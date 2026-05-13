Турбины шепчут о миллионах: в омской энергетике открыли вакансии с зарплатами до небес

Омское энергетическое предприятие АО "ТГК-11" объявило о поиске руководителей для двух ключевых структурных подразделений. Компания, чья деятельность напрямую влияет на мировую динамику энергоносителей, готова предложить успешным кандидатам заработную плату в диапазоне от 105 до 186 тысяч рублей. Информация о кадровом поиске размещена на государственном портале "Работа России".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva

Первая вакансия ориентирована на профессионалов с высшим техническим образованием, обладающих стажем не менее трех лет, из которых минимум два года должны быть связаны с управленческой деятельностью. Будущему начальнику цеха предстоит работать на улице 10 лет Октября, 219/2, отвечая за диагностику, ремонт и наладку турбинного оборудования. Уровень вознаграждения на данной позиции варьируется от 105 000 до 183 000 рублей.

Второе предложение предназначено для специалистов с профильным образованием в области автоматизации производственных процессов. Кандидат также должен обладать трехлетним инженерно-техническим стажем в энергетике, а рабочее место расположено на проспекте Губкина 7/2. Здесь компания предлагает более высокий стартовый порог оплаты труда, начинающийся от 151 000 рублей, при этом верхний предел дохода составляет 186 000 рублей, как отмечает издание gorod55.ru.

"Высокий уровень предлагаемых окладов в энергетическом секторе объясняется острой нехваткой квалифицированных инженерных кадров, способных обеспечивать бесперебойную работу критической инфраструктуры. Масштаб ответственности на таких предприятиях несопоставим с коммерческим сектором, поэтому работодатели вынуждены индексировать зарплаты для удержания экспертов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Максим Ковалев.

Ответы на популярные вопросы о кадровых предложениях в энергетике

Какие обязательные требования предъявляются к претендентам?

Кандидаты обязаны иметь высшее профильное образование и стаж работы по специальности не менее трех лет.

Что входит в основной круг задач начальника цеха по ТАИ?

Специалист должен обеспечивать исправность средств измерения, планировать ремонтные работы и координировать персонал для выполнения задач.

Где именно предстоит работать сотрудникам?

Производственные площадки предприятия расположены на улице 10 лет Октября, 219/2, и на проспекте Губкина 7/2.

Каков диапазон предлагаемой заработной платы?

В зависимости от вакансии, доход успешного соискателя может составлять от 105 000 до 186 000 рублей в месяц.

