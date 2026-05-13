Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никита Волков

Бегство из онлайн: почему изъятие наличных средств в РФ в начале мая обновило максимум за 15 лет

Экономика

Российская финансовая система зафиксировала аномальный всплеск спроса на наличные средства в первой декаде мая. Масштаб изъятия денег из банковского контура обновил исторические максимумы, что требует оценки не только потребительской психологии, но и факторов технологической инфраструктуры.

Оплата покупок наличными
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата покупок наличными

Масштабы изъятия: цифры без эмоций

Статистика Банка России подтверждает: в период с 30 апреля по 11 мая объем наличных денег на руках у населения вырос на 210,5 млрд рублей. Данная динамика стала абсолютным рекордом для майских праздников за последние 15 лет. Для сравнения, аналогичный период прошлого года демонстрировал пятикратное отставание — рост составил лишь 41,2 млрд рублей.

"Инвесторам и вкладчикам стоит понимать, что такие скачки ликвидности — это краткосрочный шум, который быстро гасится внутренними механизмами финансовой устойчивости при сохранении текущей ключевой ставки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Период наблюдения Прирост наличных (млрд руб.)
Май 2023 г. 41,2
Май 2026 г. (текущие значения) 210,5

Технологические ограничения как драйвер спроса

Экспертное сообщество связывает текущий тренд с локальными проблемами доступности цифровой инфраструктуры. Устойчивость платежных систем зависит от стабильности связи. Любые перебои в работе мобильного интернета, зафиксированные в начале мая, провоцируют у граждан естественный защитный рефлекс — переход к материальным носителям ценности.

"Когда цифровой контур дает сбой, население интуитивно перестраховывается. Это ситуативная реакция, которая не является системной угрозой для экономики, но наглядно показывает зависимость платежного поведения от стабильности сетей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Тенденция к росту наличности наблюдается третий месяц подряд. Суммарный прирост в апреле составил 607,3 млрд рублей. Регулятор ожидает, что после коррекции потребительского цикла после праздников часть средств вернется на депозиты.

"Рост спроса на наличность — это часто результат опасений за доступность финансовых активов при сбоях в работе мобильной инфраструктуры", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Ответы на популярные вопросы о хранении личных средств

Почему ЦБ считает рост наличности ситуативным?

Исторические данные показывают, что после периодов повышенного спроса наступает фаза возврата денег в банковскую систему по мере нормализации привычного потребления.

Является ли хранение наличных защитой от инфляции?

Напротив. Наличные не приносят процентного дохода, теряя покупательную способность быстрее, чем депозиты или инструменты с капитализацией активов.

Безопасно ли сейчас переводить крупные суммы онлайн?

Современные банковские шлюзы защищены протоколами безопасности, однако при проведении сделок эксперты рекомендуют использовать аккредитивы или эскроу-счета для минимизации рисков.

Стоит ли бежать вслед за рынком и снимать деньги со счетов?

Экономическая целесообразность подсказывает сохранение средств на счетах, так как ставки по вкладам сейчас компенсируют инфляционные ожидания.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов, специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева
Автор Никита Волков
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы финансы
Новости Все >
Возлюбленная Башарова ответила на вопросы о скандалах актёра: почему она не верит обвинениям бывших жён
Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают
Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время
Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России
АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему
Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов
Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского
Исторический момент в Каннах: режиссёр Властелина колец удостоен высшей почести
Медицинский сон или мучения: как добиться бесплатной анестезии
США перед выбором: новые требования Ирана ставят сделку под вопрос
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Последние материалы
Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают
Вам звонят из ПВЗ: новая схема обмана на Wildberries и Ozon, которая обчищает карты
Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время
Шифер и ондулин в мусор: дешевая кровля, которая служит 50 лет и выглядит богато
Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Интеллект на 20 Ваттах: как живые клетки мыши решают задачи современных нейросетей
АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему
Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов
Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.