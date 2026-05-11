Донашивание стало нормой: как кризис меняет привычки покупателей по всей России

Российский ритейл первой половины 2026 года вошел в фазу жесткой структурной адаптации. Потребительская модель трансформировалась: количество покупок новой одежды упало на 11%, а средний чек в 3000 рублей стал индикатором не благосостояния, а инфляционного давления.

Фото: https://unsplash.com by Amanda Canas is licensed under Free Цветочные принты в одежде

Рынок перегрет стоимостью логистики и дефицитом сырья. Система отторгает избыточное потребление, принуждая граждан к стратегии "донашивания" и поиску ценности в вещах с историей.

Ценовые ножницы локального производства

Российские бренды оказались в заложниках у собственной структуры затрат. Импортозамещение в легкой промышленности уперлось в стеклянный потолок: до 80% фурнитуры и тканей по-прежнему закупается за валюту.

Одежда подорожала на 36%, обувь — на рекордные 59%. Это горькое лекарство для рынка, где торговля на маркетплейсах требует ювелирной точности в расчетах, чтобы не уйти в минус при текущих ставках.

"Себестоимость производства внутри страны растет из-за кадрового голода и технологического суверенитета, который пока обходится дорого. Мы видим, как осознанное потребление становится вынужденным шагом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Джинсы локального пошива сегодня стоят втрое дороже масс-маркета пятилетней давности. Инвестиционный климат в секторе стагнирует: бизнес перекладывает риски в конечный ценник. Потребитель реагирует рационально — он уходит туда, где качество еще соответствует цене, даже если вещь уже кто-то носил.

Вторичный рынок: от экономии к стратегии

Ресейл в 2026 году — это не подвальные лавки, а институциональный рынок. Объем люксового сегмента б/у вещей достиг 253 млрд рублей. Это признак зрелости: 43% россиян выбирают подержанное не из нищеты, а ради доступа к брендам, чьи эксплуатационные свойства выше азиатского ширпотреба. Люди ищут надежность, которую советские товары когда-то предлагали за счет избыточного запаса прочности.

Показатель (2025-2026) Динамика Продажи новой одежды -11% Посещаемость секонд-хендов +60% Средний чек на ед. товара 3000 руб.

"На фоне снижения реальных доходов покупатель юридически более подкован. Теперь даже в ресейл-сегменте отмечается рост запросов на проверку подлинности и защиту прав при дистанционных покупках", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru. Татьяна Федорова.

География "донашивания" и ресурсный предел

Цифровой ресейл захватил столицы: в Москве 45% покупок электроники и брендов проходит через платформы. На Дальнем Востоке доминирует качественный импорт из Кореи, а в малых городах секонд-хенды закрывают до 80% семейного гардероба.

Но рынок близок к пику. Качество современных вещей падает, что снижает их ликвидность для последующей перепродажи. Когда запасы коллекций 2019-2022 годов иссякнут, ритейл столкнется с "дефицитом износостойкости".

Государство внимательно следит за оборотами платформ. Планируемый НДС на зарубежные товары может еще сильнее сдвинуть фокус на внутренний вторичный рынок. Налоговое администрирование становится прозрачнее, заставляя даже мелких перекупщиков задумываться о декларациях 3-НДФЛ и легализации доходов.

"Рынок недвижимости и товаров длительного пользования замирает. Потребитель уходит в сберегательную модель, где каждая покупка — это инвестиция в срок службы, а не в эмоции", — отметил финансовый аналитик Никита Волков специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о рынке ритейла

Почему цены растут при падении спроса?

Это классический перегрев из-за роста издержек: логистика, импортные комплектующие и дефицит кадров заставляют производителей повышать маржу, чтобы просто остаться на плаву.

Выгодно ли вкладываться в закупку одежды сейчас?

Только при условии покупки качественных брендовых вещей с высоким потенциалом перепродажи. Быстрая мода теряет ценность уже через сезон.

Читайте также