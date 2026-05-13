Бегство из онлайн: почему изъятие наличных средств в РФ в начале мая обновило максимум за 15 лет

Российская финансовая система зафиксировала аномальный всплеск спроса на наличные средства в первой декаде мая. Масштаб изъятия денег из банковского контура обновил исторические максимумы, что требует оценки не только потребительской психологии, но и факторов технологической инфраструктуры.

Оплата покупок наличными

Масштабы изъятия: цифры без эмоций

Статистика Банка России подтверждает: в период с 30 апреля по 11 мая объем наличных денег на руках у населения вырос на 210,5 млрд рублей. Данная динамика стала абсолютным рекордом для майских праздников за последние 15 лет. Для сравнения, аналогичный период прошлого года демонстрировал пятикратное отставание — рост составил лишь 41,2 млрд рублей.

"Инвесторам и вкладчикам стоит понимать, что такие скачки ликвидности — это краткосрочный шум, который быстро гасится внутренними механизмами финансовой устойчивости при сохранении текущей ключевой ставки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Период наблюдения Прирост наличных (млрд руб.) Май 2023 г. 41,2 Май 2026 г. (текущие значения) 210,5

Технологические ограничения как драйвер спроса

Экспертное сообщество связывает текущий тренд с локальными проблемами доступности цифровой инфраструктуры. Устойчивость платежных систем зависит от стабильности связи. Любые перебои в работе мобильного интернета, зафиксированные в начале мая, провоцируют у граждан естественный защитный рефлекс — переход к материальным носителям ценности.

"Когда цифровой контур дает сбой, население интуитивно перестраховывается. Это ситуативная реакция, которая не является системной угрозой для экономики, но наглядно показывает зависимость платежного поведения от стабильности сетей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Тенденция к росту наличности наблюдается третий месяц подряд. Суммарный прирост в апреле составил 607,3 млрд рублей. Регулятор ожидает, что после коррекции потребительского цикла после праздников часть средств вернется на депозиты.

"Рост спроса на наличность — это часто результат опасений за доступность финансовых активов при сбоях в работе мобильной инфраструктуры", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Ответы на популярные вопросы о хранении личных средств

Почему ЦБ считает рост наличности ситуативным?

Исторические данные показывают, что после периодов повышенного спроса наступает фаза возврата денег в банковскую систему по мере нормализации привычного потребления.

Является ли хранение наличных защитой от инфляции?

Напротив. Наличные не приносят процентного дохода, теряя покупательную способность быстрее, чем депозиты или инструменты с капитализацией активов.

Безопасно ли сейчас переводить крупные суммы онлайн?

Современные банковские шлюзы защищены протоколами безопасности, однако при проведении сделок эксперты рекомендуют использовать аккредитивы или эскроу-счета для минимизации рисков.

Стоит ли бежать вслед за рынком и снимать деньги со счетов?

Экономическая целесообразность подсказывает сохранение средств на счетах, так как ставки по вкладам сейчас компенсируют инфляционные ожидания.

