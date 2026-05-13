Эпоха доступных наличных заканчивается: почему банки массово убирают банкоматы и к чему это приведет

Банковская инфраструктура переживает фазу жесткой оптимизации. Эпоха избыточного присутствия банкоматов на каждом углу завершена. Регуляторная логика проста: содержание устройств превратилось в токсичную статью расходов. На фоне тотальной цифровизации и доминирования СБП "железные ящики" простаивают, генерируя убытки вместо ликвидности. Банки безжалостно вырезают нерентабельные узлы, оставляя только точки с гарантированным трафиком.

Экономика демонтажа: почему банкоматы идут под нож

Банкомат сегодня — это дорогой и капризный актив. Инкассация, аренда квадратных метров в ТЦ, фонд оплаты труда сервисных инженеров и программное обеспечение съедают маржу. Когда клиент переводит деньги по номеру телефона, он не платит за это банку. Но когда он снимает пять тысяч рублей в малолюдном переулке, стоимость этой операции для кредитной организации может превышать доход от клиента за месяц. Система избавляется от балласта.

"Обслуживание сети устройств самообслуживания требует колоссальных операционных затрат. В условиях высокой инфляции и дефицита комплектующих банки вынуждены пересматривать инвестиционную политику в пользу софта, а не железа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Новые точки входа: где искать наличные

Финансовый сектор перекладывает функции выдачи купюр на смежные индустрии. Внедряется модель агентской сети: кассы супермаркетов (сервис cash out), отделения почты и МФЦ. Банк перестает быть единственным местом, где "живут" деньги. Однако за доступность приходится платить скоростью и лимитами. Большие суммы по-прежнему требуют личного визита в офис, что становится фильтром для контроля за операциями.

Способ получения Основной риск/нюанс
Касса супермаркета (Cash out) Низкие лимиты (обычно до 5000 руб.) и обязательная покупка
Партнерская сеть банкоматов Риск внезапного изменения условий и скрытых комиссий
Касса отделения банка Требование предварительного заказа суммы и подтверждающих документов

Для многих граждан переход к безналичным расчетам стал вынужденным. Те, кто привык хранить накопления "в тумбочке", сталкиваются с трудностями. Простые накопления в физическом виде теряют смысл не только из-за инфляции, но и из-за снижения мобильности этих средств.

"Важно понимать: бесплатный доступ к кэшу — это привилегия, а не право. Банки закладывают расходы на инфраструктуру в тарифы, и если вы не выполняете условия по обороту кошелька, вы будете платить за каждое касание банкомата", — подчеркнул финансовый консультант Кравцов Илья.

Тарифные барьеры и двойные комиссии

Исчезновение банкомата за углом — только вершина айсберга. Меняется сама архитектура тарифов. Банки вводят многоуровневые системы комиссий. Часто клиент платит и своему банку "за обслуживание", и стороннему — "за использование устройства". Бесплатное снятие часто маскируется под обязательные траты по карте: не потратил 30 тысяч рублей в месяц — плати процент за обналичивание.

Ситуация осложняется общим давлением на доходы. Для многих категорий населения, особенно тех, чей уровень жизни близок к закредитованности, любая лишняя комиссия в 200-300 рублей становится ощутимой потерей. Финансовая грамотность теперь требует не только умения копить, но и навыка навигации в партнерских сетях крупных игроков рынка.

"Банки превращают выдачу наличных в заградительный барьер. Это метод борьбы за ликвидность — деньги должны оставаться внутри системы, на счетах и в обороте", — резюмировал в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Антон Дорофеев.

Стратегия выживания: чек-лист

  • Проверьте в приложении список банков-партнеров вашего эмитента.
  • Снимайте крупные суммы раз в месяц через кассу по предзаказу.
  • Используйте СБП для перевода на карту того банка, чей банкомат стоит ближе к дому.
  • Не снимайте мелкие суммы (до 1000 руб.) в "чужих" сетях из-за минимального порога комиссии.

Ответы на популярные вопросы о снятии наличных

Почему мой банк убрал банкомат из ближайшего магазина?

Скорее всего, точка была признана нерентабельной. Банки анализируют количество операций и стоимость аренды. Если трафик падает, устройство демонтируют.

Безопасно ли снимать деньги на кассе в супермаркете?

Да, это стандартная процедура cash-out. Операция защищена пин-кодом. Главное неудобство — лимиты и необходимость совершить покупку.

Правда ли, что за снятие в кассе банка могут попросить паспорт?

Да. Более того, при суммах свыше 100-600 тысяч рублей банк обязан провести процедуру финмониторинга и может запросить источник происхождения средств.

Как узнать, берет ли комиссию "чужой" банкомат?

Информация о комиссии должна выводиться на экран устройства до подтверждения операции. Внимательно читайте текст перед вводом пин-кода.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Кравцов Илья, оценщик бизнеса Антон Дорофеев
Автор Никита Волков
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы банки бюджет деньги финансы экономика безопасность
