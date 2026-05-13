ГОСТ пришёл и всё завертелось: как новые стандарты меняют зарплаты мастеров маникюра в регионах

Индустрия красоты в России проходит через фазу структурной трансформации. Внедрение стандарта ГОСТ на маникюр и педикюр скорректировало правила игры на региональных рынках. Рост квалификационных требований закономерно конвертировался в увеличение зарплатных предложений для специалистов.
Мастера ногтевого сервиса фиксируют резкий рост предлагаемого дохода. Башкирия вышла в лидеры: работодатели здесь предлагают 78 тысяч рублей — на 60% выше показателей прошлого года. Новосибирская область закрепилась на второй позиции с отметкой 99,3 тысячи рублей, прибавив 44% к прошлогодним значениям. Ставропольский край замыкает тройку с показателем 55 тысяч рублей, продемонстрировав рост на 34%.
"Рост зарплат в таких масштабах указывает на дефицит кадров, соответствующих новым требованиям безопасности. Рынок труда реагирует на структурную трансформацию, где компетенции становятся главным активом", — резюмировала экономист Ирина Костина.
|Регион
|Прирост зарплатных предложений
|Башкортостан
|60%
|Новосибирская область
|44%
|Ставропольский край
|34%
Число откликов соискателей в бьюти-сфере увеличилось на 31%. Эксперты связывают это с привлекательностью индустрии, которая переходит на рельсы технологизации. Процедуры вроде "умного" педикюра показывают рост на 42%, подтверждая запрос на рациональное потребление услуг. Традиционные методы теряют позиции, уступая место качественному уходу, где спа-процедуры стали востребованы в 1,5 раза чаще.
"Добровольный ГОСТ вынуждает салоны проводить аудит квалификации персонала. Те, кто не проходит фильтр безопасности, теряют клиента. В условиях финансовой грамотности потребитель голосует за надежность", — констатировала комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Спрос на быстрые решения также демонстрирует пиковые значения. Экспресс-педикюр вырос на 69%. Сегмент маникюра без покрытия увеличился в 1,5 раза — клиенты стремятся минимизировать временные затраты при сохранении эстетики.
Государственный стандарт создает базу для регулирования споров. Салоны, принявшие его, защищены от претензий при условии соблюдения регламентов.
Фактор локального спроса и уровень конкуренции первичны. Свободные ниши в регионах быстрее заполняются квалифицированными кадрами через агрегаторы услуг.
Да. Расходы на профессиональное обучение и сертификацию мастеров переносятся в структуру конечной стоимости услуги.
Технологичные услуги с минимальным риском травматизма, такие как пилочный и аппаратный "умный" педикюр, показывают стабильную динамику спроса.
Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.