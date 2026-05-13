Эпоха доступных наличных заканчивается: почему банки массово убирают банкоматы и к чему это приведет

Банковская инфраструктура переживает фазу жесткой оптимизации. Эпоха избыточного присутствия банкоматов на каждом углу завершена. Регуляторная логика проста: содержание устройств превратилось в токсичную статью расходов. На фоне тотальной цифровизации и доминирования СБП "железные ящики" простаивают, генерируя убытки вместо ликвидности. Банки безжалостно вырезают нерентабельные узлы, оставляя только точки с гарантированным трафиком.
Банкомат сегодня — это дорогой и капризный актив. Инкассация, аренда квадратных метров в ТЦ, фонд оплаты труда сервисных инженеров и программное обеспечение съедают маржу. Когда клиент переводит деньги по номеру телефона, он не платит за это банку. Но когда он снимает пять тысяч рублей в малолюдном переулке, стоимость этой операции для кредитной организации может превышать доход от клиента за месяц. Система избавляется от балласта.
"Обслуживание сети устройств самообслуживания требует колоссальных операционных затрат. В условиях высокой инфляции и дефицита комплектующих банки вынуждены пересматривать инвестиционную политику в пользу софта, а не железа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Финансовый сектор перекладывает функции выдачи купюр на смежные индустрии. Внедряется модель агентской сети: кассы супермаркетов (сервис cash out), отделения почты и МФЦ. Банк перестает быть единственным местом, где "живут" деньги. Однако за доступность приходится платить скоростью и лимитами. Большие суммы по-прежнему требуют личного визита в офис, что становится фильтром для контроля за операциями.
|Способ получения
|Основной риск/нюанс
|Касса супермаркета (Cash out)
|Низкие лимиты (обычно до 5000 руб.) и обязательная покупка
|Партнерская сеть банкоматов
|Риск внезапного изменения условий и скрытых комиссий
|Касса отделения банка
|Требование предварительного заказа суммы и подтверждающих документов
Для многих граждан переход к безналичным расчетам стал вынужденным. Те, кто привык хранить накопления "в тумбочке", сталкиваются с трудностями. Простые накопления в физическом виде теряют смысл не только из-за инфляции, но и из-за снижения мобильности этих средств.
"Важно понимать: бесплатный доступ к кэшу — это привилегия, а не право. Банки закладывают расходы на инфраструктуру в тарифы, и если вы не выполняете условия по обороту кошелька, вы будете платить за каждое касание банкомата", — подчеркнул финансовый консультант Кравцов Илья.
Исчезновение банкомата за углом — только вершина айсберга. Меняется сама архитектура тарифов. Банки вводят многоуровневые системы комиссий. Часто клиент платит и своему банку "за обслуживание", и стороннему — "за использование устройства". Бесплатное снятие часто маскируется под обязательные траты по карте: не потратил 30 тысяч рублей в месяц — плати процент за обналичивание.
Ситуация осложняется общим давлением на доходы. Для многих категорий населения, особенно тех, чей уровень жизни близок к закредитованности, любая лишняя комиссия в 200-300 рублей становится ощутимой потерей. Финансовая грамотность теперь требует не только умения копить, но и навыка навигации в партнерских сетях крупных игроков рынка.
"Банки превращают выдачу наличных в заградительный барьер. Это метод борьбы за ликвидность — деньги должны оставаться внутри системы, на счетах и в обороте", — резюмировал в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Антон Дорофеев.
Скорее всего, точка была признана нерентабельной. Банки анализируют количество операций и стоимость аренды. Если трафик падает, устройство демонтируют.
Да, это стандартная процедура cash-out. Операция защищена пин-кодом. Главное неудобство — лимиты и необходимость совершить покупку.
Да. Более того, при суммах свыше 100-600 тысяч рублей банк обязан провести процедуру финмониторинга и может запросить источник происхождения средств.
Информация о комиссии должна выводиться на экран устройства до подтверждения операции. Внимательно читайте текст перед вводом пин-кода.
