Артём Рябов

Цифровые гиганты под прицелом: почему теперь стало проще расторгнуть любой онлайн-договор

Экономика

Российский регулятор ужесточает надзор за цифровыми платформами и операторами связи. Массовое внедрение поведенческого надзора диктует новые правила: автоматические списания и простои услуг без компенсации уходят в прошлое. Защита интересов потребителя становится неотъемлемой частью планирования личного бюджета.

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новые обязательства онлайн-сервисов

Роспотребнадзор обновил требования к сегменту электронных услуг. Компании, практикующие платные подписки, обязаны упростить процесс отмены. Любой отказ пользователя, даже поданный через личный кабинет после получения уведомления о грядущем платеже, становится юридическим основанием для расторжения договора.

Закон прямо запрещает удержание средств за неиспользованные услуги. Сервисы обязаны проводить полный возврат при незаконном списании. Исключение составляют лишь периоды, когда подписка уже была активна до момента инициации отказа. Подобные меры призваны сбалансировать отношения между цифровыми гигантами и пользователями, часто сталкивающимися с непрозрачным списанием средств.

"Платформы теперь не смогут ссылаться на внутренние оферты, противоречащие закону. Если клиент заявил об уходе, удержание денег становится неосновательным обогащением", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт в сфере защиты прав потребителей Татьяна Федорова.

Алгоритм перерасчета при сбоях связи

Перебои в интернете перестают быть проблемой, которую абонент оплачивает из своего кармана. Статьи 29 закона "О защите прав потребителей", а также 309 и 310 ГК РФ дают право на пропорциональное уменьшение платы. Возврат рассчитывается исходя из времени отсутствия доступа к данным.

Параметр Детализация условий
Срок ответа 10 рабочих дней
Метод фиксации Телефонный звонок, скриншот личного кабинета

Для активации права на возврат абонент обязан зафиксировать факт сбоя. Письменная претензия подается через каналы связи оператора. Компания обязана рассмотреть заявление в десятидневный срок, а перерасчет производится в течение месяца.

"Техническая прозрачность сетей позволяет операторам видеть зоны ограничения передачи данных автоматически. Требование доказательств со стороны абонента часто является лишь барьером, который преодолевается грамотной претензионной работой", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о возврате средств

Нужно ли идти в офис оператора для претензии?

Нет, достаточно подать письменное обращение через официальное приложение или личный кабинет, сохранив номер тикета.

Могут ли отказать в возврате за подписку?

Закон стоит на стороне пользователя, если отказ от продления зафиксирован до момента начала следующего расчетного периода.

На какую сумму компенсации можно рассчитывать при сбое интернета?

Расчет ведется пропорционально часам простоя. В среднем, за сутки технического сбоя можно вернуть от 20 до 35 рублей.

Что делать, если банк заблокировал возврат при подозрительной транзакции?

Проблема часто связана с триггерами блокировки карты, в этом случае стоит запросить в банке подтверждение операции.

"Граждане часто забывают, что при неправомерных списаниях или некачественных услугах можно оперировать не только законом о защите прав потребителей, но и общими нормами о неправомерном удержании средств", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Экспертная проверка: эксперт в сфере защиты прав потребителей Татьяна Федорова, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Артём Рябов
Рябов Артём Сергеевич — эксперт по тарифам электроэнергии и ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы закон
