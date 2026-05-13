Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кравцов

Битва за деньги: какие банки продолжают держать высокие ставки по вкладам вопреки рынку

Экономика

Банковский сектор входит в фазу планового охлаждения. Высокие ставки по депозитам, еще недавно привлекавшие миллионы вкладчиков, постепенно уступают место более умеренной доходности. Разберемся, какая стратегия сбережений остается жизнеспособной в текущих макроэкономических условиях.

Вклад денег
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вклад денег

Реальность депозитного рынка

Вклады с защитой до 1,4 млн рублей остаются наиболее предсказуемым инструментом для сохранения капитала. Пока процентная ставка перекрывает инфляционный фон, депозиты сохраняют свою эффективность. Массовый отток частного капитала начнется лишь в момент, когда доходность вкладов просядет ниже уровня инфляции — тогда накопления потребуют поиска альтернатив, например, инструментов с стратегией инвестирования и капитализацией активов.

"Инвесторам стоит смотреть на реальную доходность, а не на номинальные цифры в рекламе. Опережающий инфляцию доход возможен только при грамотном распределении активов, а не при "парковке" денег на одном счете", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Битва за ликвидность

Крупные игроки финансового рынка меняют тактику. Агрессивный сбор средств завершен — портфели насыщены. Фокус смещается на удержание текущей базы клиентов. Обратная ситуация наблюдается в банках второго эшелона. Там борьба за ликвидность остается острой, что вынуждает их удерживать повышенные проценты вопреки общим рыночным трендам.

"Банки перестали предлагать экстремальные ставки как базовый продукт. Сейчас это скорее маркетинговый инструмент для привлечения новых клиентов через акции. Рынок ищет баланс между маржинальностью бизнеса и стоимостью фондирования", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Период Прогнозная ставка
До 6 месяцев (конец 2026) 9-11% годовых
Свыше 1 года (конец 2026) Менее 8%

Прогноз доходности до 2026 года

Ожидается планомерное снижение ставок вслед за изменением политики регулятора. К концу 2026 года депозитные продукты потеряют статус сверхдоходных. Консервативным вкладчикам придется привыкать к доходности ниже двузначных значений. В таких условиях критически важно снижать транзакционные издержки и избегать маркетинговых манипуляций в розничном секторе.

"Снижение ставок — это всегда сигнал к смене модели поведения. Если вклад перестает покрывать риск инфляции, накопления должны перетекать в более сложные, но эффективные инструменты защиты капитала", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о депозитах

Защищены ли вклады при банкротстве банка?

Да, система страхования вкладов гарантирует возврат средств до 1,4 млн рублей включительно.

Почему ставки в разных банках сильно отличаются?

Банки второго эшелона нуждаются в ликвидности сильнее гигантов, поэтому предлагают повышенную доходность для привлечения клиентов.

Стоит ли открывать долгосрочный вклад сейчас?

На пике ставок это выгодно, но при ожидаемом снижении ключевой ставки банки будут снижать доходность по новым депозитам.

Является ли вклад лучшим вложением?

Это лучший инструмент для сохранения средств без риска, но не всегда оптимальный для приумножения капитала в условиях инфляции.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист Ирина Костина
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы банки финансы экономика инвестиции ключевая ставка
Новости Все >
Возлюбленная Башарова ответила на вопросы о скандалах актёра: почему она не верит обвинениям бывших жён
Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают
Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время
Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России
АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему
Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов
Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского
Исторический момент в Каннах: режиссёр Властелина колец удостоен высшей почести
Медицинский сон или мучения: как добиться бесплатной анестезии
США перед выбором: новые требования Ирана ставят сделку под вопрос
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Последние материалы
Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают
Вам звонят из ПВЗ: новая схема обмана на Wildberries и Ozon, которая обчищает карты
Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время
Шифер и ондулин в мусор: дешевая кровля, которая служит 50 лет и выглядит богато
Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Интеллект на 20 Ваттах: как живые клетки мыши решают задачи современных нейросетей
АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему
Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов
Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.