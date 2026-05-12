Илья Гусев

Ключевая ставка 8% и обвал ипотеки: названы сроки, когда жилье станет доступным

Выбор между ипотекой и съемным жильем перестал быть вопросом математики. Сегодня это скорее тест на стрессоустойчивость и умение планировать жизнь на десятилетия вперед. Пока одни считают переплаты банку, другие отдают деньги чужому человеку и боятся звонка в дверь с просьбой освободить помещение через неделю.

Аренда квартир в Москве

Один важный секрет, который поможет понять, когда аренда выгоднее покупки в кредит, разобран чуть ниже по тексту.

Правила игры на рынке недвижимости

Рынок аренды сейчас напоминает остывающий чай. В крупных городах ажиотаж спал. Спрос успокоился, а в некоторых регионах цены поползли вниз. Снять жилье стало проще, потому что владельцы квартир стали чаще выставлять свои объекты на витрину. Но для тех, кто хочет заработать на сдаче, новости плохие — доходность падает и едва покрывает инфляцию.

"Инвесторам сейчас приходится несладко. При нынешних ставках по депозитам держать деньги на счету часто выгоднее, чем возиться с жильцами. Прозрачности на рынке мало, а расходы на ремонт и налоги съедают кусок прибыли", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ипотека же превратилась в дорогой инструмент. При ставках выше 20% годовых ежемесячный платеж за обычную однушку может шокировать. Стоимость жилья в Москве и требования к зарплате заемщика выросли настолько, что кредит превращается в долговое обязательство с очень высоким порогом входа.

Цена спокойствия и квадратного метра

Главный плюс ипотеки — статус хозяина. Вы можете вбить гвоздь в стену или выкрасить потолок в синий цвет, никого не спрашивая. Но за это приходится платить дисциплиной. Банк не волнует простуда или плохое настроение — платеж должен поступить точно в срок. В аренде же вы платите за мобильность: сегодня живете у метро, завтра — поближе к парку.

Признак Ипотека Аренда
Собственник Заемщик Арендодатель
Платежи Фикс на весь срок Растут с инфляцией
Ремонт Свое решение Согласование

Тот самый секрет: ипотека становится выгоднее аренды только в том случае, если платеж по кредиту не превышает стоимость найма аналогичного жилья более чем на 20-30%. Если же аренда стоит 40 тысяч, а банк просит 100 — вы просто покупаете пассив, который тянет деньги. В такой ситуации разумнее копить на вкладе, пока ключевая ставка не пойдет вниз.

Что будет с деньгами через два года

Экономика работает циклами. Сейчас мы на пике дороговизны денег. Но прогнозы говорят об одном: к 2027 году ситуация может измениться. Когда ставка упадет, заемщики смогут рефинансировать свои тяжелые кредиты. А вот аренда дешеветь не любит. Как только дорожает бензин и хлеб, хозяева квартир вспоминают про инфляцию и поднимают ценник в договоре.

"Жилье всегда дорожает на длинных отрезках времени. Но сейчас мы видим перегрев. Брать рыночную ипотеку под 22% стоит только если есть возможность закрыть её досрочно за год-два. В остальных случаях лучше ждать адресных льготных программ", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Для тех, кто ищет нестандартные пути, всегда есть риск попасть в ловушку. В Подмосковье, например, уже сдают балконы под видом комнат. Это крайний случай, но он показывает — дешевого жилья становится критически мало. Иногда покупка даже маленьких апартаментов в кредит выглядит логичнее, чем бесконечный бег по съемным углам.

Ответы на популярные вопросы об ипотеке и аренде

Что выгоднее, если есть вся сумма на квартиру?

В текущих условиях часто выгоднее положить деньги на депозит под высокий процент и оплачивать аренду из полученного дохода. Так вы сохраните капитал и будете жить на проценты.

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры?

Сильного обвала ждать не стоит, затраты застройщиков только растут. Однако возможны акции и скрытые скидки, которые делают покупку более реальной даже при высокой ставке.

Может ли банк забрать квартиру, если просрочить платеж?

Да, ипотечная квартира находится в залоге. Если выплаты прекращаются, банк имеет право через суд реализовать имущество для погашения долга.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Илья Гусев
Илья Романович Гусев — риск-менеджер, специалист по кредитному и рыночному риску, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
