Наталья Громова

Скрытый найм или честный бизнес: где проходит граница, которую опасно переступать

Институт самозанятости в 2026 году проходит через жесткую коррекцию ожиданий. Романтический миф о свободе разбивается о макроэкономическую реальность: режим НПД все чаще превращается в инструмент демпинга и скрытой эксплуатации. Система, задуманная как социальный лифт для "обеления" микробизнеса, стала удобной лазейкой для корпораций, желающих снизить операционные издержки за счет прав исполнителей.

Фасад независимости: почему НПД манит новичков

Легкость входа — главный актив режима. Минимальное администрирование через приложение и низкая налоговая ставка создают иллюзию высокого чистого дохода. На начальном этапе экономия на страховых взносах воспринимается как личная премия. Однако отсутствие институционального фильтра приводит к перегреву предложения в низкоквалифицированных нишах.

"Многие заходят в режим НПД, не осознавая, что их реальная доходность ниже ожидаемой из-за инфляции издержек. Если не учитывать расходы на технику, связь и отсутствие оплачиваемых простоев, рост зарплат превращается в математическую фикцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Эрозия гарантий: цена работы вне штата

Отсутствие социального пакета — это горькое лекарство самозанятости. Больничные, отпуска и компенсации при расторжении контракта отсутствуют как класс. Исполнитель перекладывает на себя все предпринимательские риски, не имея при этом доступа к капиталу или рычагам масштабирования. Любой сбой в операционном цикле — болезнь или поломка оборудования — мгновенно обнуляет личный бюджет.

В условиях жесткой конкуренции самозанятые вынуждены работать на износ. Гибкий график де-факто превращается в отсутствие выходных. Свобода выбора проектов замещается страхом потерять "якорного" заказчика, что создает психологическую ловушку ложной стабильности. Режим, созданный для творчества, часто эксплуатируется для рутинных процессов.

Корпоративный интерес: зачем компаниям самозанятые

Для бизнеса работа с плательщиками НПД — это способ оптимизации налоговой базы и гибкого управления кадровым резервом. Отсутствие необходимости соблюдать трудовое законодательство превращает исполнителя в "юнит", который можно отключить в один клик. Особое внимание регулятора сейчас приковано к случаям подмены трудовых договоров гражданско-правовыми. Если самозанятый встроен в график компании и подчиняется её дисциплине — это нарушение.

"Компании часто используют самозанятых как расходный материал, игнорируя нормы охраны труда. В случае трудовых споров доказать наличие фактических трудовых отношений крайне сложно, особенно если рынок труда перенасыщен предложениями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Максим Ковалёв.

Параметр сравнения Самозанятость (НПД) Трудовой найм
Налоговая нагрузка 4-6% (без взносов) 13% НДФЛ + 30% взносы
Социальная защита Отсутствует Полный пакет (ТК РФ)
Пенсионные права Добровольные взносы Автоматическое накопление

Рыночное равновесие или гонка на выживание

Массовый приход исполнителей в популярные ниши — курьерские службы, такси, фриланс — провоцирует демпинг. Самозанятые конкурируют ценой, забывая про амортизацию ресурсов. В результате вакансии в штате остаются незакрытыми, а сектор НПД превращается в болото низких чеков. Ситуация опасна формированием целого класса работающих бедных, лишенных перспектив карьерного роста и социальной вертикали.

"Стабильность самозанятого напрямую зависит от диверсификации портфеля заказов. Те, кто работает на одного клиента, фактически находятся в рабстве без прав, лишая себя возможности планировать личные финансы на горизонте более месяца", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Для оздоровления системы самозанятые должны пересмотреть модель управления. Это не "просто работа", а микро-бизнес. Он требует формирования резервов, юридической чистоты сделок и четкого разделения личного и профессионального. В противном случае свобода останется лишь красивым юридическим термином в приложении ФНС.

Ответы на популярные вопросы о самозанятости

Можно ли совмещать самозанятость и основную работу?

Да, закон разрешает платить НПД с дополнительных доходов, работая в штате. Однако нельзя оказывать услуги своему нынешнему или бывшему (менее двух лет назад) работодателю.

Идет ли стаж для пенсии у самозанятых?

Автоматически стаж не копятся. Для начисления пенсионных баллов необходимо самостоятельно заключать договор с СФР и вносить добровольные страховые взносы.

Как получить пособие по болезни самозанятому?

По умолчанию больничные не оплачиваются. Решить проблему можно через добровольное социальное страхование, ежемесячно внося фиксированные платежи в фонд.

Может ли самозанятый нанимать сотрудников?

Нет, режим НПД предполагает только личное выполнение работ. Если требуется наемный персонал, необходимо регистрировать ИП на других системах налогообложения.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Максим Ковалёв, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Наталья Громова
Громова Наталья Сергеевна — бухгалтер с 19-летним стажем. Практика РСБУ и управленческого учёта, отчётность и разбор ошибок бизнеса.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
