Дома в Подмосковье отдают со скидкой 15%: почему загородное жилье начало дешеветь

Мечта о собственном саде и тишине за окном становится доступнее, но не по тем причинам, на которые многие рассчитывали. Загородные дома перестали быть золотой жилой для перекупщиков. Глядя на ценники, понимаешь: рынок выдохся, а азарт покупателей сменился холодным расчетом у калькулятора.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Наследство и ипотека

Почему дома больше не растут в цене

Резкий взлет спроса, который мы видели во время пандемии, окончательно сошел на нет. Сегодня загородная недвижимость прибавляет в весе всего 2—4% за год. Если учесть инфляцию, то в реальности дома даже немного дешевеют. Покупатель стал капризным: его больше не заманишь просто свежим воздухом. Теперь люди смотрят, как далеко школа, сколько стоит чистка дорог от снега и не придется ли платить огромные деньги за отопление огромных пустых комнат.

"На рынке сейчас сложилась странная ситуация. Дешевых предложений почти нет, их быстро раскупают. Но и на дорогие особняки очереди не стоят. Люди уходят в покупку пустой земли, чтобы строиться самим и по своим силам", — рассказал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Главным тормозом стала ипотека. Если на квартиры (но не на апартаменты) долго работали льготные программы, то для частного сектора правила всегда были жестче. Банки требуют идеальные документы на землю, качественные материалы стен и надежных подрядчиков. Не каждый дом проходит этот жесткий фильтр.

Региональный срез: тишина в Подмосковье

В Московской области цены практически замерли, показав рост всего в 1%. В Ленинградской области дела идут чуть бодрее — плюс 3,5%, но и это не покрывает расходы на содержание строящегося жилья. Рынок замер в ожидании перемен.

Регион / Тип объекта Изменение цены за год Подмосковье (частные дома) +1% Ленинградская область +3,5% Земельные участки (в среднем) +2%

Интересно, что разрыв между ценой дома и квартиры заметнее всего в дорогом классе. Там усадьба может стоить как пять квартир. А вот в эконом-вариантах картинка обратная: иногда таунхаус обходится дешевле, чем однушка в бетонной многоэтажке, где даже застройщики едва сводят концы с концами.

Важный нюанс: как получить скидку

Тот самый секрет ощутимой выгоды кроется в работе с частниками. В отличие от крупных застройщиков, которые связаны кредитами и не могут сильно падать в цене, обычные владельцы домов готовы торговаться. Если объект стоит без движения три-четыре месяца, хозяин начинает нервничать.

"На вторичном рынке сейчас время покупателя. Живые деньги на руках позволяют сбивать цену на 10—15%. Продавцы старых дач понимают, что завтра покупателей может стать еще меньше", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Рынок стал зрелым. Люди больше не покупают "картинку" из рекламы. Они щупают стены, проверяют напор воды и считают, сколько минут займет дорога до работы. Эмоции ушли, осталась голая экономика. В 2026 году ожидается, что городские квартиры продолжат дорожать по инерции, а загородный мир продолжит плавно спускаться на землю.

Ответы на популярные вопросы о загородном жилье

Выгодно ли сейчас покупать готовый дом для перепродажи?

Нет, этот инструмент перестал работать. Рост цен минимален, а расходы на содержание и налоги съедят всю потенциальную прибыль. Это скорее покупка для себя.

Что дорожает быстрее: дом или земля?

Земельные участки без подряда сейчас в фаворе. Люди предпочитают купить землю с коммуникациями и строить по частям, не влезая в огромные долги.

Правда ли, что на вторичке можно скинуть цену на миллион?

Если дом стоит больше 10 миллионов и продается давно, дисконт в 1—1.5 миллиона вполне реален при условии быстрой сделки и наличия наличных средств.

Читайте также