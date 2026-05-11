Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алина Корнеева

Донашивание стало нормой: как кризис меняет привычки покупателей по всей России

Экономика

Российский ритейл первой половины 2026 года вошел в фазу жесткой структурной адаптации. Потребительская модель трансформировалась: количество покупок новой одежды упало на 11%, а средний чек в 3000 рублей стал индикатором не благосостояния, а инфляционного давления.

Цветочные принты в одежде
Фото: https://unsplash.com by Amanda Canas is licensed under Free
Цветочные принты в одежде

Рынок перегрет стоимостью логистики и дефицитом сырья. Система отторгает избыточное потребление, принуждая граждан к стратегии "донашивания" и поиску ценности в вещах с историей.

Ценовые ножницы локального производства

Российские бренды оказались в заложниках у собственной структуры затрат. Импортозамещение в легкой промышленности уперлось в стеклянный потолок: до 80% фурнитуры и тканей по-прежнему закупается за валюту.

Одежда подорожала на 36%, обувь — на рекордные 59%. Это горькое лекарство для рынка, где торговля на маркетплейсах требует ювелирной точности в расчетах, чтобы не уйти в минус при текущих ставках.

"Себестоимость производства внутри страны растет из-за кадрового голода и технологического суверенитета, который пока обходится дорого. Мы видим, как осознанное потребление становится вынужденным шагом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Джинсы локального пошива сегодня стоят втрое дороже масс-маркета пятилетней давности. Инвестиционный климат в секторе стагнирует: бизнес перекладывает риски в конечный ценник. Потребитель реагирует рационально — он уходит туда, где качество еще соответствует цене, даже если вещь уже кто-то носил.

Вторичный рынок: от экономии к стратегии

Ресейл в 2026 году — это не подвальные лавки, а институциональный рынок. Объем люксового сегмента б/у вещей достиг 253 млрд рублей. Это признак зрелости: 43% россиян выбирают подержанное не из нищеты, а ради доступа к брендам, чьи эксплуатационные свойства выше азиатского ширпотреба. Люди ищут надежность, которую советские товары когда-то предлагали за счет избыточного запаса прочности.

Показатель (2025-2026) Динамика
Продажи новой одежды -11%
Посещаемость секонд-хендов +60%
Средний чек на ед. товара 3000 руб.

"На фоне снижения реальных доходов покупатель юридически более подкован. Теперь даже в ресейл-сегменте отмечается рост запросов на проверку подлинности и защиту прав при дистанционных покупках", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru. Татьяна Федорова.

География "донашивания" и ресурсный предел

Цифровой ресейл захватил столицы: в Москве 45% покупок электроники и брендов проходит через платформы. На Дальнем Востоке доминирует качественный импорт из Кореи, а в малых городах секонд-хенды закрывают до 80% семейного гардероба.

Но рынок близок к пику. Качество современных вещей падает, что снижает их ликвидность для последующей перепродажи. Когда запасы коллекций 2019-2022 годов иссякнут, ритейл столкнется с "дефицитом износостойкости".

Государство внимательно следит за оборотами платформ. Планируемый НДС на зарубежные товары может еще сильнее сдвинуть фокус на внутренний вторичный рынок. Налоговое администрирование становится прозрачнее, заставляя даже мелких перекупщиков задумываться о декларациях 3-НДФЛ и легализации доходов.

"Рынок недвижимости и товаров длительного пользования замирает. Потребитель уходит в сберегательную модель, где каждая покупка — это инвестиция в срок службы, а не в эмоции", — отметил финансовый аналитик Никита Волков специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о рынке ритейла

Почему цены растут при падении спроса?

Это классический перегрев из-за роста издержек: логистика, импортные комплектующие и дефицит кадров заставляют производителей повышать маржу, чтобы просто остаться на плаву.

Выгодно ли вкладываться в закупку одежды сейчас?

Только при условии покупки качественных брендовых вещей с высоким потенциалом перепродажи. Быстрая мода теряет ценность уже через сезон.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Татьяна Федорова, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы инфляция экономика россии
Новости Все >
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Сейчас читают
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Производство
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Последние материалы
Машина перестала слушаться руля: опасные сигналы изношенной подвески, которые нельзя игнорировать
Эффект дорогих ног: какие 3 оттенка педикюра выбирают женщины, чтобы выглядеть ухоженно в любой обуви
Ваш подъезд — не свалка: алгоритм воздействия на нерадивых жильцов
Один утренний ритуал способен снизить тревожность и вернуть энергию на весь день
Потребкредит или ипотека: что на самом деле выгоднее для вашего кошелька
Булка против масла: учёные опровергли миф о вредности жиров, лишний вес вызывают другие продукты
Проклятье мимишной фотографии: почему владельцы отказываются от кошек через три месяца
Деньги должны быть в банке: чем опасна привычка хранить в заначке крупные суммы
Сад в винных тонах: 5 монументальных многолетников, которые выглядят по-королевски в любом уголке
Роскошный взгляд без риска: как получить идеальные ресницы и сохранить здоровье глаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.