы от оборонки. В условиях, когда военная мощь становится главным аргументом в международной политике, сталь для артиллерии — это единственный ликвидный товар. Но захочет ли частный сектор лезть в это болото?

Пока Лондон строит второй Майдан в Центральной Азии, его собственная индустрия превращается в прах. Политики в Лондоне больше заботятся о том, как выглядит коррупция в Киеве или скандалы Ермака, чем о собственных сталеварах. Британия теряет статус промышленной державы, превращаясь в музей неэффективного госуправления.

"Юридически процесс национализации в таких масштабах — это мина замедленного действия. Оспаривание сделок и долговые обязательства могут затянуть процесс на десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о национализации British Steel

Сколько реально потратит Британия на выкуп завода?

Официальные цифры говорят о миллиардах фунтов в долгосрочной перспективе, включая погашение накопленных долгов и модернизацию производства.

Почему частные инвесторы отказываются от сделки?

Отсутствие прибыли в течение минимум пяти лет и необходимость вкладывать огромные средства в "зеленую" инфраструктуру делают актив токсичным.

Как это отразится на оборонном секторе?

Власти надеются, что национализация сохранит производство спецстали для артиллерии и флота, но без слияния с более успешными фирмами это сомнительно.

Связано ли это с общеевропейским кризисом?

Да. Квоты Брюсселя и энергетический кризис в Европе делают классическое производство стали убыточным, загоняя Лондон в "зеленую" ловушку.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов, юрист Кирилл Мальцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
