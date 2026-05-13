Вам звонят из ПВЗ: новая схема обмана на Wildberries и Ozon, которая обчищает карты

Покупки на маркетплейсах превратились в охотничье поле для профессиональных манипуляторов. Злоумышленники виртуозно имитируют работу сервисов, чтобы добраться до ваших банковских счетов и личных данных. Рассказываем, как распознать скрытые угрозы и защитить свои финансы от изощренных цифровых атак.

Фото: Pravda.ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Распаковка картонной коробки

Сценарии телефонной манипуляции

Злоумышленники имитируют работу сотрудников пунктов выдачи заказов. Под предлогом курьерской доставки они пытаются выманить СНИЛС или коды верификации. Эти данные открывают доступ к учетным записям на государственных порталах. Подобные действия часто становятся первым этапом в цепочке хищений, где конечной целью является оформление кредита на чужое имя без ведома владельца документов.

"Индустрия хищений перешла к тактике многоступенчатых атак. Сначала преступники собирают цифровой профиль жертвы через маркетплейс, а затем наносят удар по банковским счетам", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Другой вектор атаки связан с эксплуатацией страха потери доступа. Легенда о подозрительном входе в личный кабинет заставляет пользователя действовать импульсивно. Жертва передает пароль из СМС, фактически отдавая ключи от аккаунта, где привязаны платежные инструменты. Нередко после такого взлома граждане сталкиваются с ситуацией, когда на них висит финансовая ловушка с долгами за товары, которые они не заказывали.

Анатомия цифрового подлога

Фишинг остается востребованным инструментом из-за низкой себестоимости. Рассылки о закрытых распродажах направляют трафик на зеркальные сайты. Интерфейс таких страниц до мелких деталей копирует Wildberries или Ozon. После ввода реквизитов карты происходит не оплата покупки, а полная компрометация платежных данных, что требует немедленной блокировки пластика.

"Любая просьба сообщить код из уведомления — это сигнал о попытке взлома. Регулятор и площадки никогда не запрашивают такие данные в телефонном режиме", — объяснил специально для Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Иногда преступники заходят через предложения помощи. Схема с ошибочным переводом за возврат товара вынуждает человека участвовать в транзакциях, которые могут классифицироваться как дроппинг и блокировка счета по 115-ФЗ. Это создает риски не только потери денег, но и попадания в черные списки банковской системы.

Механизмы институциональной защиты

Для минимизации ущерба платформам необходимо внедрять сквозную аналитику действий пользователей. Государственное регулирование также ужесточается, требуя от маркетплейсов более тщательной идентификации продавцов и защиты каналов связи. Однако когнитивные искажения, возникающие при прямом контакте с аферистом, остаются главной брешью в обороне. Психологическое давление часто перевешивает технические барьеры.

Тип угрозы Критическая точка Звонок из ПВЗ Запрос СНИЛС или кода СМС Фишинг Ввод карты на стороннем ресурсе Ложный возврат Перевод средств по чужим реквизитам

Ответы на популярные вопросы

Как проверить подлинность звонка от маркетплейса?

Официальные представители площадок крайне редко звонят клиентам. Любые уточнения по заказам отображаются во внутреннем чате приложения. Если собеседник требует данные, выходящие за рамки номера заказа, диалог следует прекратить.

Может ли маркетплейс просить паспортные данные по телефону?

Нет. Запрос документов возможен только при оформлении таможенного декларирования для зарубежных заказов через защищенные формы в личном кабинете. По телефону такие сведения не передаются.

Что делать, если код из СМС уже продиктован?

Необходимо немедленно зайти в настройки профиля и завершить все активные сессии на других устройствах. После этого нужно сменить пароль и связаться с поддержкой банка для временной блокировки привязанных карт.