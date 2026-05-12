Цифры против реальности: на сколько на самом деле выросли доходы пенсионеров в Башкирии

Статистические показатели пенсионных начислений, представленные Социальным фондом России, демонстрируют изменения в финансовом положении граждан. Согласно актуальным данным, средний размер пенсии в Башкирии за минувший год увеличился на 1866 рублей, что эквивалентно росту на 8,2%. Если в прошлом году пожилые люди ежемесячно получали в среднем 22 849 рублей, то текущий показатель достиг отметки в 24 715 рублей.

Специалисты отмечают выраженную разницу в доходах между работающими и неработающими пенсионерами. В республике граждане продолжающие трудовую деятельность получают в среднем 23 844 рубля, в то время как те, кто находится на заслуженном отдыхе — 24 903 рубля. Подобная динамика, как свидетельствует региональная аналитика, во многом объясняется отсутствием индексации выплат для работающей категории.

"Объективно оценить изменение благосостояния можно лишь через призму реальной инфляции, которая зачастую опережает номинальную индексацию. Для большинства пенсионеров прирост в 1866 рублей оказывается незаметным из-за опережающего удорожания продуктов питания и базовых медицинских услуг", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Максим Ковалев.

Общероссийская статистика показывает более высокие значения: средняя пенсия по стране составляет 25 398 рублей. Как отмечает издание mkset.ru со ссылкой на финансового аналитика Антона Ковалева, разница между работающими и неработающими пенсионерами в Башкирии составляет около тысячи рублей, что даже ниже среднероссийского дисбаланса в 2146 рублей. В официальных отчетах также указывается, что самозанятые граждане при соблюдении условий многолетних взносов в Социальный фонд могут в перспективе рассчитывать на выплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно.

