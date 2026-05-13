ГОСТ пришёл и всё завертелось: как новые стандарты меняют зарплаты мастеров маникюра в регионах

Индустрия красоты в России проходит через фазу структурной трансформации. Внедрение стандарта ГОСТ на маникюр и педикюр скорректировало правила игры на региональных рынках. Рост квалификационных требований закономерно конвертировался в увеличение зарплатных предложений для специалистов.

Зарплатный "бум": лидеры регионов

Мастера ногтевого сервиса фиксируют резкий рост предлагаемого дохода. Башкирия вышла в лидеры: работодатели здесь предлагают 78 тысяч рублей — на 60% выше показателей прошлого года. Новосибирская область закрепилась на второй позиции с отметкой 99,3 тысячи рублей, прибавив 44% к прошлогодним значениям. Ставропольский край замыкает тройку с показателем 55 тысяч рублей, продемонстрировав рост на 34%.

"Рост зарплат в таких масштабах указывает на дефицит кадров, соответствующих новым требованиям безопасности. Рынок труда реагирует на структурную трансформацию, где компетенции становятся главным активом", — резюмировала экономист Ирина Костина.

Регион Прирост зарплатных предложений Башкортостан 60% Новосибирская область 44% Ставропольский край 34%

Трансформация спроса и новые стандарты

Число откликов соискателей в бьюти-сфере увеличилось на 31%. Эксперты связывают это с привлекательностью индустрии, которая переходит на рельсы технологизации. Процедуры вроде "умного" педикюра показывают рост на 42%, подтверждая запрос на рациональное потребление услуг. Традиционные методы теряют позиции, уступая место качественному уходу, где спа-процедуры стали востребованы в 1,5 раза чаще.

"Добровольный ГОСТ вынуждает салоны проводить аудит квалификации персонала. Те, кто не проходит фильтр безопасности, теряют клиента. В условиях финансовой грамотности потребитель голосует за надежность", — констатировала комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Спрос на быстрые решения также демонстрирует пиковые значения. Экспресс-педикюр вырос на 69%. Сегмент маникюра без покрытия увеличился в 1,5 раза — клиенты стремятся минимизировать временные затраты при сохранении эстетики.

Ответы на популярные вопросы о рынке бьюти-услуг

Влияет ли добровольный ГОСТ на обязательства работодателя?

Государственный стандарт создает базу для регулирования споров. Салоны, принявшие его, защищены от претензий при условии соблюдения регламентов.

Почему зарплаты растут неравномерно по регионам?

Фактор локального спроса и уровень конкуренции первичны. Свободные ниши в регионах быстрее заполняются квалифицированными кадрами через агрегаторы услуг.

Стоит ли ожидать повышения цен для клиентов?

Да. Расходы на профессиональное обучение и сертификацию мастеров переносятся в структуру конечной стоимости услуги.

Какие направления в маникюре сейчас наиболее перспективны?

Технологичные услуги с минимальным риском травматизма, такие как пилочный и аппаратный "умный" педикюр, показывают стабильную динамику спроса.

