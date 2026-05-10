Ирина Костина

Их ищут активнее всех: названы сферы, где в мае 2026 года проще всего найти работу

Российский рынок труда в апреле 2026 года подтвердил структурный сдвиг в сторону реального сектора. Исследование SuperJob выделило ключевые отрасли, где потребность в кадрах достигла пиковых значений. Лидерами стали ритейл, промышленное производство и строительство, формируя новую систему координат для экономики предложения.

Ритейл как температурный датчик потребления

Сектор розничной торговли прочно удерживает первую строчку по объему открытых вакансий. Основной запрос бизнеса сосредоточен на линейном персонале. Продавцы-консультанты, кассиры и администраторы остаются самыми востребованными позициями. Это свидетельствует о сохранении высокой потребительской активности, которая, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, продолжает подпитывать дефицит кадров в сегменте B2C.

"Мы наблюдаем перегрев спроса на персонал в торговых сетях, что вынуждает компании постоянно индексировать зарплатные предложения", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Бизнес адаптируется к нехватке людей через автоматизацию кассовых зон и оптимизацию логистических маршрутов. Однако заменить человеческий ресурс в управлении торговым залом пока не удается. Рост конкуренции за сотрудника в ритейле напрямую влияет на операционные расходы компаний и итоговые ценники на полках.

Промышленный каркас и дефицит инженеров

Второе место промышленности подчеркивает приоритеты государственного планирования. В производственном контуре наиболее востребованы рабочие специальности: слесари, электрики и токари. Среди сотрудников интеллектуального труда фиксируется острый голод на конструкторов и технологов. Рынок труда окончательно развернулся в сторону тех, кто создает физический продукт, а не сервисные надстройки.

Отрасль Самые востребованные позиции
Ритейл Продавец, кассир, администратор
Промышленность Слесарь, токарь, инженер-конструктор
Строительство Электромонтажник, сварщик, сметчик

Стройка в условиях высокой ставки

Замыкает тройку лидеров строительный сектор. Несмотря на трансформацию льготных ипотечных программ, объем текущих проектов требует привлечения огромного количества специалистов. Электрогазосварщики и слесари-сантехники стали дефицитным ресурсом. В инженерном блоке лидируют проектировщики и сметчики, чья работа напрямую определяет рентабельность объектов в условиях волатильности цен на материалы.

Высокая активность в строительстве и логистике создает дополнительное давление на инфляцию через рост фонда оплаты труда. Для регулятора это сигнал о необходимости поддержания жестких финансовых условий, чтобы избежать рисков перегрева в смежных долговых инструментах. Балансировка между потребностью в росте и кадровыми возможностями становится главным вызовом квартала.

Феномен самозанятости и налоговая дисциплина

Параллельно классическому найму растет сегмент самозанятых, превысивший 15 миллионов человек. Это 26,8 процента прироста за год, что указывает на стремление граждан к легализации доходов и гибкому графику. Для государства это прозрачность потоков, для бизнеса — возможность оперативно закрывать задачи без долгосрочных обязательств. Данный тренд пересматривает привычную корпоративную дисциплину и заставляет HR-службы перестраивать модели взаимодействия с персоналом.

"Налоговый режим для самозанятых — это пример эффективной платформенной интеграции частного дохода в правовое поле", — объяснил эксперт Pravda.Ru по налоговому праву Денис Прохоров.

Цифровизация администрирования позволила ФНС создать среду, в которой платить налоги проще, чем скрываться. Рост числа самозанятых — это не уход от работы в штате, а эволюция рынка труда под влиянием технологий. Современный специалист все чаще выбирает формат проектной деятельности, что требует от регуляторов новых подходов к социальной защите таких категорий граждан.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Коснутся ли ограничения режима самозанятых в ближайшее время?

Государство заинтересовано в сохранении текущих условий, так как режим доказал свою эффективность для обеления экономики. Изменения возможны только в части уточнения перечня разрешенных видов деятельности.

Будут ли зарплаты расти такими же темпами во втором полугодии?

Динамика выплат замедлится по мере охлаждения спроса под давлением ключевой ставки, однако в дефицитных профессиях рост может продолжиться из-за отсутствия альтернативных кадров.

Отразится ли дефицит персонала на качестве услуг в ритейле?

Риск снижения сервиса существует, поэтому компании внедряют ИИ и цифровых помощников для компенсации нехватки сотрудников в торговых залах.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по налоговому праву Денис Прохоров
Автор Ирина Костина
Ирина Михайловна Костина — экономист по рынку труда, специалист по анализу зарплат и безработицы, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
