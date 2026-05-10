Ушли в прогул: почему 24% россиян не предупредили работодателей об отпуске в мае 2026 года

Майские праздники давно перестали быть просто календарным отдыхом. Для значительной части офисных сотрудников этот период становится "серой зоной", где рабочие дедлайны сталкиваются с желанием сменить обстановку. Исследование сервиса "Купибилет" показало, что почти половина отпускников предпочла не согласовывать свои передвижения с HR-отделами, выбирая формат скрытого удаленного доступа.

Фото: www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
Семья в машине

Трансформация формата занятости

Статистика "Купибилет" фиксирует любопытный сдвиг: 41% респондентов использовали рабочую неделю между майскими датами для поездок. Интересен юридический статус этих путешествий. Официальные отпуска взяли всего 17% опрошенных. Остальные 24% предпочли умолчать о своем местоположении, полагаясь на возможность решать задачи дистанционно.

Наиболее мобильными оказались работники сферы консалтинга и бизнес-услуг — на них пришлось 29% всех выездов. За ними следуют IT-специалисты (21%). Даже при дефиците кадров компании редко требуют строгого физического присутствия, если эффективность сотрудника не падает. В то же время представители образовательной сферы оказались менее склонны к таким экспериментам.

"Работодатели стали смотреть на результат, а не на кнопку в CRM. Если человек на связи и задачи выполняются, то локация вторична. Тем не менее, такой подход требует железной дисциплины, иначе планирование бюджета поездки может омрачиться штрафами за срыв дедлайнов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по подбору туров Анастасия Крылова.

Куда уезжают россияне в мае

Внутренний туризм демонстрирует устойчивость к внешним факторам. В списке лидеров — Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Владикавказ и Казань. Зарубежные направления, несмотря на логистические сложности, сохраняют популярность: в топе Париж, Белград, Ереван, Токио и Пекин.

Локация Тип направления
Мурманск Внутреннее
Токио Зарубежное

Важно помнить, что любая поездку требует финансовой страховки. Даже если закредитованность населения растет, бездумные траты в отпуске — это прямой путь к мошенническим кредитам на ваше имя.

"Многие игнорируют риски, уезжая втайне от начальства. Это ошибка. Юридически сотрудник остается в зоне ответственности компании, и любой инцидент может быть квалифицирован как нарушение дисциплины", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпусков

Почему оформление отпуска в мае считается невыгодным?

Из-за большого количества праздничных дней стоимость рабочего дня в мае выше, чем в остальные месяцы. Оформление отпуска приводит к потере в итоговой сумме выплаты.

Какие отрасли наиболее склонны к "удаленке" из отпуска?

Лидеры — IT, консалтинг и продажи. Их работа привязана к онлайн-инструментам, а не к рабочему месту.

Обязательно ли предупреждать руководство о поездке в рабочие дни?

Формально — да. Скрытая работа из другого региона может привести к блокировке банковского счета из-за подозрений в мошенничестве.

Как изменилось поведение туристов в 2026 году?

Рынок адаптировался: туристы выбирают гибкость, а компании начинают учитывать статус "цифровых кочевников" в своих корпоративных правилах.

"Туризм стал частью рабочего процесса. Сейчас важно грамотно подбирать отели с устойчивым сервисом, чтобы связь не прерывалась в ответственный момент", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Экспертная проверка: Анастасия Крылова, турагент; Роман Ларин, эксперт по туристической безопасности; Елена Гумина, эксперт по отельному сервису
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы советы экспертов внутренний туризм майские праздники
