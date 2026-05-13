Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Фёдорова

ГОСТ пришёл и всё завертелось: как новые стандарты меняют зарплаты мастеров маникюра в регионах

Экономика

Индустрия красоты в России проходит через фазу структурной трансформации. Внедрение стандарта ГОСТ на маникюр и педикюр скорректировало правила игры на региональных рынках. Рост квалификационных требований закономерно конвертировался в увеличение зарплатных предложений для специалистов.

Мастер маникюра
Фото: https://ru.freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free
Мастер маникюра

Зарплатный "бум": лидеры регионов

Мастера ногтевого сервиса фиксируют резкий рост предлагаемого дохода. Башкирия вышла в лидеры: работодатели здесь предлагают 78 тысяч рублей — на 60% выше показателей прошлого года. Новосибирская область закрепилась на второй позиции с отметкой 99,3 тысячи рублей, прибавив 44% к прошлогодним значениям. Ставропольский край замыкает тройку с показателем 55 тысяч рублей, продемонстрировав рост на 34%.

"Рост зарплат в таких масштабах указывает на дефицит кадров, соответствующих новым требованиям безопасности. Рынок труда реагирует на структурную трансформацию, где компетенции становятся главным активом", — резюмировала экономист Ирина Костина.

Регион Прирост зарплатных предложений
Башкортостан 60%
Новосибирская область 44%
Ставропольский край 34%

Трансформация спроса и новые стандарты

Число откликов соискателей в бьюти-сфере увеличилось на 31%. Эксперты связывают это с привлекательностью индустрии, которая переходит на рельсы технологизации. Процедуры вроде "умного" педикюра показывают рост на 42%, подтверждая запрос на рациональное потребление услуг. Традиционные методы теряют позиции, уступая место качественному уходу, где спа-процедуры стали востребованы в 1,5 раза чаще.

"Добровольный ГОСТ вынуждает салоны проводить аудит квалификации персонала. Те, кто не проходит фильтр безопасности, теряют клиента. В условиях финансовой грамотности потребитель голосует за надежность", — констатировала комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Спрос на быстрые решения также демонстрирует пиковые значения. Экспресс-педикюр вырос на 69%. Сегмент маникюра без покрытия увеличился в 1,5 раза — клиенты стремятся минимизировать временные затраты при сохранении эстетики.

Ответы на популярные вопросы о рынке бьюти-услуг

Влияет ли добровольный ГОСТ на обязательства работодателя?

Государственный стандарт создает базу для регулирования споров. Салоны, принявшие его, защищены от претензий при условии соблюдения регламентов.

Почему зарплаты растут неравномерно по регионам?

Фактор локального спроса и уровень конкуренции первичны. Свободные ниши в регионах быстрее заполняются квалифицированными кадрами через агрегаторы услуг.

Стоит ли ожидать повышения цен для клиентов?

Да. Расходы на профессиональное обучение и сертификацию мастеров переносятся в структуру конечной стоимости услуги.

Какие направления в маникюре сейчас наиболее перспективны?

Технологичные услуги с минимальным риском травматизма, такие как пилочный и аппаратный "умный" педикюр, показывают стабильную динамику спроса.

Читайте также

Экспертная проверка: Ирина Костина (экономист по рынку труда), Ксения Руднева (комплаенс-офицер)
Автор Татьяна Фёдорова
Татьяна Олеговна Фёдорова — юрист по защите прав потребителей, специализируется на спорах с маркетплейсами и в сфере услуг, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы маникюр
Новости Все >
Математика выживания: новый золотой стандарт защиты сердца
В Госдуме рассказали, что мешает продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет
Роковой финал: мать знаменитого актёра вспомнила обстоятельства смерти отца Мэттью Макконахи
Возлюбленная Башарова ответила на вопросы о скандалах актёра: почему она не верит обвинениям бывших жён
Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают
Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время
Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России
АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему
Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов
Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают
Вам звонят из ПВЗ: новая схема обмана на Wildberries и Ozon, которая обчищает карты
Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время
Шифер и ондулин в мусор: дешевая кровля, которая служит 50 лет и выглядит богато
Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Интеллект на 20 Ваттах: как живые клетки мыши решают задачи современных нейросетей
АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему
Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов
Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.