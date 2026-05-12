Александра Миронова

Одни платят, другие нет: кто из собственников жилья больше не обязан скидываться на капремонт

Жилищное законодательство закрепляет за собственниками квартир обязанность ежемесячно финансировать восстановление инженерных систем и конструкций многоквартирных домов. Тем не менее, статья 169 Жилищного кодекса предусматривает четкие сценарии, при которых платежные обязательства аннулируются или частично компенсируются государством.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кто полностью освобожден от взносов

Обязательство по уплате взносов на капремонт напрямую привязано к статусу объекта недвижимости. Жильцы домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, полностью исключены из системы платежей. Аналогичное правило действует, если органы власти приняли решение об изъятии земельного участка, на котором расположен дом, для нужд государства. Муниципальные наниматели также не несут подобных расходов, так как ответственность за сохранность фонда ложится на собственника — муниципалитет.

"Важно понимать, что льгота не назначается автоматически. Государство требует инициативы от самого гражданина, поэтому при соблюдении критериев необходимо обращаться в МФЦ для оформления выплат", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Татьяна Федорова, юрист по защите прав потребителей.

Правила компенсации для пенсионеров и инвалидов

Для пожилых людей система поддержки работает через возврат средств. Достижение 70-летнего возраста позволяет вернуть 50% платежей, а после 80 лет — 100%. Условием получения выступает отсутствие официального трудоустройства и полная дисциплина в расчетах с управляющими компаниями.

Категория льготника Объем компенсации
Пенсионеры в возрасте 70+ (неработающие) 50% от суммы взноса
Пенсионеры в возрасте 80+ (неработающие) 100% от суммы взноса
Инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами 50% от суммы взноса

Компенсационные выплаты рассчитываются исходя из нормативов площади. Для одиноко проживающего это 33 кв. м, для состава семьи из двух человек — 42 кв. м. Если семья состоит из трех и более граждан, расчет ведет от 18 кв. м на каждого члена семьи. В ряде муниципалитетов действует пост-оплата: гражданин вносит полную сумму в квитанции ЖКХ, после чего получает возврат на банковский счет.

"Система адресной помощи позволяет снизить долговую нагрузку на домохозяйства. Однако гражданам стоит внимательно следить за отсутствием задолженности, так как это основной стоп-фактор для ФНС и органов соцзащиты", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru Ирина Зайцева, налоговый консультант по комплаенс-рискам.

С марта 2026 года срок оплаты коммунальных услуг сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение направлено на синхронизацию платежного графика с поступлением заработной платы большинства работающих россиян.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Можно ли получить льготу при наличии небольшого долга?

Нет, одним из ключевых условий предоставления компенсации является отсутствие задолженности перед оператором капремонта.

Нужно ли инвалидам подавать заявление каждый год?

Сведения о статусе инвалидности поступают в систему межведомственного взаимодействия, но рекомендуется уточнять актуальность данных через Госуслуги.

Включаются ли доходы работающих родственников в расчет льготы?

Льготы для инвалидов и семей с детьми-инвалидами зависят от категории, но наличие работающих лиц в квартире может влиять на критерии нуждаемости, применяемые в конкретном регионе.

Меняется ли порядок оплаты из-за сдвига сроков на 15-е число?

Механизм формирования начислений остается прежним, меняется лишь финальная дата транзакции, что дает больше финансовой гибкости.

"Масштабирование цифровых сервисов через мобильные приложения значительно упрощает контроль перечислений. Клиент видит историю операций и может оперативно отслеживать поступление компенсаций", — предупредил в беседе с Pravda.Ru Артём Рябов, эксперт по тарифам ЖКХ.

Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, налоговый консультант Ирина Зайцева, эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рябов

Автор Александра Миронова
Александра Олеговна Миронова — юрист по персональным данным, специалист по privacy-комплаенсу и защите информации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
