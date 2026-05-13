Битва за деньги: какие банки продолжают держать высокие ставки по вкладам вопреки рынку

Банковский сектор входит в фазу планового охлаждения. Высокие ставки по депозитам, еще недавно привлекавшие миллионы вкладчиков, постепенно уступают место более умеренной доходности. Разберемся, какая стратегия сбережений остается жизнеспособной в текущих макроэкономических условиях.

Реальность депозитного рынка

Вклады с защитой до 1,4 млн рублей остаются наиболее предсказуемым инструментом для сохранения капитала. Пока процентная ставка перекрывает инфляционный фон, депозиты сохраняют свою эффективность. Массовый отток частного капитала начнется лишь в момент, когда доходность вкладов просядет ниже уровня инфляции — тогда накопления потребуют поиска альтернатив, например, инструментов с стратегией инвестирования и капитализацией активов.

"Инвесторам стоит смотреть на реальную доходность, а не на номинальные цифры в рекламе. Опережающий инфляцию доход возможен только при грамотном распределении активов, а не при "парковке" денег на одном счете", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Битва за ликвидность

Крупные игроки финансового рынка меняют тактику. Агрессивный сбор средств завершен — портфели насыщены. Фокус смещается на удержание текущей базы клиентов. Обратная ситуация наблюдается в банках второго эшелона. Там борьба за ликвидность остается острой, что вынуждает их удерживать повышенные проценты вопреки общим рыночным трендам.

"Банки перестали предлагать экстремальные ставки как базовый продукт. Сейчас это скорее маркетинговый инструмент для привлечения новых клиентов через акции. Рынок ищет баланс между маржинальностью бизнеса и стоимостью фондирования", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Период Прогнозная ставка До 6 месяцев (конец 2026) 9-11% годовых Свыше 1 года (конец 2026) Менее 8%

Прогноз доходности до 2026 года

Ожидается планомерное снижение ставок вслед за изменением политики регулятора. К концу 2026 года депозитные продукты потеряют статус сверхдоходных. Консервативным вкладчикам придется привыкать к доходности ниже двузначных значений. В таких условиях критически важно снижать транзакционные издержки и избегать маркетинговых манипуляций в розничном секторе.

"Снижение ставок — это всегда сигнал к смене модели поведения. Если вклад перестает покрывать риск инфляции, накопления должны перетекать в более сложные, но эффективные инструменты защиты капитала", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о депозитах

Защищены ли вклады при банкротстве банка?

Да, система страхования вкладов гарантирует возврат средств до 1,4 млн рублей включительно.

Почему ставки в разных банках сильно отличаются?

Банки второго эшелона нуждаются в ликвидности сильнее гигантов, поэтому предлагают повышенную доходность для привлечения клиентов.

Стоит ли открывать долгосрочный вклад сейчас?

На пике ставок это выгодно, но при ожидаемом снижении ключевой ставки банки будут снижать доходность по новым депозитам.

Является ли вклад лучшим вложением?

Это лучший инструмент для сохранения средств без риска, но не всегда оптимальный для приумножения капитала в условиях инфляции.

